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Защитника Украины Вячеслава Наливайко проводят в последний путь в среду, 7 сентября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

в'ячеслав,наливайко

Прощание с погибшим воином состоится в Михайловском соборе в Киеве.

Об этом сообщил в фейсбуке Олег Исенко, передает Цензор.НЕТ.

"В среду 07.09 в 12.00 в Михайловском соборе г.Киев будем прощаться с нашим Другом, Отцом, Братом, Мужчиной и Человеком с большой буквы - Вячеславом Наливайко", - написал он.

Вячеслав Наливайко был директором компании "Украинская броня". 3 сентября он погиб в бою с оккупантами на юге Украины.
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