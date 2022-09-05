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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) ВР (28725) Зеленский (16519) конкурс (1128) Леменов Александр (43)

Законопроект №7654, который сегодня "слуги народа" провели через комитет ВР, направлен на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, - Леменов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

лємєнов

Законопроект #7654 относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов, который сегодня согласовал профильный комитет Верховной Рады, - это лакмусовая бумажка, характеризующая власть по желанию перемен, ведь закладывает бомбу замедленного действия под следующего руководителя НАБУ.

Об этом заявил глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект #7654, который "слуги" сегодня протянули на парламентском комитете, который якобы унифицирует требования к руководителям топовых органов правопорядка, включая НАБУ, это именно та лакмусовая бумажка, которая характеризует власть относительно желания перемен.

Предложения изменений – полное дерьмо, направленное на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, а также закладывает бомбу замедленного действия под следующего руководителя Бюро. Такое принимать ни в коем случае нельзя.

Завтра опубликую полноценный анализ по законопроекту, но скажу только, что в таком ракурсе команда Зеленского не очень далеко ушла от команды Порошенко. Мы уже это проходили в 2016-2019 годах", - рассказал он.

Читайте также: "Слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП, - Шабунин
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Топ комментарии
+27
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05.09.2022 21:02
+22
Бидло на марші. У владі, у медіапросторі. Бидло, опущене, мерзенне, яке нічим не відрізняється від кацапського. Ні на йоту. Бидло, завданням якого є перетворити українців на бикуватий скот.
Поржать. Пожрать. Поср.ть.
Поки не вдалось, та вони дуже стараються.

Боже, Україну бережи
Господи, помилуй нас
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05.09.2022 21:11
+19
Цього "Свинарчука" призначила вже ЗЭбанда. Але справу завели проти генерала Марченка

Директор департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький розікрав 16 мільйонів 656 тисяч євро на купівлі бронежилетів
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05.09.2022 21:04
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Правила форума Совет форумчан
просто зелена наволоч.............
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05.09.2022 20:56 Ответить
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05.09.2022 21:08 Ответить
*****.....яке воно страшне....
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05.09.2022 21:14 Ответить
Точно! "Во сне увидишь, не проснешься"
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05.09.2022 23:33 Ответить
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05.09.2022 21:02 Ответить
Бидло на марші. У владі, у медіапросторі. Бидло, опущене, мерзенне, яке нічим не відрізняється від кацапського. Ні на йоту. Бидло, завданням якого є перетворити українців на бикуватий скот.
Поржать. Пожрать. Поср.ть.
Поки не вдалось, та вони дуже стараються.

Боже, Україну бережи
Господи, помилуй нас
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05.09.2022 21:11 Ответить
НАБУ наволоч ловить, серед якої дуже багато пліснявої наволочі, приближеної до презЕдента та до самого дерьмака. Може вам саме це в НАБУ не подобається?
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05.09.2022 21:13 Ответить
Цього "Свинарчука" призначила вже ЗЭбанда. Але справу завели проти генерала Марченка

Директор департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький розікрав 16 мільйонів 656 тисяч євро на купівлі бронежилетів
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05.09.2022 21:04 Ответить
...до речі...
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05.09.2022 21:47 Ответить
На факти ніхто, ніякий бот налетіти не може. Тому, не відмовляйте собі у задоволенні, пишіть. Тільки з фактами.
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05.09.2022 22:00 Ответить
А чого без прізвищ? Мудрий нарід має знати своїх "героїв", хто подав, хто голосував "за", до якого виборчого округу вони належать і т.д. а так все аморфно виглядае.
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05.09.2022 21:09 Ответить
та тому що оці "антикорупціонери" - самі ті ж самі слуги уродів; але "в струю" не попали. Якщо розкажуть хто як голосував - втратять довіру серед них, і це може вплинути на їхню плжальшу політичну кар'єру.

Я просто нагадаю, що Юрій Луценко дуже шкодував, навіть публічно (здається, навіть тут є його в'ю на Цензорі з цим) що особисто рекомендував Найєма і СерЛеща в список БПП. А посада міністра (особливо МВС) така, що доводилось навіть домовлятися зі злочинцями... з тим же Ахметовим, Колєсніковим, Новінським... та й навіть з Коломойським... Що було то було...
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05.09.2022 23:02 Ответить
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05.09.2022 21:12 Ответить
Скоро словосполучення Слуга Народу стане синонімом слів РЕШАЛОВО, ЗРАДНИКИ,
КІДАЛОВО, КОРУПЦІЯ, КОНТРАБАНДА, КРИМІНАЛ, ВЛАДА ЛЮМПЕНІВ,
СОВКОДРОЧЕРИ, РУСКОМІРОВЦИ, І АНАЛ ТАБУ звичайно
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05.09.2022 21:12 Ответить
Вже
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05.09.2022 23:46 Ответить
шкодла і зрада України і її народу, все що потрібно знати про "зе слуг" в Україні
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05.09.2022 21:13 Ответить
Ігарь Валєрічу не потрібні євросоюзи з їх чесними правилами
чесно Ігарь Валєріч багато не нагребе
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05.09.2022 21:17 Ответить
зелена влада - і є головною бомбою під УКРАЇНОЮ !!!
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05.09.2022 21:34 Ответить
слуги народу мало того що зрадники так щє цє кончєні мразі.
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05.09.2022 21:59 Ответить
Шабуніну досі Порошенко в штанці сере??
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05.09.2022 22:36 Ответить
і леменову також. два брата-акробата
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05.09.2022 22:53 Ответить
Представьте, что в ВР работает такое себе у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище, как Андрюша Клочко. И вот однажды Андрюшу обуяла законодательная инициатива невиданной силы. И подало это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище законопроект 7654 цель которого сорвать конкурс на главу НАБУ и поставить на эту должность руководителя, который будет полностью подчиняться ОП. Это значит, что никого из власти трогать не будут. И если честно, то это абсолютно логичное решение для Андрюши Клочко. Ведь в НАБУ сейчас есть дело по нему. Потому что журналисты BIHUS.Info нашли у мамы и сестры Андрюши недвижимости и земли на десятки миллионов гривен, происхождение которых семейка Клочко объяснить не может. А все это они купили сразу после того, как это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище Андрюша Клочко стал нардепом и главой комитета ВР. Совпало, наверное. Ага! Бывает. И поэтому Андрюша делает все, чтобы сорвать конкурс и не дать своему делу трансформироваться в приговор. Андрюша, убери свои потные рученьки от НАБУ. И вместе с этим законопроектом иди вслед за русским военным кораблём.

И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.

С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
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05.09.2022 22:48 Ответить
Оцій зєлєбл&доті 🤑у ВР треба гарненько засвоїти один значок на клавіатурі під назвою "шарп"(або ж решітка): #! Бо невдовзі вони крізь подібну конструкцію будуть дивитись на синє небо України, сидячи на своїх тюремних "шконках"! 🤬
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06.09.2022 00:17 Ответить
Борислав Береза: "Посли G7 трохи стурбовані законопроектом у̶е̶б̶и̶щ̶а народного депутата від "слуги народа" Клочка та м'яко натякають, що будуть проблеми.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
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06.09.2022 09:02 Ответить
 
 