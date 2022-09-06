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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) законопроект (3041) Зеленский (16530) Синицын Роман (54) Клочко Андрей (37) Синицын (1)

Волонтер Синицын - Зеленскому: Ваши депутаты по благословению руководства ОП решили уничтожить независимость НАБУ и поставить директором своего человека

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський,синіцин

Волонтер и один из организаторов протестов на Майдане Роман Синицын просит президента Владимира Зеленского не мешать проведению конкурса на должность директора НАБУ.

Об этом Синицын пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ваши депутаты по благословению руководства вашего офиса решили уничтожить независимость НАБУ и поставить директором своего человека. Очевидно, так воровать иностранные деньги на помощь военным и восстановление "для своих" будет значительно легче. Мои источники говорят, что есть "прямое указание с Банковой накопить голоса". Голосование за законопроект полупокера Клочка будет предположительно завтра", - написал он.

Синицын напомнил, что Клочко сам может подвергнуться расследованию НАБУ, ведь у его 70-летней матери журналисты обнаружили недвижимость на 14 миллионов гривен и автомобиль Tesla.

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"Господин президент, я вас очень прошу, распорядитесь на Банковой оставить НАБУ в покое. Не надо никаких новых законопроектов, все уже есть и все работает. Просто дайте провести независимый конкурс и выбрать директором человека, который не позволит воровать никому. Не нужно устраивать очередной позорный цирк, который мы год наблюдали с конкурсом на САП. Не надо раздражать наших международных партнеров, которые дают нам деньги и ожидают честного избрания независимого руководителя НАБУ", - призывает Синицын Зеленского.

Он также обратился к главе фракции СН в парламенте Давиду Арахамии с призывом "снять законопроект с рассмотрения и выбросить его на свалку".
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Топ комментарии
+43
Клоун поза межами цирку жити не може.
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06.09.2022 09:06
+36
Як це не треба?

А що ЗЄрмаку до тюрячки сідати за 3 роки безперервного розкрадання України?
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06.09.2022 09:06
+36
Гросмейстер Бендера

Отже ЗЄбанда відключила опозиційні канали, ставить свого ручного керівника НАБУ, хоче закрити всі реєстри, відмінити трансляції з Верховної ради - відчуваєте як ми семимильними кроками йдемо в ЄС під керівництвом Лідера вільного світу.
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06.09.2022 09:08
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Як це не треба?

А що ЗЄрмаку до тюрячки сідати за 3 роки безперервного розкрадання України?
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06.09.2022 09:06 Ответить
Дуже шкода Україну й українців, зелений прийшов нас знищити й він це робить, оті всі гниди зроблять все щоб зірвати призначення, а це потягне припинення фінансової та військової допомоги, збільшення смертей на фронті, зубожіння цивільних, й як висновок - підписання миру на умовах кремля, тоді Буча буде по всій Україні, це й є мета ху@ла та зеленого
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06.09.2022 10:52 Ответить
Клоун поза межами цирку жити не може.
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06.09.2022 09:06 Ответить
1000% І будемо дивитися на цей цирк до тих пір поки кловун на "сцені". Забери у кловуна "популярність" і всьо, тож чекаємо на вистави кожного вечора а тепер і дня по наростаючій аж до наступних виборів.
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06.09.2022 09:20 Ответить
Ермоляку на гиляку
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06.09.2022 09:07 Ответить
Разом з зеленякою
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06.09.2022 09:12 Ответить
і зелупу до купи!
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06.09.2022 09:14 Ответить
Гросмейстер Бендера

Отже ЗЄбанда відключила опозиційні канали, ставить свого ручного керівника НАБУ, хоче закрити всі реєстри, відмінити трансляції з Верховної ради - відчуваєте як ми семимильними кроками йдемо в ЄС під керівництвом Лідера вільного світу.
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06.09.2022 09:08 Ответить
Банда закриває реєстри, щоб українці, які по копійці збирають допомогу для армії, не бачили масштабів мародерства банди.

Після початку війни "слуга" Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar.

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06.09.2022 09:19 Ответить
Після початку великою, кривавої фази повномасштабної війни.
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06.09.2022 09:20 Ответить
У цієї плічнявої погані був договорняк з фуйлом. Їм нічого не загрожувало. Вони мали здати країну. Тому, під час кривавої фази війни, їх життя продовжувалось, навіть поліпшувалось.
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06.09.2022 09:28 Ответить
А кто же выбирал эту овцу, Василевську-Смаглюк ? Донбасяне ? Нет . Может быть ватные одесситы? Тоже нет. Ее выбрали жители Бучи и других городков Киевщины , которые потом гибли от рук ублюдочной русни, а пани Смаглюк подкупив новый "Ягуар" и дальше пилит бабло.
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06.09.2022 10:34 Ответить
Ти думаєш що 24 вони по іншому проголосують, чи думаєш вони оберуть українця націоналіста ? Та ніколи, вони знову проголосують за g2орків, оберуть свою смерть.
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06.09.2022 11:02 Ответить
К сожалению Вы правы. Форумчане пишут , что их знакомые , голосовавшие за шоумена Зе. стыдливо опускают глаза. Я таких не встречал , электорат Зеленского , с которыми приходится общаться ( Днепр, Одесса, Киев, Умань) наоборот , еще больше уверены в своей правоте и будут голосовать за него в 2024. Печально это.
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06.09.2022 12:22 Ответить
маєте рацію.... Совок и бандитизм нам вимивати з нашого соціуму в сприятливих умовах якнайменше 50 років...

А Ахметов и його син дадуть ці умови?(риторика)

Пропозиція думати над модус операнді: просто вирізати не варіант, краще про підвалини соціального гуртування та пошук компромісів.
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06.09.2022 12:32 Ответить
Єдиний зЕ-рмак марафон


