Фонд Порошенко вместе с волонтерами за полгода направил на помощь ВСУ 46 млн долларов

За полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Дело Громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как отметил Петр Порошенко, начинали с оснащения всем необходимым батальонов киевской теробороны, в том числе и созданных на базе "Евросолидарности". В начале весны не было ничего: ни бронежилетов, ни касок, ни формы и даже белья, напомнил пятый президент. "Ручные пулеметы, гранаты, радиостанции – все, в чем нуждались с первых дней бойцы территориальной обороны Киева и Вооруженных сил, мы находили, закупали, поставляли", – сказал Порошенко. Он сообщил, что для медицинского обеспечения в войска были переданы аптечки натовского образца на 330 млн грн, а также лекарства и машины скорой помощи.

"Мы получили контракт, закупили, доставили в Украину и уже передали десантникам 11 современных итальянских броневиков MLS SHIELD. А будут еще британские БМП Spartan, на них уже получены лицензии и они уже выкуплены. Это уже не говоря о сотнях полноприводных военных грузовиков, десятках пикапов, тягачах для перевозки сверхтяжелой бронетехники – все это механизмы и колесики нашего наступления и победы", – отметил Порошенко.

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"Проект с оперативными беспилотниками, который называется "Глаза Арты", позволяет нашей артиллерийской разведке видеть и уничтожать российские склады боеприпасов, российские скопления техники и живой силы, российские штабы", – напомнил лидер "ЕС". Уже в бригадах и более 350 дронов Autel, помогающих воину ориентироваться вокруг своих позиций.

Еще одна уникальная новинка для ВСУ – сверхсовременный робот для эвакуации раненых THeMIS. Этот проект Фонд Порошенко реализует совместно с батальоном парамедиков "Госпитальеры".

80% проектов поставки техники в ВСУ не публичны с учетом вопроса безопасности, – подчеркнул журналист и общественный активист Виталий Гайдукевич. Он также отметил, что 46 млн долларов, направленных на ВСУ Фондом Порошенко совместно с волонтерами, – это сопоставимая сумма с помощью Украине некоторых европейских государств-членов НАТО.

Порошенко поблагодарил всех, кто перечисляет средства в поддержку армии. "Я хочу поблагодарить те сотни и тысячи людей, которые вовлечены в организацию системы помощи от "Дела Громад". И поблагодарить те десятки тысяч людей, которые отзываются на наши призывы и включаются в эту помощь - деньгами, волонтерским трудом. Вместе мы победим врага" , – подчеркнул Порошенко.

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