Генпрокурор Костин надеется на увеличение количества стран в Совместной следственной группе, расследующей военные преступления россиян в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный прокурор Андрей Костин рассчитывает, что в октябре на встрече участников Совместной следственной группы (JIT) по расследованию преступлений РФ среди вопросов улучшения эффективности совместной работы будет идти речь о расширении перечня стран, входящих в JIT.
"Я приветствую заинтересованность привлечения большего количества стран к этому формату (JIT). Убежден, что члены JIT на встрече в октябре позволят нам обсудить это. Также, как и другие темы, которые позволят улучшить эффективность наших усилий в детальном формате", - сказал Костин, выступая в понедельник на открытии выставки Russian Warcrimes в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, участие Международного уголовного суда в процессе расследования военных преступлений имеет большое значение на национальном и международном уровнях.
"Мы видим МУС главным сторонником справедливости на международном уровне. Прокурор Хан уже был трижды в Украине, и его команда работала непосредственно на местах совершения преступлений. Таким образом, у них есть четкое понимание ситуации. У нас достаточно эффективная повестка дня совместной работы. Надеюсь, что в ближайшем будущем результаты нашей работы принесут результаты", - подчеркнул генпрокурор.
Генпрокурор заверил, что Украина будет прилагать максимальные усилия для эффективной работы МУС.
Что касается преступлений агрессии, то, как отметил генпрокурор, МУС не может расследовать эту категорию преступлений. "Но мы не можем оставить это безнаказанным. Поэтому создание специального международного трибунала для расследования и привлечения к ответственности за преступления агрессии является главной задачей для Украины", - подчеркнул Костин.
Он выразил убеждение, что консенсус мирового сообщества в этом вопросе даст мощный сигнал к тому, что эти преступления не останутся не расследованными.
Также генпрокурор назвал логичной и адекватной мерой воздействия на страну-агрессора конфискацию активов для восстановления Украины по окончании войны
Пожалуйста, подождите...
алкашувас та Батькіщину захищати? Може в воєнкомат і особисто, для надійності?
І до речі, що саме не влаштовувалр вас у "мінських"? Відсутність бомбардувань, вбивств та гвалтувань? Недостатня кількість окупованих територій? Окупований крим БЕЗ води?
2 год ·
Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.
Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.
Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.
І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".
.............................
Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.
Як бачите, все всім завжди повертається.