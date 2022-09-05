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"Да им не помочь, братан", - ВСУ уничтожили ЗРК Бук оккупантов с экипажами. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры, как ВСУ уничтожили несколько российских зенитно-ракетных комплексов Бук вместе с экипажами.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространяется по сети.

Кадры сняты русскими оккупантами, где они тщетно ищут живых среди экипажей буков.

Локализации места происшествия пока нет.

Читайте также: Артиллерией ДШВ и Сухопутных войск уничтожена российская батарея ЗРК "Бук". ВИДЕО
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Топ комментарии
+84
Щоб знали виродки, як лізти на чужу землю.
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05.09.2022 21:50
+80
Мозгов при рождении природа не дала конечно. "В рубашке родился..." Баран, ты в пакете для трупов родился. Через сто метров уже. Если бы в "рубашке", то бухал бы у себя в селе и девок за сиськи трогал, а не трупы мацал в чужой стране.
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05.09.2022 21:57
+69
Не пойняв, чого він так нервується? Все ж чудово.
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05.09.2022 21:54
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Ну, если 10 к 1, тоже хлеб.
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05.09.2022 23:10 Ответить
Они русне взагалi не цикави. Мясо. Пленных мобиков в Украине полно, их русня тупо вычеркивает из списков на обмен. А зечье вообще одноразовые гондоны, этих лучше сразу резать, до того как их на видео снимут как пленных.
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05.09.2022 23:15 Ответить
Но сначала допрос с пристраствием.
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05.09.2022 23:42 Ответить
Бросили трупы и руки-ноги своих... 200-е попадут в категорию "без вести пропавших". И семья не получит НИЧЕГО. Делайте выводы, орки. Стоило?
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05.09.2022 22:08 Ответить
Оленям ,оленяча смерть.Їх не в кацапії заїбашили.А значить так і треба.Як говорив його коріш..земля будяками..
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05.09.2022 22:09 Ответить
*** буду... своих не бросают.... но только тогда, когда им уже ни чем не поможешь.... А на хера эти тела им нужны? Руки, ноги, тела... ну и на последок - прости БРАТАН-2022... лежи жмуром и нахер ты кому в своей стране нужен... даже эти хмыри яйца подобрали и смылись по быстрячку. А че, ЭТИМ братанам уже никто не поможет... даже свои братаны.
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05.09.2022 22:09 Ответить
Скоро на всех экранах кацапстана, новый патриотический фильм "Брат-2022"
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05.09.2022 23:13 Ответить
...або "Год 2022. Брат-200"
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06.09.2022 12:26 Ответить
Да, всё верно, руZZкие своих не бросают, руZZкие своих, просто, оставляют.
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06.09.2022 01:42 Ответить
Зємля вам не пухом, а стєкловатой, посони😁😁😁😂
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05.09.2022 22:10 Ответить
Раніше такі кадри розгрому рашистських позицій українською артилерією, озвучених панічними коментарями від першої особи - оператора відео були рідкістю, адже вони справляють відверто деморалізуючий ефект на ворога.
Тепер їх побільшало у мережі.
А причина тут криється у певному психологічному надламі у головах вояків ворожих військ, які дедалі частіше попадають під подібні обстріли та стають свідками смертей своїх "братішек".
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05.09.2022 22:11 Ответить
кацапським солдатам розумно викладати такі відео. тому що вдома їм кажуть, що все йде чудово, «за планом». тож нехай вони побачать правду і вимагають від свого уряду повернути солдатів додому.
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06.09.2022 07:57 Ответить
"в рубашкє роділся..."

Та ти, кацапчику, не в рубашці, а у футлярі оцинкованому народився. Розмір 2x1 метр. Тільки ти ще про це не знаєш.

Респект українським ракетникам і артилеристам. Велика повага американським (і європейським) інженерам і робітникам, які створили і виготовили таку чудову зброю.
🇺🇦🇺🇸
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05.09.2022 22:11 Ответить
"в рубашкє роділся", а здох без неї
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05.09.2022 22:14 Ответить
Підараси це ті які без запрошення приходять до чужої домівки
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05.09.2022 22:12 Ответить
русские - это те самые свиньи, которых нельзя сажать за стол.
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05.09.2022 22:15 Ответить
свиньи благороднее этих рашистких уродов !
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06.09.2022 08:53 Ответить
от судьбы не уйдешь, братан) Мертвий ти вже... Хоча бігаєш, кричиш щось там, але мертві ви вже всі.
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05.09.2022 22:14 Ответить
да им не помочь, братан,только мобильній крематорей
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05.09.2022 22:51 Ответить
Поправлю, не мертві-дохлі. Вмирають люди й більшість тварин. А цей глюк природи під назвою "росіянин" вмерти не може, тільки здохнути.
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06.09.2022 06:31 Ответить
Прости, братан, да и йух с тобой, перекрестил он ******** гундяевским знамением.
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05.09.2022 22:14 Ответить
Пригадалось "это фиаско, братан"
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05.09.2022 22:16 Ответить
Там всё разложено по полочкам, аккуратненько.
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05.09.2022 22:17 Ответить
душевно так, по домашнему.
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05.09.2022 22:31 Ответить
Судячи по відео, батарею у повному складі знищено. Непогано...
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05.09.2022 22:17 Ответить
чому саме "батарею", можете пояснити? і що взагалі по вашому "батарея"?
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05.09.2022 23:44 Ответить
згоден що непогано! але що по вашому "батарея"?
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05.09.2022 23:55 Ответить
Вот это - самые лучшие доводы для того, чтоб кацапня МИР полюбила!
Чем больше их уничтожить (и меньше брать в плен) тем быстрее дойдет до остальных, если не через голову (в которой помои и дерьмо вместо мозгов), так через "чувствительную" ЗАДНИЦУ, как все там у них принято!
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05.09.2022 22:20 Ответить
А что случилось? Вы же хотели на украинскую землю. Только с предлогом ошиблись. Не "на", а "в". Небольшая ошибочка, ничего страшного.

