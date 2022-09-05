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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Генпрокурор Костин надеется на увеличение количества стран в Совместной следственной группе, расследующей военные преступления россиян в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костін

Генеральный прокурор Андрей Костин рассчитывает, что в октябре на встрече участников Совместной следственной группы (JIT) по расследованию преступлений РФ среди вопросов улучшения эффективности совместной работы будет идти речь о расширении перечня стран, входящих в JIT.

"Я приветствую заинтересованность привлечения большего количества стран к этому формату (JIT). Убежден, что члены JIT на встрече в октябре позволят нам обсудить это. Также, как и другие темы, которые позволят улучшить эффективность наших усилий в детальном формате", - сказал Костин, выступая в понедельник на открытии выставки Russian Warcrimes в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, участие Международного уголовного суда в процессе расследования военных преступлений имеет большое значение на национальном и международном уровнях.

"Мы видим МУС главным сторонником справедливости на международном уровне. Прокурор Хан уже был трижды в Украине, и его команда работала непосредственно на местах совершения преступлений. Таким образом, у них есть четкое понимание ситуации. У нас достаточно эффективная повестка дня совместной работы. Надеюсь, что в ближайшем будущем результаты нашей работы принесут результаты", - подчеркнул генпрокурор.

Генпрокурор заверил, что Украина будет прилагать максимальные усилия для эффективной работы МУС.

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Что касается преступлений агрессии, то, как отметил генпрокурор, МУС не может расследовать эту категорию преступлений. "Но мы не можем оставить это безнаказанным. Поэтому создание специального международного трибунала для расследования и привлечения к ответственности за преступления агрессии является главной задачей для Украины", - подчеркнул Костин.

Он выразил убеждение, что консенсус мирового сообщества в этом вопросе даст мощный сигнал к тому, что эти преступления не останутся не расследованными.

Также генпрокурор назвал логичной и адекватной мерой воздействия на страну-агрессора конфискацию активов для восстановления Украины по окончании войны
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Топ комментарии
+6
А розкрадання гуманітарки на мільони доларів від західних партнерів?
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05.09.2022 21:15
+5
Хто дав втекти портнову?
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05.09.2022 21:16
+3
А коли будуть розслідувати військовий злочин по здачі півдня, по розмінуванні Чончару, по здачі Маріуполя, по здачі Азовського і Чорного морів, по здачі Запорізької АЕС, по нестворенню тероборони в Херсонській і Запорізькій областях ті і місті Миколаєві? Хто призначив зрадників на державні посади, довіривши їм тайни і владу? А хто брехав, що нападу не буде і останні гроші заривав в асфальт? А хто віддав на катування потворам жінок і дітей Київської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей?
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05.09.2022 21:21
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хаймера такому жлобу в зад.. рожа ну просто огидна
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05.09.2022 21:14 Ответить
Шокін - ото буб чувак . Да ? І Югік алкаш просто профі .
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05.09.2022 21:23 Ответить
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05.09.2022 21:31 Ответить
І що ?
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05.09.2022 21:34 Ответить
Як що? Навіщо ви довірили алкашу вас та Батькіщину захищати? Може в воєнкомат і особисто, для надійності?
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05.09.2022 21:44 Ответить
Судить по внешности о человеке признак низкого интеллекта. Возможно, хватит ума понять почему. Иначе все ещё хуже.
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05.09.2022 21:23 Ответить
А розкрадання гуманітарки на мільони доларів від західних партнерів?
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05.09.2022 21:15 Ответить
Хто дав втекти портнову?
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05.09.2022 21:16 Ответить
Та хто ж міг дати? Вам що до цього часу не зрозуміло? Звичайно Порошенко. Ва всьом вінават Парашенка.
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05.09.2022 21:38 Ответить
А коли будуть розслідувати військовий злочин по здачі півдня, по розмінуванні Чончару, по здачі Маріуполя, по здачі Азовського і Чорного морів, по здачі Запорізької АЕС, по нестворенню тероборони в Херсонській і Запорізькій областях ті і місті Миколаєві? Хто призначив зрадників на державні посади, довіривши їм тайни і владу? А хто брехав, що нападу не буде і останні гроші заривав в асфальт? А хто віддав на катування потворам жінок і дітей Київської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей?
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05.09.2022 21:21 Ответить
Так , і Іловайська , Дебальцево , мінськ-1 , мінськ-2 ?
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05.09.2022 21:25 Ответить
Невже ще не розслідували? Розслідували. 200% бенЯ-діктова. Почитайте висновки. Ви ж їй вірите?
І до речі, що саме не влаштовувалр вас у "мінських"? Відсутність бомбардувань, вбивств та гвалтувань? Недостатня кількість окупованих територій? Окупований крим БЕЗ води?
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05.09.2022 21:35 Ответить
Не реагуйта на їхні зеботівські аргументи, їм не могли надати вагоміших. У них один полковника отримав за розкриття таємниці про здачу півдня України за одне тільки слово -ПРо...бали - ну що вони можуть написати тупорилі?
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06.09.2022 00:15 Ответить
Після здачі Чорного і Азовського морів з портами в всіма базами відпочинку, Херсонської, Запорізької, частини Миколаївської областей, Запорізької АЕС, Бучі, Гостомеля, Ірпені, Ізюма, Маріуполя.... якось тускло виглядає Іловайськ. А "Мінськ 3-Париж" і Оман перебивають всі промаги попередників і головне, що ще нічого не закінчилося.
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05.09.2022 21:41 Ответить
Чому після того як Ze звільнив Денісову ніхто з влади не каже про вбивста, катування та згвалтування мирних людей кацапами? 🤬

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05.09.2022 21:22 Ответить
Бо дерьмак знає кого призначати.
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05.09.2022 21:39 Ответить
Тому, що новий хлоп язик тримає в жопі величного...
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05.09.2022 22:10 Ответить
Ага, Китай, КНДР и Уганды там только и не хватало!
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05.09.2022 21:41 Ответить
Запросіть їх ще Беніни злочини розслідувати. А то що то довго все йде. 5 млрд доларів не мала сума.
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05.09.2022 22:09 Ответить
Валерій Прозапас

2 год ·

Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.

Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.

Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.

І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".

.............................

Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.

Як бачите, все всім завжди повертається.
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05.09.2022 22:11 Ответить
 
 