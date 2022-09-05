Законопроект №7654, который сегодня "слуги народа" провели через комитет ВР, направлен на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, - Леменов
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Законопроект #7654 относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов, который сегодня согласовал профильный комитет Верховной Рады, - это лакмусовая бумажка, характеризующая власть по желанию перемен, ведь закладывает бомбу замедленного действия под следующего руководителя НАБУ.
Об этом заявил глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.
"Законопроект #7654, который "слуги" сегодня протянули на парламентском комитете, который якобы унифицирует требования к руководителям топовых органов правопорядка, включая НАБУ, это именно та лакмусовая бумажка, которая характеризует власть относительно желания перемен.
Предложения изменений – полное дерьмо, направленное на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, а также закладывает бомбу замедленного действия под следующего руководителя Бюро. Такое принимать ни в коем случае нельзя.
Завтра опубликую полноценный анализ по законопроекту, но скажу только, что в таком ракурсе команда Зеленского не очень далеко ушла от команды Порошенко. Мы уже это проходили в 2016-2019 годах", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Поржать. Пожрать. Поср.ть.
Поки не вдалось, та вони дуже стараються.
Боже, Україну бережи
Господи, помилуй нас
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Я просто нагадаю, що Юрій Луценко дуже шкодував, навіть публічно (здається, навіть тут є його в'ю на Цензорі з цим) що особисто рекомендував Найєма і СерЛеща в список БПП. А посада міністра (особливо МВС) така, що доводилось навіть домовлятися зі злочинцями... з тим же Ахметовим, Колєсніковим, Новінським... та й навіть з Коломойським... Що було то було...
КІДАЛОВО, КОРУПЦІЯ, КОНТРАБАНДА, КРИМІНАЛ, ВЛАДА ЛЮМПЕНІВ,
СОВКОДРОЧЕРИ, РУСКОМІРОВЦИ, І АНАЛ ТАБУ звичайно
чесно Ігарь Валєріч багато не нагребе
И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.
С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)