G7 обеспокоена законопроектом №7654: "Создает неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины"
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Послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, который отменяет требование директора Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление послов G7 в Twitter.
"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, "слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП.
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Им никто не может объяснить, что никакой неопределенности нет, всё предельно ясно - решения должны быть правильные, а для этого на должности должен быть свой человек !?
Їм Ваші стурбованості до сраки єрмака
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