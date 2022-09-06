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На южном направлении ВСУ уничтожили 86 оккупантов, 4 склада и один вертолет К-52 россиян, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Украинские военные продолжили наносить мощные удары по российским оккупантам. ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Отмечается, что авиация в течение боевого дня атаковала 18 раз позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.

"В районе Новогригоровки при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59", - указывают в ОК "Південь".

Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

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"Огневой контроль переправ через реку Днепр системный и эффективный", - отмечают военные.

Подтвержденные потери оккупантов 5 сентября составляют:

  • 86 солдат;
  • 4 танка;
  • 12 единиц автобронетехники;
  • 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С";
  • 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
  • станция связи;
  • противотанковый ракетный комплекс.

Кроме этого, ВСУ ликвидировали 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
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Как-то затерялась хорошая новость из рф - при попытке покорить Ключевскую сопку на Дальнем востоке погибло 8 из 12 расеянских альпинистов. Хороших русских стало больше, так держать !!!
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06.09.2022 09:14 Ответить
 
 