Вроде Харм ракета, какой-то стабилизатор лежит на нее похожий, только покрашенный. Или это нога гоблинская, кто ж его знает. Уже сложно понять, из чего прожарили кацапов. То ли харм, то ли байрактар, то ли бримстоун на каком-то дроне (и их тоже много самолетного типа или летающее крыло), то ли с земли отработали, а может это кроты из биолаборатории прорыли туннель и забрали кацапов с собой. Плюс когда закончится подготовка на ф16 к зиме наших летчиков, то там уже столько наименований ракетного оружия будет использовано против кацапской техники и орков поблизости, что тяжко будет бедненьким, кто не успеет сделать жест дохлой моли.
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05.09.2022 22:20 Ответить
"жест дохлой моли", це п'ядь
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05.09.2022 22:29 Ответить
Харьков даст пи@ды рашистам!

@kharkiv_warnews

·

7 ч

Oops...

https://twitter.com/i/status/1566757885652213761
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05.09.2022 22:21 Ответить
Там тоже стропы порезали?
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05.09.2022 22:29 Ответить
Кросивое.Коменты вообще жгут.

Goga38

@sobigo1

·

17 ч

В ответ

@kharkiv_warnews

Кто укладчик?)

4

1

30



SVP

@SVP35214254

·

15 ч

Асфальтоукладчик))
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06.09.2022 09:31 Ответить
Гут , вольдемар , гут !
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05.09.2022 22:22 Ответить
Цензор у Аслана там ще багато відео
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05.09.2022 22:23 Ответить
Зємля вам стєкловатою, виродки!
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05.09.2022 22:29 Ответить
а не включали бы локатор, тогда бы месяц-другой еще пожили. Но это не точно.
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05.09.2022 22:29 Ответить
Да пускай они там всё включают, зачем их учить..
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05.09.2022 23:04 Ответить
росиян учить бесполезно, потому что итог один и тот же: включаешь радар - прилетает харм, не включаешь радар - прилетает байрактар.
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05.09.2022 23:18 Ответить
отойдешь от установки - прилетают три топора.
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05.09.2022 23:24 Ответить
Свалишь в самоволку -прилетает красный коммисар
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05.09.2022 23:58 Ответить
Ноги, руки розкидані по кущах 🤔 Прям тобі спецвипуск конструктора "Лего", армійський варіант, ексклюзив для учасників спєцьапєрації ЗС РФ в Україні, гра "Сабьєрі братана", - палучі бьєліє "Жігулі" 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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05.09.2022 22:30 Ответить
Тушка копчённая, моск рядом валяется. Там и так всё понятно, мог и не тыкать.
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05.09.2022 22:30 Ответить
Так без мозоку - то для них нормальний стан, тому міг і потикати
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06.09.2022 14:19 Ответить
А он пришел сюда шагать лаптями по Хрищатику , **** кацапская , пацаныыы, кули орешь , когда пинцеты пригорают вместе с щами....Да нет , сучня , только так с подливой....
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05.09.2022 22:32 Ответить
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05.09.2022 22:36 Ответить
Открытый люк в "Буке" навеял:

Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов не рук нет не ног
И порвали в деревне гармонь
За Жигуль, что в хозяйстве помог...
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05.09.2022 22:40 Ответить
"Ребрышко к ребрышку, косточки вряд
ХАРМ переехал отряд москалят"
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05.09.2022 22:44 Ответить
... ХАРМ нахлобучил отряд москалят
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05.09.2022 23:23 Ответить
"В рубашке роділісь", ага....)))
У свинячій сраці з назвою "расія" вас під*расів уродило!
Гандони (ОЙ)бані...
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05.09.2022 22:45 Ответить
в атб завезли неплохое итальянское вино solicello (merlo). Cавпадение? Не думаю..
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05.09.2022 22:49 Ответить
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги,
Видно сраку...
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw&ab_channel=ArthurFreethinker
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05.09.2022 22:49 Ответить
Старьё..
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05.09.2022 23:05 Ответить
Всегда вызывали недоумение недовольные чем-то люди, у которых есть и руки и ноги.
Ну и что, что они немного разбросаны на местности? Это не повод для уныния, главное, что они есть!
Соберись, воин!
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05.09.2022 22:53 Ответить
Забагато дохлой русні не буває
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05.09.2022 22:58 Ответить
Кто скажет, что єто не японская мудрость, пусть кинет в меня камень.

