Врач не советует Папе Римскому Франциску отправляться с визитом в Украину или Россию
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Папа Римский Франциск заявил, что его врач выступает против идеи визита в Украину или Россию из-за состояния его здоровья.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет сайт канала CNN Portugal, которому понтифик дал интервью.
"Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита в Украину или Россию.
Понтифик добавил, что "находится в постоянном контакте" с Москвой и Киевом.
По его словам, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья, в частности, из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду. Лечащий врач понтифика после этого заявил, что ему не следует совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.
Пожалуйста, подождите...
нехай спокутує і молиться, а там - побачимо
нашим Папою був Іоан Павло ІІ
Да вы шутите.
Большинство всегда инертно и лениво, если не сказать больше, чего бы это ни касалось - изучение Святого Писания, формирования политических взглядов, собственной гражданской позиции, или просто отношения к получаемой информации. Им легче делегировать своё право на правду, чем искать её самостоятельно.
Успел только дойти в 6 классе до физики Краевича, и с тех пор веду исключительно интеллектуальный образ жизни)
Боюсь не раскрыть всей глубины, если попытаюсь осилить в оригинале, теряю былую лёгкость во французском)
Кстати, вести интеллектуальный образ жизни и быть интеллектуалом - не одно и то же, но спасибо, коль такового во мне заподозрили)
Хороший человек он не зависимо хороший от того ведёт он хороший образ жизни или просто хороший.
Спасибо на добром слове.
https://www.youtube.com/watch?v=j4DaUgSe3Xs
Це - друга зустріч Папи Франциска з Володимиром Путіним. Цілком можливо, що з дипломатичної точки зору вона може виявитися і однією з найскладніших за весь час його перебування на Святому престолі.
Дотепер Ватикан уникав жорстких висловлювань щодо ситуації в Україні, обмежуючись загальними закликами зупинити насильство.
Ватикан Владимир Путин Франциск I
Папа Римский передал привет патриарху Кириллу через президента Путина
ЗАВЕРБУВАВ?
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян."
не той вже ПАПА, не той.
это не тоже самое как заставлять кацапку и украинку крест нести.... Уж если врач сказал чего, надо выполнять. Такое г*но у власти в ватикане....
Господи прости!
Далай Лама вообще сам себе врач, как и многие истинно верующие
люди, десятки лет живущие без визитов к врачу.