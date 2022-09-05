На этой неделе Евросоюз предложит Украине 5 миллиардов евро, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в понедельник на своей странице в Твиттере, комментируя встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо 10 миллиардов евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько будет нужно", - написала президент Еврокомиссии.

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