Бегает некто по полю
Он не поможет ничем
Всё потому что он сам
Курица без головы
Четверть часа ей осталось.
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05.09.2022 23:07 Ответить
МИ З УКРАЇНИ!!!
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05.09.2022 23:15 Ответить
Он "в рубашке родился" выродок. Ну ничего, ему эту рубашку скоро наизнанку вывернут.
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05.09.2022 23:21 Ответить
лисы на Херсонщине перестают есть сырое мясо. Скоро сами научатся готовить на огне.
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05.09.2022 23:25 Ответить
И так будет со всеми орками на нашей земле.
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05.09.2022 23:30 Ответить
оно ещё жмура под конец покрестило! а может он был мусульманин, буддист или вообще атеист?
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05.09.2022 23:36 Ответить
В рубашке вы родились? Да ладно. Может этим покойничкам ещё и повезло по сравнению с будущей участью "оператора" ролика
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05.09.2022 23:51 Ответить
Шось згадалося оте -Люди бігають суєтяться , а мені нравиця як воно горить.
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05.09.2022 23:57 Ответить
Сегодня в рубашке, завтра деревянный бушлат, инфа сотка
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05.09.2022 23:57 Ответить
Красиво! Душевно!
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06.09.2022 00:01 Ответить
Красєво.
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06.09.2022 00:11 Ответить
На деякі речі можна дивитись безкінечно: Як гарно"працюють" ЗСУ по оркам, як хвацько та сморідно горить задвохсочена кацападлота і як "горять пукани" у запарєбрікових рашопадлів від Перемог ЗСУ!
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06.09.2022 00:11 Ответить
Ну й чого перлися,козли смердючі,на чужу землю?Щоб подохнути за вижившого з розуму бункерного діда?Така вона доля окупантів-удобрювати землю України
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06.09.2022 00:11 Ответить
А чо трупы не пособирали, руzzкие своих не бросают?
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06.09.2022 00:37 Ответить
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06.09.2022 00:52 Ответить
Це, мабуть, той "Бук", який Харків обстрілював...
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06.09.2022 01:00 Ответить
как бы из "бука" не получается.
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06.09.2022 01:03 Ответить
ЗСУ - Молодцы!
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06.09.2022 01:08 Ответить
Відео захоплююче!
Орки розгублені,бігають по згарищу,як очумілі.

Слава нашим мужнім бійцям,які боронять українську землю.
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06.09.2022 01:11 Ответить
Danke schön, ЗСУ!
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06.09.2022 01:33 Ответить
чудово, труп окупанта, який більше нікого не вб'є і нічого не зруйнує, сприяє релаксації.
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06.09.2022 04:25 Ответить
Было у отца два сына
Стало "Гранта" и "Калина".
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06.09.2022 05:09 Ответить
Вот что должны были сделать малазийцы за MH17. Но все ссут рашку.
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06.09.2022 07:19 Ответить
земля горить під ногами рашистів. Це значить, що Україна їх не стерпить. Слава ЗСУ!
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06.09.2022 07:38 Ответить
«все йде за планом. можемо повторити»
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06.09.2022 07:45 Ответить
Хороша робота, молодці хлопці! Бийте цих виродків.
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06.09.2022 07:57 Ответить
Не по православному лівою рукою хрестити Кирил не зрозуміє,братан.
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06.09.2022 07:58 Ответить
"а анИ просто сдохнут"(хйло)
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06.09.2022 08:16 Ответить
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06.09.2022 08:16 Ответить
мені нравиться як воно горить, орки бігають суєтяться, видно підгорівші сраки. КРАСОТА.
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06.09.2022 09:41 Ответить
Всё идёт по плану? Хороший план
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06.09.2022 09:56 Ответить
Не переживайте свинособаки, мы вас спасем
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06.09.2022 11:31 Ответить
руки ноги кишки то цілі, що їм ще треба?)))
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06.09.2022 11:38 Ответить
так и запишем. Рожденные в обосранной рубашке
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06.09.2022 11:40 Ответить
А мастер спорта прапорщик Кокошников расскажет, что потерь нет.
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06.09.2022 12:19 Ответить
И это они еще не начинали)
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06.09.2022 12:59 Ответить
і хто це під@раси, якого хера сюди приперся під@рас,

наступ зсу звичайно провалився
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06.09.2022 14:54 Ответить
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