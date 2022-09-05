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Армия РФ потеряла в Украине 80 тыс. убитыми, ранеными и пленными, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бен,уоллес,воллес

Российская армия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей и потеряла более 80 тыс. убитыми, ранеными, пленными и дезертирами.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед британскими депутатами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если учитывать убитых, захваченных в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 000 убитых, раненых и других категорий", – сказал британский министр обороны.

Он прогнозирует, что такие потери окажут долгосрочное влияние на российскую армию и ее будущую боеспособность.

Уоллес подчеркнул, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей, и сейчас идет 194-й день "того, что в целом должно было стать месячной кампанией".

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Что касается контрнаступления Украины на юге, Уоллес заявил, что Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.

"На сегодняшний день украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", – сказал глава Минобороны Британии.
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Топ комментарии
+22
Олег Шарп, блогер:
Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."

 - "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
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05.09.2022 20:30
+16
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
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05.09.2022 20:15
+14
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05.09.2022 20:20
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Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
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05.09.2022 20:15 Ответить
мені іноді здається, що куйлу не важлива перемога в цій війні чи якісь там территоріальні здобудки - ця тварина отримує задоволення від безкарності і можливості нищити все що йому замайнеться!
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05.09.2022 21:00 Ответить
еще годик и рашка повторит провал финской войны
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05.09.2022 20:17 Ответить
раньше
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05.09.2022 21:15 Ответить
Провал? Фини втратили 11% территорії, 26 тис. вбитих, 43 тис пораненних, 430 тис фінів лишилися домівок.
Росія не досягла цілей, і втрати набагато більші -124 тис вбитих , але баби нових народять!".

Але то не провал. Для фінів -вони відстояли незалежність, але втрати вкрай болючі. Якщо порівняти втрати в процентному відношенню до всього населення.
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05.09.2022 21:49 Ответить
а как вы называете компанию в которой не достигли изначально поставленных целей в виде оккупации целой страны? Гениальная победа?
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06.09.2022 09:40 Ответить
кацапосов не вбивають...просто знищують.
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05.09.2022 20:18 Ответить
Операція Ліквідація.
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05.09.2022 20:41 Ответить
Ботоксну , криваву гниду потрібно негайно ліквідувати , щоби не тероризував і не шантажував ядерною зброєю весь світ 😠‼️
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05.09.2022 20:19 Ответить
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05.09.2022 20:20 Ответить
Гарнесенький. Жучок - він гарнесенький.
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05.09.2022 21:27 Ответить
И насколько меньше появится таких крысёнышей в будущем..
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05.09.2022 20:20 Ответить
Навіщо 2 смайлики,навіщо такий жирний текст???
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05.09.2022 20:30 Ответить
важлива інформація. цілком таємна
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05.09.2022 22:07 Ответить
Така інформація,таємна і важлива-буде далі в спамі.Дуже багато в тебе нікків.
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05.09.2022 23:12 Ответить
наверное, они успокоятся, когда несколько миллионов узких положат
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05.09.2022 20:20 Ответить
замало буде, треба усіх
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05.09.2022 20:21 Ответить
Скоро 50 тис. тільки вбитими. Мабуть Воллес перемножив кількість знищеної техніки на кількість екіпажу...математик, бл.
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05.09.2022 20:26 Ответить
Кількість знищенної техніки, пишуть, легше підтвердити.
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05.09.2022 20:55 Ответить
понимаю что міністр оборони Великої Британії большой человек в системе...!
но откуда цифры...?\такие...\
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05.09.2022 20:27 Ответить
Як що потім після війни порозривають всі заховання "прапавших без вести" кацапів, то цифра буде дуже велика. Британці рахують тільки офіційно підтвержених "200"-х, динири/линири наприклад и прапавший без вести екіпаж крейсера "мацква"не враховується.
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05.09.2022 21:03 Ответить
Британці рахують тільки офіційно підтвержених "200"-х - от миннападения *********...\скорее всего...!\
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05.09.2022 21:09 Ответить
да и то правда - ждут ваши свиноцабачьи официальные данные...\для чего напрягаться...!\
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06.09.2022 07:24 Ответить
Британці, як і штатівці, рахують тільки "підтверджені" втрати кацапів - інформації в соцмережах про поранення, загибель, похорони, полон, плюс перехоплення листування між кацапськими установами по ел.пошті, де вказуються загиблі/поранені за добу чи за тиждень і т.п. ця статистика неповна і йде із запізненням у часі.
Наші ведуть статистику по рапортах командирів підрозділів. Вона більш повна і актуальна.
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05.09.2022 21:13 Ответить
аналітики втрат,вам відомо,що офіційно вбитими на Рашці вважається 5700 ? очевидно у англійців є інші дані,можливо з того ж джерела звідки й про план нападу вони дізналися
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05.09.2022 21:16 Ответить
Наприклад, тиждень-два тому британці писали про "аномально великі" втрати в орків серед молодших офіцерів. У 2-3 рази більше, ніж серед інших категорій військовослужбовців.
Однак, є зовсім просте пояснення: якраз молодші офіцери і є найбільш активними в соцмережах. Вони тільки після училища, підтримують листування у своїх групах в "одокласниках", "в контакті", створених ще в училищі.
Середні та старші офіцери вже поумніше, досвідченіше. Вони не паляться у соцмережах, та й дитинство в жопі вже не грає.
Рядовий і сержантський склад в них - взагалі ніщеброди з дипресивних бурятій і якутій. В багатьох взагалі нормальних мобільних телефонів немає. Да і в їхніх аулах/дярєвнях не прийнято створювати групи.
Висновок, реальні втрати серед середнього і старшого офіцерського складу, а також рядового і сержантського складу в орків у 2-3 рази більше, ніж називає британська розвідка. Просто вона не бачить їх в соцмережах.
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05.09.2022 21:25 Ответить
полностью согласен...
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05.09.2022 21:29 Ответить
для вечернего просмотра - https://t.me/ukrinformator/24490
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05.09.2022 21:31 Ответить
нам би таких дронів побільше............ https://www.youtube.com/watch?v=bGFnKZzbYWQ&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=102

