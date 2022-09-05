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Новости ОбществоВойна в Украине
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эвакуация (1751) Верещук (470) Запорожская АЭС (541) гуманитарный коридор (115)

Верещук: Требуем гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

верещук

Люди, проживающие вокруг Запорожской атомной электростанции, обращаются за помощью в Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет в телеграм-канале Минреинтеграции.

"Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, сегодня обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться", - сообщила вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов во время эфира на французском телеканале LCI.

"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – призвала чиновник.

Она констатировала, что Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.

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"Впрочем, Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места", - подчеркнула Верещук.
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Топ комментарии
+26
А в кого це верещалка вимагає коридора? У нас, чи у своїх друзів-москалів, яким здали південь і цю АЕС?
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05.09.2022 22:24
+23
Закрийте їй рота, бо знову нічого не вийде.Їй краще працювати на кацапів, все розвалить і вкраде
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05.09.2022 22:24
+13
Яке ж воно пустоголове та ї*ануте, вся зелена влада така.
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05.09.2022 22:36
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Закрийте їй рота, бо знову нічого не вийде.Їй краще працювати на кацапів, все розвалить і вкраде
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05.09.2022 22:24 Ответить
Так вона на них iпрацює
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05.09.2022 22:49 Ответить
А в кого це верещалка вимагає коридора? У нас, чи у своїх друзів-москалів, яким здали південь і цю АЕС?
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05.09.2022 22:24 Ответить
А то що?
Закидаєш кацапів дебільними відео, з зеленським на пару?
Кацапи розуміють лише мову сили: на вимоги їм начхати.
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05.09.2022 22:31 Ответить
Это для европейцев, чтобы им было что показать. Что кацапы отказали в гуманитарном коридоре. Пускай продолжает в том же духе, никто от нее не ждет хотя бы капли полезного, лишь бы не вредила.
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05.09.2022 22:40 Ответить
була б у цієї мері, попінс як у третьякової, то ця корабельна доска могла б себе не обмін запропонувати. а так, вона парашникам і нах нє нать.
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05.09.2022 22:32 Ответить
Ау ау де єнот бо ця трохи сліпенька чи як
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05.09.2022 22:36 Ответить
"возле" это в каком отдалении? если там на самом деле рванет, то полстраны нужно "эвакуировать" (ну, точно не меньше чем в радиусе 120-200 км), а это нереально (тем более в условиях войны)!
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05.09.2022 22:34 Ответить
Яке ж воно пустоголове та ї*ануте, вся зелена влада така.
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05.09.2022 22:36 Ответить
Не підскажете пані Верещук, Скільки "старих" переселенців до Конче-Заспи прийняли "нових" переселенців до себе ? Чому евакуйовані можуть жити в школах, і не можуть в ВР, ОП, КМ, на "Буковелі"? Дурні запитання, але ж цікаво.
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05.09.2022 22:39 Ответить
А в кінці коли пропіарися мерзота, то здаси всіх цих людей в полон кацапам - як Азов?
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05.09.2022 22:40 Ответить
Вам легко говорити, а у неї всі дні життя - критичні…
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05.09.2022 22:52 Ответить
Місце для таких дурнуватих баб у СРАЦІ !!!
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05.09.2022 22:54 Ответить
Гуманітарна каридорша
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05.09.2022 23:17 Ответить
Нову провокацію ця потвора підготувала.
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05.09.2022 23:59 Ответить
Ці ЗЕлені гниди могли б завчасно евакуювати людей з Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Енергодару і ін.міст, сел які можуть бути окуповані, але ж ні, вони здали міста, а тепер проявляють показуху занепокоєння....МАЛОРОСИ І ДИЛЕТАНТИ через недбалість яких і почалась війна.
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06.09.2022 00:49 Ответить
А с Херсона и юга ты не требовала и не организовывала с февраля....
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06.09.2022 03:09 Ответить
Потвора
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06.09.2022 05:24 Ответить
Вихід є-Запускай шатли !
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06.09.2022 05:57 Ответить
Чергові верещання Верещук.
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06.09.2022 07:24 Ответить
Дурна верещучка, вимагай у неба дощу...
Треба брати і їбашить русню, оце єдина вимога яка працює.
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06.09.2022 07:32 Ответить
тупа ****!Працюй з міжнародними організаціями,висвітлюй в іноземних засобах інформації.Працюї ****!
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06.09.2022 09:29 Ответить
 
 