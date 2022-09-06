Байден заявил, что Россию не стоит называть спонсором терроризма, - Reuters

Президент США Джо Байден заявил 5 сентября, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на своего корреспондента в Вашингтоне.

Издание отмечает, что на этом настаивает Украина, в то же время Москва предупреждала, что этот ярлык разорвет американо-российские связи.

Отвечая на вопрос, следует ли считать Россию государством-спонсором терроризма, Байден ответил журналистам в Белом доме: "Нет".

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