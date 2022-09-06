G7 обеспокоена законопроектом №7654: "Создает неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины"

Послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, который отменяет требование директора Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление послов G7 в Twitter.

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, "слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП.