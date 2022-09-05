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Из плена вернули почти 600 человек, среди них около 100 гражданских, остальные - военные, - Национальное информбюро

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,викрадення

На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Национального информационного бюро Александр Смирнов в эфире телеканала "Эспрессо".

"На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные. Что касается депортированных, то с одной стороны цифры очень ужасные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор, - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, из них около 600 тыс. детей", - отметил Смирнов.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по вопросам реинтеграции и это индивидуальный возврат детишек. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.

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по любэ за азов ответите.
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05.09.2022 20:15 Ответить
Повідомте українців про те , де наші азовці і що з ними , адже президент
обіцяв нам , що вони будуть звільнені через обмін ?
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05.09.2022 20:16 Ответить
Їм не до того , саме клопочуться щоб кацапам у кожній камері сізо, де вони по чотири гниди сидять і тричі на день жеруть , телевізори поставили . Зеледурні вирішили кацапобидло телемарафоном перевоспітать ((
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05.09.2022 20:34 Ответить
А "Азовці" як там "поживають"?!!! Щось ********* мовчить на цю тему.
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05.09.2022 20:35 Ответить
Навряд 3 мільйони присусово-депортованих. Скоріш за все є якийсь мільйон поціновувачів руського миру, самі переїхали. Були й ті,хто поїхав на Росію,а потім повернув у Європу,тому що це був єдиний шлях виїхати з пекла.
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05.09.2022 22:06 Ответить
 
 