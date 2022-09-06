Байден заявил, что Россию не стоит называть спонсором терроризма, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден заявил 5 сентября, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на своего корреспондента в Вашингтоне.
Издание отмечает, что на этом настаивает Украина, в то же время Москва предупреждала, что этот ярлык разорвет американо-российские связи.
Отвечая на вопрос, следует ли считать Россию государством-спонсором терроризма, Байден ответил журналистам в Белом доме: "Нет".
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+35 Olena Lynch
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+35 arye z.
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+26 Наталия Залужная
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Пожалуйста, подождите...
И Байдена можно понять.
Эти зелёные петляния и попрекания руки дающей не убеждают Байдена , что есть смысл менять одного диктатора и хама (но с нефтью, атомом и газом) на другого диктатора (у которого, кроме голой жопы и понтов нету ничего) ...
А теперь вспомните откуда бубочка, кто спонсор и от чьего имени несет эта говорящая голова?
Зеля працював на Яника, коли мочив опозицію і зробив на цьому бабло, правда умудрявся і в рашці стригти бюджетні гроші і вихваляти Ху*ла (в ютубі є ці ролики).
Наш президент - абсолютно безпринципна шльондра, бере гроші від усіх і ховає в офшорах.
Я так американцям і кажу: "Думаєте, путін хоче стерти з землі тільки Україну? Ні, він хоче зруйнувати Америку." А ще, іноді, відсилаю їм запис промови Сенатора Тедa Крузa в Сенаті перед його голосуванням за ленд-ліз, де він добре пояснює, чому допомога Україні є не тільки обов'язком Америки, а перш за все є в національних інтересах Америки і американського народу і що їм набагато дорощче обійдеться, якщо Україна програє. Він систематично і гарно це аналізує, недарма йому пропонували при Трампі як кандидатуру на US Suprime Court Justice, але він відмовився. Хто розуміє англійську, може подивитися цей його дуже цікавий виступ
https://www.c-span.org/video/?c5015713/user-clip-cruz-floor-speech-ukraineCrooz
варто згадати, що Франклін Рузвельт та Гарі Трумен - це теж демократи, проте ті, що мали яя
прекрасно знають що Байден цього не зробить як держдіяч США але все одно
пропонують для виду. Бо наприклад у Іділ є і американська зброя, навіть танки
Абрамс захоплені в Іраку, по такий лозиці це може означати що США також
спонсор тероризму, хоча по факту так і є, бо зброю залишили при наступі Іділ без
охорони. Геополітика.
Україна арештувала всі активи рф та її посіпак? Ні.
Україна закрила кордони для всіх москалів, і гарних і поганих? Ні, візовий режим. Абрамович, що купує Арахамію як приклад.
Хоть кто-то тут знает толком, какие последствия (кроме эмоциональных) будут от такого юридического действия?
Визнання рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічний захід, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Нахій за парєбрік пішов , до своїх рабіновічєй
Кацапстан , де живуть дикі потвори , вбивці і терористи та називаються вони
кацапами 😠
А ви самі ХТО ? Не розумієтесь у стратегії, то не суньте писка.
Тим більше, що оброблена Німеччина і Франція виступали проти.
Вертайте вже до реальності.