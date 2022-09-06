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Ночью россияне трижды накрыли Никопольский район "Градами", повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, детсад, два лицея, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска трижды накрыли Никопольский район Днепропетровщины "Градами".

Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью снова обстреляна Никопольщина… Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами".

В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – написал он.

Отмечается, что в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей.

Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.

В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших и разрушений.

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Ночью россияне трижды накрыли Никопольский район Градами, повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, детсад, два лицея, - Резниченко 01

Ночью россияне трижды накрыли Никопольский район Градами, повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, детсад, два лицея, - Резниченко 02


Ночью россияне трижды накрыли Никопольский район Градами, повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, детсад, два лицея, - Резниченко 03

Ночью россияне трижды накрыли Никопольский район Градами, повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, детсад, два лицея, - Резниченко 04
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Дуже прикро, що московські потвори вбивають цивільних, знищують їх оселі і все для того, щоб наші пішли на їх умови. Можете на мене зараз кричати, верещати, тупотіти ногами, але це вибір нікопольчан у 2019 році. Це вони, піддавшись на великий психод і фейки, які розповсюджували ворожі ЗМІ і бенівські і медведчуковські телеканали вибрали те, що вибрали, замість виготовлення ракет і систем ППО - дороги і перестати стріляти, замість рити окопи і захисні споруди та створювати підрозділи тероборони на півдні, півночі, центрі - йти на шашлики і не слухати "брехню" США і Англії. Запитайте у свого казкового, але ********** героя по фільму про Голобородько, хто і навіщо здав південь і цю АЕС, з якої ворог обстрілює Нікополь і прилеглі території.
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06.09.2022 08:24 Ответить
Кацапи то є самі мерзотні створіння на планеті! Прокляття їм навіки!
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06.09.2022 08:33 Ответить
І нашим внутрішнім зрадникам також прокляття навіки!
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06.09.2022 08:35 Ответить
їм якось до Вашого прокляття, ваони не християни. Ви що, коли вибирали, то не бачили, що в них головне кіпа і гроші?
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06.09.2022 09:20 Ответить
Я лайно ніколи не вибирав. То вибір 2019 року па пріколу.
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06.09.2022 10:33 Ответить
 
 