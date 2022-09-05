Уничтожен склад, с которого брали ракеты С-300 для обстрелов Харькова, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о том, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов, которыми российские оккупанты обстреливали Харьков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил Владимир Зеленский.
Он отметил: "А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!
И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому Рогу, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории".
Пожалуйста, подождите...
"Виїдь Хаймарсику,
Й.бни по складику -
Все там з землею зрівняй!"
Значит склад тоже недалеко был
более того, эти два действа спокойно могут проходить одновременно...
и о благотворительности или молитве нельзя рассуждать как о чувстве долга - ибо в одном случае я ничего никому не должен, а во втором - мне ничего не должны)))
а Вы вольны поступать и думать так как Вам кажется правильным...
и вообще ...на ночь... схоластика ))) или философские рассуждения - перебор...))))
доброй и тихой ночи !
на троні короля.
Який мудрий нарід, що це дозволив...
Ведь , что ни говори, это забота об избирателях...
Неподготовкой к войне уложили в гроб десятки тысяч людей..Зато для остальных прочистили сортиры...
Зеля не називає місце розташування кацапського складу, видно Завгосп попередив, що обом влетить за розголошення держтаємниці рашки і дискредитацію орди рашистів.
- Балаклія, Харківська обл;
- Куп'янськ, Харківська обл;
- Томіна Балка, Херсонська обл;
- Чорнобаївка, Херсонська обл;
- Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл;
- Снігурівка, Миколаївська обл.
ВночіХапрків був обстріляний ракетами.