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За минувшие сутки российские военные ранили 4 мирных жителей в Донецкой области, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 5 сентября россияне ранили 4 мирных мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 5 сентября россияне ранили 4 мирных жителей Донбасса: в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За минувшие сутки российские военные ранили 4 мирных жителей в Донецкой области, - Кириленко 01
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нет никаких "российских аоенных". 👎👎👎
есть, воры, убийцы, агрессоры, варвары,, оккупанты и мародеры.
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06.09.2022 09:18 Ответить
 
 