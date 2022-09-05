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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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На этой неделе Евросоюз предложит Украине 5 миллиардов евро, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что на этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в понедельник на своей странице в Твиттере, комментируя встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо 10 миллиардов евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько будет нужно", - написала президент Еврокомиссии.

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Топ комментарии
+3
Куди ці всі кошти йдуть? Можна конкретно будь ласка, а то поки тільки виглядає що 95 квартал всі гроші розкрадає
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05.09.2022 22:54
+2
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05.09.2022 22:54
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Куди ці всі кошти йдуть? Можна конкретно будь ласка, а то поки тільки виглядає що 95 квартал всі гроші розкрадає
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05.09.2022 22:54 Ответить
пенсии и прочее
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06.09.2022 07:32 Ответить
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05.09.2022 22:54 Ответить
Не хотели бы приехать к нам в Украину,в гости,так сказать-на огонек?
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05.09.2022 23:16 Ответить
Вы как то воинственны в интернете.Может в Украину приедете,докажете свою смелость?Вы или трус или старик.
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05.09.2022 23:24 Ответить
Ответ интернет воина,но не мужчины.Вы трус?
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05.09.2022 23:34 Ответить
Обычно в интернете очень смелые.Так может к нам в гости?Вы трус?
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05.09.2022 23:37 Ответить
Вы воюеете в интернете?
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05.09.2022 23:39 Ответить
Смайлики,угрозы...В нете воевать легко.Так может к нам,в гости?Можете ко мне приехать,в Киев.Или страшно?
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05.09.2022 23:43 Ответить
Трусливенький ответ,постоянные отмазки.
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05.09.2022 23:46 Ответить
Опять трусливые отмазки.Вы реально трусливый.Как у вас с эрекцией?У стариков и трусов говорят ее нет.Они эректируют в инете.
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05.09.2022 23:54 Ответить
Как то медленно отвечаете.Страшно к нам приехать?
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05.09.2022 23:51 Ответить
русский, в твоей любимой стране-помойке фюрер за тухлую тушку "автомобиль" жыгули дает. Торопись, на всех русских свиноматок жыгулей не хватит.
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05.09.2022 23:21 Ответить
ЕС предложит 5 лярдов! Во поперло скороспелым, пошла вода в хату! Брать или не брать--- вот в чем вопрос? Спросил бедный йорик--- и аж заколдобился.
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05.09.2022 23:23 Ответить
Не давайте цим дрібним шахраям грошей просто так, тільки під жорстким контролем за витратами. Бо всі ці єрмаки мілованови з гетьманцевими, на чолі з боневтіком, розтягнуть все це бабло як гуманітарку в Запоріжжі.
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05.09.2022 23:25 Ответить
Треба брати
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05.09.2022 23:35 Ответить
 
 