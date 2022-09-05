Верещук: Требуем гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС

Люди, проживающие вокруг Запорожской атомной электростанции, обращаются за помощью в Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет в телеграм-канале Минреинтеграции.

"Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, сегодня обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться", - сообщила вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов во время эфира на французском телеканале LCI.

"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – призвала чиновник.

Она констатировала, что Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.

Читайте также: Макрон выступил за вывод российских войск с территории ЗАЭС

"Впрочем, Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места", - подчеркнула Верещук.