На южном направлении ВСУ уничтожили 86 оккупантов, 4 склада и один вертолет К-52 россиян, - ОК "Південь"
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Украинские военные продолжили наносить мощные удары по российским оккупантам. ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
Отмечается, что авиация в течение боевого дня атаковала 18 раз позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.
"В районе Новогригоровки при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59", - указывают в ОК "Південь".
Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.
"Огневой контроль переправ через реку Днепр системный и эффективный", - отмечают военные.
Подтвержденные потери оккупантов 5 сентября составляют:
- 86 солдат;
- 4 танка;
- 12 единиц автобронетехники;
- 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С";
- 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
- станция связи;
- противотанковый ракетный комплекс.
Кроме этого, ВСУ ликвидировали 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
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