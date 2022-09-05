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Новости Война в Украине
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Ватикан (164) Папа_Римский (380) Франциск (135)

Врач не советует Папе Римскому Франциску отправляться с визитом в Украину или Россию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск заявил, что его врач выступает против идеи визита в Украину или Россию из-за состояния его здоровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет сайт канала CNN Portugal, которому понтифик дал интервью.

"Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита в Украину или Россию.

Понтифик добавил, что "находится в постоянном контакте" с Москвой и Киевом.

По его словам, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья, в частности, из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду. Лечащий врач понтифика после этого заявил, что ему не следует совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.

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Топ комментарии
+26
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05.09.2022 20:02
+22
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05.09.2022 20:01
+21
на *** он здесь нужен, ублюдок от церкви
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05.09.2022 19:59
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На раССеи точно ему поплохеет.. ещё и касапизмом заразят..
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05.09.2022 19:58 Ответить
Судя по, мягко говоря, амбивалентным высказываниям - уже.
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05.09.2022 20:00 Ответить
Для візиту в Україну моральний стан папи дуже і дуже поганий

нехай спокутує і молиться, а там - побачимо
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05.09.2022 21:39 Ответить
дохтор про депозиты кацапстана дбайе...
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05.09.2022 19:59 Ответить
не наш папа

