РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4776 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине
1 232 10
убытки (269) Шмыгаль Денис (2318) репарации (26) восстановление (174)

В Украине уже верифицировали 326 миллиардов долларов прямого ущерба от агрессии России

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

гроші,долар

На скорейшее восстановление нужно $17 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получит уже в этом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной в понедельник, 5 сентября.

"Министерство развития громад и территорий совместно с Всемирным банком верифицировали нанесенный Россией ущерб на 326 млрд долларов. То есть, это прямые убытки, которые на сегодняшний день уже верифицированы, физические убытки", - заявил Шмыгаль в Брюсселе.

По его словам, из этой суммы $105 млрд составляет верифицированная сумма, которая необходима для восстановления различных объектов.

Читайте также: Малюська о шансах Украины получить от России компенсацию: Нужно изменить один из основных укладов того, как взаимодействуют государства между собой. Пытаемся это сделать

Шмыгаль добавил, что на скорейшее восстановление необходимо $17 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получит уже в этом году, а остальное – в 2023 году.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
І на скільки коштів Ze вже конфіскував активи кацапів та кацапських агентів в Україні?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:03
+3
показать весь комментарий
05.09.2022 20:09
+3
коли питання про Зелю і гроші на думку приходять безліч єврейських анекдотів про євреїв та гоїв

показать весь комментарий
05.09.2022 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І на скільки коштів Ze вже конфіскував активи кацапів та кацапських агентів в Україні?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2022 20:09 Ответить
коли питання про Зелю і гроші на думку приходять безліч єврейських анекдотів про євреїв та гоїв

показать весь комментарий
05.09.2022 20:10 Ответить
и четыре портсигара золотых с инкрустацией...
кароче кварталу есть шо предъявить кацорылым...
показать весь комментарий
05.09.2022 20:05 Ответить
Не занижайте потери Украины. На такую сумму только леса сгорело.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:09 Ответить
"а хватит ли этой суммы и внукам прибарахлиться?" - вопрос от дерьмака и оп-ы.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:10 Ответить
Вбитих українців та вивезених дітей на рф через непідготовку країни до війни ви також порахували?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:12 Ответить
найвеличніший боневтік - геній економіки! Через підготовку до війни (за його словами) втрати б становили 7млрд на місяць (тобто 42млрд з вересня, коли це недолуге дізналося про можливість повномаштабного вторгнення) і це була б катастрофа. А втрати в 326млрд - норм?

Цікаво, а де "смєтуни"? Чи для них все ще йде норм і "дайтє єму єщє 100 днєй!"?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:20 Ответить
За рахунок Росії відновлять Україну
показать весь комментарий
05.09.2022 20:40 Ответить
Ми живемо в часи, коли ті, хто про€балі, нагороджують тих, кому *****.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:48 Ответить
 
 