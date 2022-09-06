Оккупанты обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова, под завалами жилого дома нашли тело женщины, - Терехов
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Россияне обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов.
Ракетный обстрел Индустриального района. В одном случае попадание в частный жилой дом. Во время разбора завалов найдено тело женщины.
Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков вспыхнул дом. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий06.09.2022 09:03 Ответить Мне нравится 0
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