і кацабів буде більше знищено
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05.09.2022 22:02 Ответить
Враховують лише армійців, а усіляких нацгвардів-дировців, вагнерів, еленерії і деенерії - ніхто за війська не вважає і не рахує.
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05.09.2022 21:49 Ответить
читай выше Валерия - он описывает точнее...!
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05.09.2022 21:57 Ответить
Це тiльки пiдтвердженi - тi, кого на расiю привезли - на ношах, чи в пакетi.
А скiльки в ярах погнило?
Правдиву цифру пробовтався сам *****: 157 тис.
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05.09.2022 20:28 Ответить
Ніяк те скурлене плем'я не скінчиться((
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05.09.2022 20:28 Ответить
Очень сдержаная оценка, на самом деле потери наверное даже больше наших официальных, потому что небоевые потери не учитываются, френдли фаер и сдохшие в больнчиках и тд
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05.09.2022 20:29 Ответить
Олег Шарп, блогер:
Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."

 - "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
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05.09.2022 20:30 Ответить
Бойові броньовані машини - 13 758
Призначено для вторгнення - 2 900
Втрачено - 4 459

Танки - 3 300
Призначено для вторгнення - 1 200
Втрачено - 2 068

детальніше тут: https://www.minusrus.com/
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05.09.2022 20:48 Ответить
продолжение ниже...\подчёркнуто и выделено мною в знак незнания\и несогласия...\ журналистом реалий Украины\сегодняшней...\...\

Олег Шарп, блогер:

ОК, говорю, когда и чем закончится война? (см.ниже ⬇️)

