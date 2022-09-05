Генпрокурор Костин надеется на увеличение количества стран в Совместной следственной группе, расследующей военные преступления россиян в Украине

Генеральный прокурор Андрей Костин рассчитывает, что в октябре на встрече участников Совместной следственной группы (JIT) по расследованию преступлений РФ среди вопросов улучшения эффективности совместной работы будет идти речь о расширении перечня стран, входящих в JIT.

"Я приветствую заинтересованность привлечения большего количества стран к этому формату (JIT). Убежден, что члены JIT на встрече в октябре позволят нам обсудить это. Также, как и другие темы, которые позволят улучшить эффективность наших усилий в детальном формате", - сказал Костин, выступая в понедельник на открытии выставки Russian Warcrimes в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, участие Международного уголовного суда в процессе расследования военных преступлений имеет большое значение на национальном и международном уровнях.

"Мы видим МУС главным сторонником справедливости на международном уровне. Прокурор Хан уже был трижды в Украине, и его команда работала непосредственно на местах совершения преступлений. Таким образом, у них есть четкое понимание ситуации. У нас достаточно эффективная повестка дня совместной работы. Надеюсь, что в ближайшем будущем результаты нашей работы принесут результаты", - подчеркнул генпрокурор.

Генпрокурор заверил, что Украина будет прилагать максимальные усилия для эффективной работы МУС.

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Что касается преступлений агрессии, то, как отметил генпрокурор, МУС не может расследовать эту категорию преступлений. "Но мы не можем оставить это безнаказанным. Поэтому создание специального международного трибунала для расследования и привлечения к ответственности за преступления агрессии является главной задачей для Украины", - подчеркнул Костин.

Он выразил убеждение, что консенсус мирового сообщества в этом вопросе даст мощный сигнал к тому, что эти преступления не останутся не расследованными.

Также генпрокурор назвал логичной и адекватной мерой воздействия на страну-агрессора конфискацию активов для восстановления Украины по окончании войны