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Новости Политика Украины
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G7 обеспокоена законопроектом №7654: "Создает неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

набу

Послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, который отменяет требование директора Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление послов G7 в Twitter.

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорится в сообщении.

Читайте также: Законопроект №7654, который сегодня "слуги народа" провели через комитет ВР, направлен на недопущение отдельных кандидатов к конкурсу на директора НАБУ, - Леменов

Напомним, "слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП.
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Топ комментарии
+27
Натяк зєрмаку - натягніть намордник на клочка і приберіть лапи від НАБУ!
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05.09.2022 23:40
+22
Пока будет ЗЕ президентомУкраине не видал членства в НАТО и ЕС.
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05.09.2022 23:42
+17
Якимось чином треба нейтралізувати дєрмака і його свору....
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05.09.2022 23:49
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Какие они там недальновидные.
Им никто не может объяснить, что никакой неопределенности нет, всё предельно ясно - решения должны быть правильные, а для этого на должности должен быть свой человек !?
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06.09.2022 06:59 Ответить
ну геть кар'єра януковича ,нічого цих ********* не навчила !
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06.09.2022 07:26 Ответить
Так перестаньте давати гроші цим зеленим *******, і закон швидко знімуть.

Їм Ваші стурбованості до сраки єрмака
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06.09.2022 08:49 Ответить
Я би податків не платил поки не приймуть такий закон який треба.
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06.09.2022 13:10 Ответить
Москаляча агентура на Банковій працює, не покладаючи рук. Шкодить де тільки може. А що Зеленський? Нелох, як завжди, соплі жує. Боїться він Путена і його спецслужб...
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06.09.2022 10:00 Ответить
А беня со своим ручным Оманским Нарко-Ослом и кремлевским смотрящим Елдаком спокоен...
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06.09.2022 10:51 Ответить
то все від єрмака ,а зе- співучасник ,
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06.09.2022 11:19 Ответить
Хитрожопость власти уже привела страну к войне! Что дальше?
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06.09.2022 12:08 Ответить
Це схоже на якийсь бесінечний спектакль кварталу 95 під назвою Криза в Україні.
Квитки розкуплені, акторів на мило
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06.09.2022 12:20 Ответить
Зелёная мерзота рулит во главе с Дерьмаком к"светлому парашинскому будующему
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06.09.2022 12:38 Ответить
А-ХУ-ЄТЬ
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06.09.2022 13:15 Ответить
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