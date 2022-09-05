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"Энергоатом" опроверг информацию о якобы утрате контроля за уровнем радиации на ЗАЭС: данные некоторое время не поступали из-за сбоя интернет-связи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

"Энергоатом" выступил с официальным опровержением информации, распространяющейся в соцсетях, о якобы утрате контроля над уровнем радиации на Запорожской АЭС.

"В ответ на сообщения в некоторых телеграм-каналах о потере "Энергоатомом" контроля уровня радиации на Запорожской АЭС информируем, что указанная информация не соответствует действительности", – говорится в заявлении "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

В компании объясняют, что данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.

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На даний момент Україна на ЗАЕС контролює тільки дані вимірювань радіаційного фону і виплачує зарплату персоналу-заручникам. Слів немає...
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05.09.2022 22:51 Ответить
Не все так однозначно. Контролює, ще й як (на папері).
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05.09.2022 23:47 Ответить
Держстатистика теж вважає, що щось контролює, а "Енергоатом" якраз зараз цим і займається на папері)
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05.09.2022 23:52 Ответить
Це що за каламбури, дані ненадходили, але це не правда, що вони ненадходили
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06.09.2022 07:34 Ответить
 
 