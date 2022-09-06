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Байден заявил, что Россию не стоит называть спонсором терроризма, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден заявил 5 сентября, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на своего корреспондента в Вашингтоне.

Издание отмечает, что на этом настаивает Украина, в то же время Москва предупреждала, что этот ярлык разорвет американо-российские связи.

Отвечая на вопрос, следует ли считать Россию государством-спонсором терроризма, Байден ответил журналистам в Белом доме: "Нет".

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Топ комментарии
+35
Совсем из ума выжил дед. Плохо. Для Украины.
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06.09.2022 07:26
+35
Ну, выжил - не выжил, а надо думать и наперед.
Признание россии "государством - спонсором терроризма", это один шаг перед разрывом дипотношений и два шага перед прямой военной конфронтацией, которая с вероятностью на 90% будет ядерной.
Видимо США на это не решится и продолжит давить экономически
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06.09.2022 07:32
+26
Згодна! Треба просто - країна-терорист!
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06.09.2022 07:30
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Страница 3 из 3
Да не спонсор терроризма , а террорист - надо называть вещи своими именами!
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06.09.2022 10:09 Ответить
Вот они, двойные стандарты в действии. Все признаки террора налицо- но ведь связи разорвутся.... Знанчит не тероризм!!!
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06.09.2022 10:10 Ответить
Этого Байдена москали купили - несите следующего
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06.09.2022 10:51 Ответить
дурень ?
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06.09.2022 16:46 Ответить
Ганьба!
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06.09.2022 10:52 Ответить
Браво....расея друг и брат!
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06.09.2022 10:57 Ответить
Якщо б не конгрес то мабудь Байден відкрито б підтримував московію.
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06.09.2022 11:06 Ответить
Чушь. Байден очень про-украинский.
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06.09.2022 12:00 Ответить
Коли читати ваші усі дописи, то диву даєшся, ледь-ледь десь адекватна думка, а решта навіть не зрозуміло до якої когорти віднести. Відразу чомусь пригадується американський фільм "Тупий і ще тупіший". І на кого розрахована більшість дописів? Люди сидять цілими днями на диванах, нічого не роблять і всяку дурню виписують. А тепер щодо вислову Президента США Байдена: він відповів на питання журналіста лише одну фразу "Ні". І цілком вірно. Бо Президент Америки - це державний діяч, а не блогер, політолог і не журналіст, які можуть плести що завгодно і коли завгодно. А тепер чому вірно: Росія давно перейшла межу поняття "спонсор тероризму" (дивитись адекватну відповідь дописувача Наталії Залужної. Росія давно стала державою терористом. Коли на державному рівні вчиняються терористичні акти з наказів верховного головнокомандуючого (себто їх президента), незалежно чи то у своїй країни -ерефії (вибухи в москві), збройна агресія в Чечні, терористичні акти в інших країнах (бомбардування Сирії, знищення Алеппо), збройна агресія відносно Грузії- це навіть не просто окремі факти тероризму - це державна політика, втілена у збройній агресії. Росія була колись спонсором тероризму, коли підтримувала певні режими, постачала зброю конфліктуючим сторонам. Тепер Росія - держава терорист. Жоден політик, який розуміє наслідки визнання держави терористом, не може тішити дешевого журналіста для тимчасового піару.Таких дурників було навіть чимало в українській дипломатії. ІДІЛ визнана терористичною організацією ( з владною структурою, армією). ЇЇ керівники і члени є "поза законами". Хто це значення розуміє, з тими можна про щось далі говорити. Розуміє і пан Байден, що РФ - це держава терорист. Але ,на жаль, такого поняття як держава терорист навіть немає в міжнародно-правових актах. І нарешті щодо порядности, мудрости, українськости у поглядах самого Байдена. Це людина-стратег. Висловлювання про подвійні стандарти, продажність москалям -більшої дурості не можна придумати. І питання не в конгресі. А той хто тупо не розуміє своїх дописів і паплюження американського президента -це невіглас або рупор -путіноїд.
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06.09.2022 19:33 Ответить
В талмуде есть история , читают на 9-е ава , как на одной стороне горы в одн и тоже время праздновали свадьбу , а с другой стороны, всех убивали поголовно . Это я к чему , в итоги досталось всем , и тем кто праздновал в том числе . Пока Украинцы умирают , в США развлекаются. и заигрывают с террористом . А шо ж так с Бен Ладаном ?????
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06.09.2022 11:11 Ответить
Там геополітичної муті багато наприклад з тим же Іділ - більщість зброї в них російська, а інша частина американська. Все з Іраку. Є гіпотези що ці супертерористи і терористичні організації створюються за участю спецслужб як США, так і кацапів для організації війн у свій час. При таких розкладах визнати кацапів спонсорами тероризму це підставити себе, бо у кацапів теж багато інформації звідкіля у Іділ американська зброя.
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06.09.2022 12:18 Ответить
ОНо и понятно . Это не вчерашний лозунг "У Америки нет друзей и врагов - есть интересы"

И Байдена можно понять.

