Верещук: Требуем гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Люди, проживающие вокруг Запорожской атомной электростанции, обращаются за помощью в Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет в телеграм-канале Минреинтеграции.
"Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, сегодня обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться", - сообщила вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов во время эфира на французском телеканале LCI.
"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – призвала чиновник.
Она констатировала, что Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.
"Впрочем, Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места", - подчеркнула Верещук.
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Закидаєш кацапів дебільними відео, з зеленським на пару?
Кацапи розуміють лише мову сили: на вимоги їм начхати.
Треба брати і їбашить русню, оце єдина вимога яка працює.