Армия РФ потеряла в Украине 80 тыс. убитыми, ранеными и пленными, - Уоллес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей и потеряла более 80 тыс. убитыми, ранеными, пленными и дезертирами.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед британскими депутатами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если учитывать убитых, захваченных в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 000 убитых, раненых и других категорий", – сказал британский министр обороны.
Он прогнозирует, что такие потери окажут долгосрочное влияние на российскую армию и ее будущую боеспособность.
Уоллес подчеркнул, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей, и сейчас идет 194-й день "того, что в целом должно было стать месячной кампанией".
Что касается контрнаступления Украины на юге, Уоллес заявил, что Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.
"На сегодняшний день украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", – сказал глава Минобороны Британии.
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Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
Росія не досягла цілей, і втрати набагато більші -124 тис вбитих , але баби нових народять!".
Але то не провал. Для фінів -вони відстояли незалежність, але втрати вкрай болючі. Якщо порівняти втрати в процентному відношенню до всього населення.
но откуда цифры...?\такие...\
Наші ведуть статистику по рапортах командирів підрозділів. Вона більш повна і актуальна.
Однак, є зовсім просте пояснення: якраз молодші офіцери і є найбільш активними в соцмережах. Вони тільки після училища, підтримують листування у своїх групах в "одокласниках", "в контакті", створених ще в училищі.
Середні та старші офіцери вже поумніше, досвідченіше. Вони не паляться у соцмережах, та й дитинство в жопі вже не грає.
Рядовий і сержантський склад в них - взагалі ніщеброди з дипресивних бурятій і якутій. В багатьох взагалі нормальних мобільних телефонів немає. Да і в їхніх аулах/дярєвнях не прийнято створювати групи.
Висновок, реальні втрати серед середнього і старшого офіцерського складу, а також рядового і сержантського складу в орків у 2-3 рази більше, ніж називає британська розвідка. Просто вона не бачить їх в соцмережах.
і кацабів буде більше знищено
А скiльки в ярах погнило?
Правдиву цифру пробовтався сам *****: 157 тис.
Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."
- "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
Призначено для вторгнення - 2 900
Втрачено - 4 459
Танки - 3 300
Призначено для вторгнення - 1 200
Втрачено - 2 068
детальніше тут: https://www.minusrus.com/
Олег Шарп, блогер:
ОК, говорю, когда и чем закончится война? (см.ниже ⬇️)
💬 Ответ: "Война не закончится, закончатся боевые действия. У Путина ставка на зиму и на протесты европейцев ввиду высоких цен на энергоносители. Кремль сейчас через ультраправых, ультралевых и Орбана вливает огромные деньги в организацию протестных настроений. Если зиму Европа переживёт без потрясений, то боевые действия закончатся к маю по корейскому варианту. Штаты к зиме решатся дать Украине F-15 и, может ещё что-то, а потому россия просто вгрызётся в Донбасс, где короткое плечо логистики, и вы его вернуть полностью вряд ли сможете. А вот Крым и Приазовье в случае разрушения Крымского моста - вполне. Чего вам и желаю. Потом - железный занавес, холодная война, периодические провокации на забетонированной границе, работа разведок и ДРГ. Эти моменты на долгие годы, но наступлений-отступлений и ракетных обстрелов вглубь территорий уже не будет, так как установится военный паритет между Россией и полностью перевооружённой НАТО Украиной."
Але я не за строки тривалості війни хотів доповнити цю публікацію. Я хотів по темі інфи - про потенціал та ресурс касапів...
Тому я більше погоджуюсь з доповненням Myko
Соррі!
для релакса - https://t.me/ukrinformator/24490
вбито 49 800
поранено 149 499
взято в полон 1 000
https://www.minusrus.com/
Як що тільки Україна зафіксувала сдохших 50 тисяч голов свинопсятини, то тільки дохлих може бути 80 та більше! А не кондеційних тушек, повинно бути значно більше 150 тисяч!
Читав раніше, чому така різниця...