нашим Папою був Іоан Павло ІІ
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05.09.2022 21:40 Ответить
на *** он здесь нужен, ублюдок от церкви
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05.09.2022 19:59 Ответить
кукаріло свіжовилуплене... ******** від церкви у мАськві, а тому йди на *****, чмо недорозвинене.
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05.09.2022 20:05 Ответить
хай дує в білорусь. там вусатий придурок покаже йому 4 напрямки розвитку світових релігій. в нього й карти "таро" є ))
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05.09.2022 20:00 Ответить
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05.09.2022 20:00 Ответить
Молитвы Иуды - 2 до Творца не доходят.
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05.09.2022 20:07 Ответить
То ти дурник виявляється, а я то думав. У спам палєзний путлєру ідіоте.
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05.09.2022 20:57 Ответить
Вы способны думать?!?!?!
Да вы шутите.
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05.09.2022 23:10 Ответить
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05.09.2022 20:01 Ответить
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05.09.2022 20:02 Ответить
пОпи стали партєйні. прийом в партію zе, пройшов на Ура!
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05.09.2022 20:07 Ответить
Зеленi кловани..))
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05.09.2022 20:33 Ответить
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05.09.2022 20:42 Ответить
Все ясно: його лікар - це бог.
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05.09.2022 20:01 Ответить
Я вообще не понимаю, зачем людям посредники с Творцом? И теми более не понимаю зачем ему врачи ежели он себя наместником Творца на Земле считает?
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05.09.2022 20:06 Ответить
Пока есть лохи всегда будут посредники.
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05.09.2022 20:12 Ответить
Сущая правда.
Большинство всегда инертно и лениво, если не сказать больше, чего бы это ни касалось - изучение Святого Писания, формирования политических взглядов, собственной гражданской позиции, или просто отношения к получаемой информации. Им легче делегировать своё право на правду, чем искать её самостоятельно.
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05.09.2022 22:17 Ответить
Уж не читали ли вы труди Лео Таксиля?
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05.09.2022 23:11 Ответить
Признаюсь, нет.
Успел только дойти в 6 классе до физики Краевича, и с тех пор веду исключительно интеллектуальный образ жизни)
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06.09.2022 04:37 Ответить
Но вашими предположениями польщён)
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06.09.2022 05:28 Ответить
Рекомендую. Ежели вы ещё и агностик то непременно получите удовольствие. Как интеллектуал.
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06.09.2022 07:38 Ответить
С чего именно рекомендуете начать? С "Забавной Библии" или с "Забавного Евангелия"? Или сразу к "Занимательной Библии" и "Занимательному Евангелию"? В чьём переводе порекомендуете? Беленького, Шахновича или Новикова?
Боюсь не раскрыть всей глубины, если попытаюсь осилить в оригинале, теряю былую лёгкость во французском)
Кстати, вести интеллектуальный образ жизни и быть интеллектуалом - не одно и то же, но спасибо, коль такового во мне заподозрили)
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06.09.2022 08:03 Ответить
Без разницы. На ваш вкус. У меня Беленького 1976 года издания. Соответственно на русском языке.
Хороший человек он не зависимо хороший от того ведёт он хороший образ жизни или просто хороший.
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06.09.2022 08:18 Ответить
Понял. Попробую начать с Беленького (извиняюсь за двусмысленность), доверюсь вашему вкусу, вы, как я вижу, знаете, о чём пишете.
Спасибо на добром слове.
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06.09.2022 10:40 Ответить
"Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович"(с)
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05.09.2022 22:19 Ответить
"Никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность", дорогой Борменталь (с).
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05.09.2022 23:06 Ответить
Дугін зачекався!
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05.09.2022 20:01 Ответить
Я б ему тоже не советовал. Нахер он тут не нужен
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05.09.2022 20:02 Ответить
Эффективность будет на уровне экспедиции МАГАТЭ. Посмотрели, полюбовались и домой.
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05.09.2022 20:14 Ответить
Ну, и зачем нам тут, в Украине нужен поц сочувствующий фашисту дугину по поводу загрилёванной ФСБ фашистки и по совместительству его шизанутой дочки?
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05.09.2022 20:04 Ответить
Наш папа Іоан Павло ІІ ! Спи спокійно... Без тебе ми сироти.
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05.09.2022 20:04 Ответить
спокойно! а малахов та гена москаль рекомендують! даже не боярышник. для дома, для его "семьи".
https://www.youtube.com/watch?v=j4DaUgSe3Xs
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05.09.2022 20:05 Ответить
є ще справжні лікарі на цій планеті!
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05.09.2022 20:06 Ответить
Цей папа поламаний, нема чого йому до України їхати
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05.09.2022 20:06 Ответить
Поломався заднiй привiд...))
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05.09.2022 20:36 Ответить
а не дуже і чекаеться цей папа...
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05.09.2022 20:08 Ответить
Немає чого цьому Папі робити в Україні. На Парашію, хоч акожного дня, там Кирилко сатаніст і однодумці.
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05.09.2022 20:10 Ответить
Дуже тупа відмазка...
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05.09.2022 20:12 Ответить
та всё в руках божих, ежжай
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05.09.2022 20:13 Ответить
то він почитав коменти на цензорі і подумав: ну нах від гріха подалі
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05.09.2022 20:16 Ответить
Цікаві діла твої,Гоподи-при "освяченні" церкви навернувся Гундяєв,а коліно травмоване у Папи.Негарні якісь асоціації навіює,тому нехай той Папа сидить в своєму Ватикані і до нас не їде,щоб ще щось не травмував тут
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05.09.2022 20:17 Ответить
ЗСУ і без «пап» все порішае як треба... а цей святоша зі своєю міссією явно запізнився... Їзжай до гундяя..
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05.09.2022 20:19 Ответить
ото ж... маразматики тільки нашкодити можуть. Не Ватікан, а якийсь хоспіс для геронтів і маніяків. І це при тому, що я дуже поважаю справжній католицизм, бо то брати наші рідні у вірі. Переконався в тім, коли в Польщі жив і працював....досить довго, як для мого висновку на темат...
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05.09.2022 20:21 Ответить
У цього "папи" вже давно ампутована совість та сумління, тож до московської орди це падло може спокійно собі пхати свію костляву дупу... та конкурувати за посаду "поЦрєарха" всіх москальських виродків... І да, хай не забуде пустити на камеру "сльозу" за послідом нациста Дугіна...
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05.09.2022 20:23 Ответить
З жодним папою не зустрічався так часто керівник Кремлівщини, як презик Пуйло - 3 офіціальні особисті зустрічі !!! Дружба й цьом-цьом
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05.09.2022 20:58 Ответить
Зустріч папи римського із чортом . Радіо Свобода. 10 квітня 2015 року
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05.09.2022 21:01 Ответить
Коли Папа Римський на початку 2015 року якось назвав війну на Донбасі "братовбивчою", в Україні, яка звикла, що це визначення (саме по собі не кримінальне) використовується кремлівською пропагандою для ствердження тези про "громадянську війну в Україні", відреагували хворобливо. І владика УГКЦ Святослав (Шевчук) тоді ж чесно сказав понтифікату про це. Папа це прийняв і зрозумів.
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05.09.2022 21:05 Ответить
АВТОР ФОТО, REUTERS червень 2015 рік