💬 Ответ: "Война не закончится, закончатся боевые действия. У Путина ставка на зиму и на протесты европейцев ввиду высоких цен на энергоносители. Кремль сейчас через ультраправых, ультралевых и Орбана вливает огромные деньги в организацию протестных настроений. Если зиму Европа переживёт без потрясений, то боевые действия закончатся к маю по корейскому варианту. Штаты к зиме решатся дать Украине F-15 и, может ещё что-то, а потому россия просто вгрызётся в Донбасс, где короткое плечо логистики, и вы его вернуть полностью вряд ли сможете. А вот Крым и Приазовье в случае разрушения Крымского моста - вполне. Чего вам и желаю. Потом - железный занавес, холодная война, периодические провокации на забетонированной границе, работа разведок и ДРГ. Эти моменты на долгие годы, но наступлений-отступлений и ракетных обстрелов вглубь территорий уже не будет, так как установится военный паритет между Россией и полностью перевооружённой НАТО Украиной."
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05.09.2022 21:01 Ответить
ну, так, скільки людей, стільки думок...
Але я не за строки тривалості війни хотів доповнити цю публікацію. Я хотів по темі інфи - про потенціал та ресурс касапів...
Тому я більше погоджуюсь з доповненням Myko
Соррі!
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05.09.2022 21:11 Ответить
так и я же о чём - с тобой полностью согласен...!!!
для релакса - https://t.me/ukrinformator/24490
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05.09.2022 21:26 Ответить
Этих просто разнесли в прах. Все экипажи сразу стали хорошими.
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05.09.2022 22:08 Ответить
Думаю,треба вірити даним англійців,а не нашого бравого ГУР та Генштабу. Перед нападом англійці навіть приїздили до Найвеличнішого щоб розповісти як і куди буде нанесено удари,а що 23.02. нам розповідало браве ГУР і Генштаб?
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05.09.2022 20:33 Ответить
это в среднем 130 свиноцабак в день - ты сам в это веришь...?
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05.09.2022 20:43 Ответить
За даними ЗСУ станом на 05.09.2022 загальні втрати орків 200 200.

вбито 49 800

поранено 149 499

взято в полон 1 000

https://www.minusrus.com/
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05.09.2022 20:41 Ответить
Які б не були цифри, правильні, неправильні, приблизні - треба ще… і багато, бо їх ще дохріна лізе
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05.09.2022 21:05 Ответить
Що за фуйня 80 тисяч?
Як що тільки Україна зафіксувала сдохших 50 тисяч голов свинопсятини, то тільки дохлих може бути 80 та більше! А не кондеційних тушек, повинно бути значно більше 150 тисяч!
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05.09.2022 21:13 Ответить
очевидно у англійців є інші дані,можливо з того ж джерела звідки й про план нападу вони дізналися
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05.09.2022 21:18 Ответить
Не буду сперечатися, може дійсно то про уткинців (вагерівців) у англійців мова йде... Хоча хотілось би щоб я правий був! Але, як кажуть: "Да ти мені друг, а істина дорожче..." !
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05.09.2022 21:41 Ответить
Почитай коменти вище. Пояснювати у третій раз, звідки різниця між нашими і британськими оціками, вже ломає...
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05.09.2022 21:28 Ответить
А скільки тобі років?
Читав раніше, чому така різниця...
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05.09.2022 22:00 Ответить
России потери и в десять раз большие не критичны - ведь с её стороны гибнет не представляющее для человечества никакую ценность лишнехромосомное генетическое отребьё. А вот в Украине гибнут лучшие...
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05.09.2022 21:32 Ответить
это чушь ) Россия понесла колоссальные потери в офицерском составе. Обученные, подготовленные офицеры это очень ценная история.
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05.09.2022 21:48 Ответить
У тех офицеров в головах советский шлак. Потому не могут победить Украину даже с десятикратным перевесом. И откуда русне брать много нормальных офицеров, если они так же выходит из народа, где подавляющее большинство гнилое и тупое.
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05.09.2022 22:15 Ответить
В Украине гибнут Украинцы, люди! А со стороны копростана, дохнут свинособаки, касабы!
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05.09.2022 21:51 Ответить
всё просто, речь идёт о российской армии... сепаратистов из ОРДЛО не посчитали... кроме того большой вопрос считали ли наёмников вангера, эта публика тоже мимо статистики часто попадает... Наши считают просто всех "зеленых человечков". А кто там внутри той формы - пофигу, оно и правильно. Враг есть враг.
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05.09.2022 21:47 Ответить
Пускай даст разведданные насчет новой свастики на технике орков. Где треугольник вершиной вниз и окружность внутри. Есть ощущенные, что треугольник - это стрелка вниз, означающая опущенных. А окружность внутри - это дырявые, то есть опущенные, которые дырявые, то есть петухи. Я понимаю, что в Великобритании сложности с пониманием ситуации, но нам очень важно это знать, чтобы случайно не зашквариться о труп или даже живого петуха, случайно коснувшись его руками. Предупредите, пожалуйста, если это так.
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05.09.2022 22:32 Ответить
 
 