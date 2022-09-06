За минувшие сутки российские военные ранили 4 мирных жителей в Донецкой области, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 5 сентября россияне ранили 4 мирных мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 5 сентября россияне ранили 4 мирных жителей Донбасса: в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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