Це - друга зустріч Папи Франциска з Володимиром Путіним. Цілком можливо, що з дипломатичної точки зору вона може виявитися і однією з найскладніших за весь час його перебування на Святому престолі.

Дотепер Ватикан уникав жорстких висловлювань щодо ситуації в Україні, обмежуючись загальними закликами зупинити насильство.
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05.09.2022 21:08 Ответить
25 ноября 2013, 22:51

Ватикан Владимир Путин Франциск I

Папа Римский передал привет патриарху Кириллу через президента Путина

ЗАВЕРБУВАВ?
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05.09.2022 21:12 Ответить
"Папа це прийняв і зрозумів" - далеко не факт. Зважаючи на те що він меле, то псіхіатри його зачекались.
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05.09.2022 21:29 Ответить
так це було ще у 2105-му -"сприйняв та зрозумів"а потім... а зараз... Перші папи з пуйлом цьом-цьом з привітом Кирилу були 25 ЛИСТОПАДІ 2013 - у часи РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ!
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05.09.2022 22:25 Ответить
Якось писали що в банку Ватікана,пуцька тримає кошти.
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05.09.2022 21:10 Ответить
А взагалі-то, цьому "папі римському",як казав його хозяїн жуйло, не завадило б приладнати статеві органи мами римської, може б в якості "авторитета" проканав!?
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05.09.2022 20:34 Ответить
папа не приедет. как жить теперь?
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05.09.2022 20:39 Ответить
А в Бразилию можна?
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05.09.2022 20:52 Ответить
Аргентину)
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05.09.2022 21:02 Ответить
шо папа шо оон...дауны ситдауны...репутацию просрали в кремлёвских взятках...!!!
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05.09.2022 20:55 Ответить
"Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян."

не той вже ПАПА, не той.
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05.09.2022 21:01 Ответить
Дайте Папє Понти...фіку зєльонкі і томік "історика путіна"... Приїде тепер наступний, цей вже не на часі...
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05.09.2022 21:04 Ответить
Проблема даже не в здоровье, а в том, что толку от его визита нет никакого!
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05.09.2022 21:19 Ответить
как удобно!! молодец папа, классно отмазался!
это не тоже самое как заставлять кацапку и украинку крест нести.... Уж если врач сказал чего, надо выполнять. Такое г*но у власти в ватикане....
Господи прости!
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05.09.2022 21:25 Ответить
Лікар має рацію. Струсок мозоку в його віці нідочого. Якщо всеж хоче кудись поїхати, то православний Іран завжди радо зустріне миролюбців різного ґатунку
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05.09.2022 21:31 Ответить
При таком статусе верующие прислушиваются к Богу, а не к врачам.
Далай Лама вообще сам себе врач, как и многие истинно верующие
люди, десятки лет живущие без визитов к врачу.
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05.09.2022 21:36 Ответить
папа з возу, кобила в курсі дєла!
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05.09.2022 21:50 Ответить
У нього деменція. Відправте тихо "на пенсію" за станом здоров я.
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05.09.2022 22:09 Ответить
Ему пора в дурку он неадекватный.
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05.09.2022 23:06 Ответить
Здоровий глузд Папі не радить їздити та ганьбитися остаточно.
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05.09.2022 23:43 Ответить
Па-па папа!!!! Розплідник педофілів, він з пуйлом на одній хвилі, хлопчики любо
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06.09.2022 00:26 Ответить
нє !@#$%&* шастати!
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06.09.2022 02:58 Ответить
 
 