Эти зелёные петляния и попрекания руки дающей не убеждают Байдена , что есть смысл менять одного диктатора и хама (но с нефтью, атомом и газом) на другого диктатора (у которого, кроме голой жопы и понтов нету ничего) ...
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06.09.2022 11:14 Ответить
І нах це США потрібно!? Починати надо з себе - для початку не треба було вибирати зрадника у прези, а потім кононізувати його за те що не втік. А вже потім щось від кого вимагати
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06.09.2022 11:27 Ответить
Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации".

А теперь вспомните откуда бубочка, кто спонсор и от чьего имени несет эта говорящая голова?
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06.09.2022 11:32 Ответить
Читав раніше статтю, що ЦРУ займалось дослідженням КВН Маслякова на предмет використання як пропагандистського інструменту. В звіті відзначалось, що всі виступи команд Масляковим особисто цензурувалися попередньо, перечитували сценарії, коригувалися, бо Ху*ла можна згадувати тільки в позитивному світлі, а опозицію виключно негативно. Висміювання опонентів зменшує шанси на виборах.
Зеля працював на Яника, коли мочив опозицію і зробив на цьому бабло, правда умудрявся і в рашці стригти бюджетні гроші і вихваляти Ху*ла (в ютубі є ці ролики).
Наш президент - абсолютно безпринципна шльондра, бере гроші від усіх і ховає в офшорах.
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06.09.2022 16:06 Ответить
Так может, Путин уже и не убийца и не мясник?
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06.09.2022 11:33 Ответить
Байден уже напоминает умолишенного Папу Римского.
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06.09.2022 11:35 Ответить
А ви нагадуєте кацапа. Бо неспроможні навіть опанувати державну мову.
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06.09.2022 16:50 Ответить
"Байден нагадує божевільного Папу Римського." Так краще? То нагадує чи ні?
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06.09.2022 17:26 Ответить
Бубочка не предатель, он просто говорящая голова. А чьи нарративы он излагает, считывая с суфлера, можно только предположить.
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06.09.2022 11:39 Ответить
Почему наша верховна зрада не признала пуйла террористом №1, а парашу страной спонсором террорист?
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06.09.2022 11:55 Ответить
признали
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06.09.2022 14:18 Ответить
Байден - слабкий президент, слабкий, як для Америки, так і для України. (Але і Трамп не був би кращім.) Одна надія, що є сильні та впливові люди у владі в Америці - сенатори, конгресмени, військові та інші - ті, які добре усвідомлюють загрозу від росії життєвим національним інтересам Америки та вправлять йому розум, як це вже робили раніше. Тут боротьба во всю іде, тому що багато всякоі корpумпірованої путіном дряні, які намагаються затуманити простим американцям голови.

Я так американцям і кажу: "Думаєте, путін хоче стерти з землі тільки Україну? Ні, він хоче зруйнувати Америку." А ще, іноді, відсилаю їм запис промови Сенатора Тедa Крузa в Сенаті перед його голосуванням за ленд-ліз, де він добре пояснює, чому допомога Україні є не тільки обов'язком Америки, а перш за все є в національних інтересах Америки і американського народу і що їм набагато дорощче обійдеться, якщо Україна програє. Він систематично і гарно це аналізує, недарма йому пропонували при Трампі як кандидатуру на US Suprime Court Justice, але він відмовився. Хто розуміє англійську, може подивитися цей його дуже цікавий виступ
https://www.c-span.org/video/?c5015713/user-clip-cruz-floor-speech-ukraineCrooz
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06.09.2022 12:05 Ответить
А ще, я не розповідаю американцям про недоліки Зеленьского, тому що і не зрозуміють, а якщо зрозуміють, то буде поганим для них не тільки він, а і Україна.

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06.09.2022 12:07 Ответить
але метросексуали (див. славетний Соуз Парк) трохи догралися, обираючи в президенти людину, яка навіть демократів виставляє як кінчених недоумків та боягузів

варто згадати, що Франклін Рузвельт та Гарі Трумен - це теж демократи, проте ті, що мали яя
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06.09.2022 16:25 Ответить
Геополітика це коли Байден думає одне, а каже інше. Нащі чиновники теж популісти,
прекрасно знають що Байден цього не зробить як держдіяч США але все одно
пропонують для виду. Бо наприклад у Іділ є і американська зброя, навіть танки
Абрамс захоплені в Іраку, по такий лозиці це може означати що США також
спонсор тероризму, хоча по факту так і є, бо зброю залишили при наступі Іділ без
охорони. Геополітика.
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06.09.2022 12:10 Ответить
Однажды журналисты уже подставили Джо когда он сказал "йес". Теперь он всегда говорит "ноу". Деда второй раз на мякине не проведешь.
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06.09.2022 12:24 Ответить
А Україна вже визнала рф спонсором тероризму? Я не чув.
Україна арештувала всі активи рф та її посіпак? Ні.
Україна закрила кордони для всіх москалів, і гарних і поганих? Ні, візовий режим. Абрамович, що купує Арахамію як приклад.
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06.09.2022 12:31 Ответить
визнала
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06.09.2022 14:19 Ответить
Так, знайшов 14 квітня 2022 року закон ВРУ. Тут згоден. Але ним заборонено лише символіку та пропаганду рашизму. Жодних економічних та візових санкцій.
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07.09.2022 10:38 Ответить
а московську студію "95 квартал", кремль продовжує фенонсувати?
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06.09.2022 12:36 Ответить
К чему эти безграмотные споры?
Хоть кто-то тут знает толком, какие последствия (кроме эмоциональных) будут от такого юридического действия?
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06.09.2022 12:44 Ответить
поэтому продолжаем ничего не делать и торговать с парашей всем миром?!!
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06.09.2022 14:20 Ответить
А як її називати пропагує пан Байден!!
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06.09.2022 12:58 Ответить
Бєнзаколонка на болотах... Десь так.
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06.09.2022 13:50 Ответить
В прошлом США и СССР были две "империи зла" погрузившие мир в холодную войну,гонку вооружений,развязивание войн. Ничего не меняется......
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06.09.2022 13:02 Ответить
Если так сказал - значит именно так по веским причинами и надо США и Бритам. Нехер сопли распускать. Идите на шашлыки.
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06.09.2022 13:09 Ответить
Все правильно сказал на самом деле росия это государство с идеологией захватничиского фашизма холокоста и геноцида Украины ...правительство этой страны военные преступники террроризм для ***** это очень мелко...
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06.09.2022 13:32 Ответить
В підсвідомій пам'яті президента США і його радників певне відкарбований синдром Перл-Харбору - це кидок загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на трй час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічний захід, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
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06.09.2022 13:33 Ответить
Такими словами он оскорбил каждого Украинца, погибшего от террористических действий России! И значит он планирует торговать с Россией. двуликий!

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06.09.2022 14:14 Ответить
короче пока кацапы не снесут амерам 2 здания - террористом те их не признают.... Зашибись позиция.
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06.09.2022 14:41 Ответить
Полїтичний досвід президента Байдена та його надійна підтримка України у війні проти терораши викликає у мене повну довіру. Якщо коротко: все, що зробить Байден та його адміністрація, все робиться на користь нам.
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06.09.2022 15:49 Ответить
именно.
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06.09.2022 18:04 Ответить
«ась» ?

Нахій за парєбрік пішов , до своїх рабіновічєй
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06.09.2022 21:01 Ответить
Та яка там росія ?
Кацапстан , де живуть дикі потвори , вбивці і терористи та називаються вони
кацапами 😠
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06.09.2022 15:49 Ответить
За второй квартал доход шелл на 50 млрд. Больше чем год ранее. Байден же изначально сказал что не будут воевать.просто бизнес
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06.09.2022 16:12 Ответить
Байден знає що робить.
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06.09.2022 16:13 Ответить
Вона не є спонсором якогось там терроризму, вона є державою-террористом. Країна, що впроваджує терор на найвищому рівні з підтримкою населення.
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06.09.2022 16:13 Ответить
Хочу нагадати всім верещукам, які тут пруть на Байдена - ви живете за рахунок коштів, які жертвує Америка. Постачання зброї продовжується і посилюється. Вам, які обрали клована замість нормального президента, взагалі би ротяки не відкривати. Байден їм не такий. Несіть нового .
А ви самі ХТО ? Не розумієтесь у стратегії, то не суньте писка.
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06.09.2022 16:49 Ответить
А Україна з зе-бзе сама ще не знала чи хотіла вона в НАТО.
Тим більше, що оброблена Німеччина і Франція виступали проти.
Вертайте вже до реальності.
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06.09.2022 20:44 Ответить
Ни куя , не понял , ни куя . Спонсор не спонсор, я думал в конце скажет, не спонсор а террорист кровавый.. Одним словом , ***** предупредило , что будет убивать детей , стариков , все живое ,разрушать Украину , в хлам , так прописано у него , в операции освобождения.. То есть , все по чесноку. Я скажу одно, что мы как мыши , должны бегать , от подвала . в подвал, а об остальном нам не дано знать , серогорбым.Это просто , пи*дец...
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06.09.2022 16:53 Ответить
Латвія признала, а США ні. Звичайно, бо ж їх попередили "ви перетнете межу неповернення". https://www.reuters.com/world/europe/russia-tells-us-relations-risk-if-its-branded-terror-sponsor-tass-2022-08-12/ А це "стрьомно" вирішив Байден прокинувшись від старечого дрімую
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06.09.2022 17:44 Ответить
Ех, діду, діду…
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06.09.2022 18:27 Ответить
Вам що треба - шашечки, чи їхати? Просто визнання Штатами немитої спонсором тероризму створить для них додаткові зовнішньополітичні й зовнішньоекономічні проблеми, які їм на теперішньому етапі будуть зайвими.
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06.09.2022 18:40 Ответить
Шоб тобі ізик відсох, рабіновіч.
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06.09.2022 21:02 Ответить
Тряпкв.
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06.09.2022 22:01 Ответить
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