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06.09.2022 15:13 Ответить
куда не глянь при владі і не тільки одні хазаромоскальські безтурботні рожі...
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06.09.2022 16:54 Ответить
А где ж тогда им харчеваться? Они без пропитания не могут
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06.09.2022 09:09 Ответить
Які харчі? Більша частина фракції ідуть на нари, а не до ресторації. Вони бьються за те щоб не попасти до буцегарні. А паралельно грабують країну. Ну і фвкультативно тусуються в Раді. І так било завжди. Але ці йолопизовсім нікуди.
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06.09.2022 09:26 Ответить
Цирк давно. А це? Просто черговий номер…
п.с. я ох**ваю з цих дегенератів.
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06.09.2022 09:09 Ответить
Суки... Очухалися і знов за своє.
Насрать на тисячі загиблих, знищені міста... Знову красти, красти...
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06.09.2022 09:10 Ответить
не давайте им красти
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06.09.2022 09:12 Ответить
Було би не погано, крім дуже цінної поради, ще би порадити як не давати?!
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06.09.2022 09:28 Ответить
раньше вы выходили на митинги против кассовых аппаратов, растаможка машин, а теперь только через депутатов, которые будут доносить в ВР ваши предложения и требования.
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06.09.2022 09:32 Ответить
Яким чином? Майдан під час війни це божевілля. Можливо якесь акцентоване звернення з фронту до Зеленського? Ось що реально можна зробити? Флеш-моб щоб сотні тисяч людей звернулись в відео форматі до зеленського? Як показати цим покидькам що ми цього не будемо терпіти? І щоб країну додатково не дестабілізувати.
Но все одно щось робити треба. Мовчати це ще гірше.
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06.09.2022 09:34 Ответить
Цим "слугам" завжди було похрін на цей нарід. Для них Україна, лише бізнес, бабло, і нічого особистого.
Тому, тисячою більше, тисячою менше, їм похрін. А на відбудові можна "хАрАшо прибарахліться, внукам хватіт."
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06.09.2022 09:21 Ответить
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06.09.2022 11:32 Ответить
Як вялікій беня заповідав!
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06.09.2022 10:15 Ответить
наріт можливо тепер зрозуміє що до влади на гарматний вистріл не можна допускати хазаромоскалів,там де хазари там корупція зрада і злидні.......
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06.09.2022 17:00 Ответить
Борислав Береза: "Посли G7 трохи стурбовані законопроектом у̶е̶б̶и̶щ̶а народного депутата від "слуги народа" Клочка та м'яко натякають, що будуть проблеми.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
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06.09.2022 09:11 Ответить
Це як просити власника цирку закрити прибутковий бізнес.
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06.09.2022 09:11 Ответить
Чому десятки тисяч марыупольцыв загинуло, ви, слуги народу продовжуэте смажити шашлики?
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06.09.2022 09:11 Ответить
Зелёные упорно молчат об этой жуткой трагедии . И про азовцев
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06.09.2022 09:13 Ответить
Мовчать, тому, що це вони готували 2 роки здачу України москалям. Маріуполь, міни, Азов то їх вина, вони оманські криси. Це вже не таємниця і вони викручуються, щоб не сидіти довічно.
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06.09.2022 09:18 Ответить
Вони могли б для прилічія хотя би Верещук посадити А тількі Баканова звільнили - даже не посадили
цікава фотка
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06.09.2022 09:26 Ответить
Наверно Зе и ОПУ не хотят Украину в ЕС завести ДО ВЫБОРОВ - искусственно тормозят процесс
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06.09.2022 09:11 Ответить
Они Украину уже завели. В полномасштабную войну. И хотят красть миллиардами и дальше.
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06.09.2022 09:12 Ответить
Цікавий діалог 🤣
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06.09.2022 09:14 Ответить
Что это он возомнил - что бы НАБУ не дало воровать ни кому? А с чего тогда Беня с Вовой и его шоблой слуг и холуёв типа безуглая будут харчеваться?
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06.09.2022 09:11 Ответить
А це не 'новий цирк".Це старе "зробимо їх ще раз"! До нього вже три роки всі звертаються-результату нуль. Коли лікувальна терапія не допомогла-до рук беруть скальпель!!!!
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06.09.2022 09:12 Ответить
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06.09.2022 09:15 Ответить
Так там вся програма слуг і президента - одна брехня і шоу.
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06.09.2022 09:32 Ответить
Зберав як і завжди
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06.09.2022 09:33 Ответить
Може хтось в курсах в інших краінах теж по 10 контролерів -- НАБУ БАБ САП АРМА НАЗЕКА і тд. а ше на грантах тіпа Шабуніна .
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06.09.2022 09:16 Ответить
цирк?Ні!Це плядство!
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06.09.2022 09:17 Ответить
Так ви ж вибрали цей цирк і це надовго. Циркачі так просто не вийдуть, вони будуть ховатися по всіх кабінетах і заховають булаву. Такі вони, а ви не знали?
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06.09.2022 09:18 Ответить
Так будто Буратино там что то решает
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06.09.2022 09:19 Ответить
А какая разница?
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06.09.2022 09:34 Ответить
От здивуєшся, але саме буратінка усе і вирішує - ніякі єрмаки-подоляки нічого не вирішують, а просто виконують його забаганки. І робиться це для кругової поруки, тому що в усіх рила в пуху (ну, рила, це занадто сказано, зважаючи на національності, пом'якшу на "хитрі писки євреїв")
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06.09.2022 09:44 Ответить
Не до того звернувся. Клован лише блазень в цьому балагані,яким заправляє дєрьмакас барабас.
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06.09.2022 09:23 Ответить
73% потрібно частіше нагадувати хто і як їх робив разом, може до наступних виборів щось дійде. https://www.youtube.com/watch?v=JEe2BoDtd7E
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06.09.2022 09:29 Ответить
А хто буде одягати-годувати-оснащувати бійців? Чи усім голими-голодними-босими з дрючками "на перевес" проти артилерії-танків-літаків? Он міноборони не може забезпечити зимову форму, просить НАТО допомогти, а ті обіцяють 50% від потреб. Чи ти думаєш, що прямо з фронту можна замовити доставку усього необхідного? Розумні усі такі, бл@дь
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06.09.2022 09:51 Ответить
А якщо бути більше точно, то це вже не цирк, а хуцпа!
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06.09.2022 09:47 Ответить
индейцы: «Если лошадь сдохла,то с неё надо слезть.Если лошадь не тащит,то её меняют.Это как минимум относится к руководителям всего силового блока и министров.»
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06.09.2022 09:53 Ответить
Знову тупий довбойоб Зецар добрий, лише бояре погані?!
Скільки можна?

Синіцин! "Холоп! Ты как челобитную царю подаёшь!? На колени!"
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06.09.2022 09:56 Ответить
Война все расставит по своим местам. Трамп подмял под себя Верховный Суд США,республиканские штаты,шантажирует всех,защищая путло.Сюсюкался с Порошенко,Деркачами в нужном для себя свете.Украиной тоже пытается помыкать какой-то куцый украинский хвост и демагоги с кукловодами из кремля.
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06.09.2022 10:09 Ответить
Для зеленого кодла период войны-возможность воровать просто в гигантских размерах,их аппетиты увеличиваются с каждым днем,нужно в НАБУ просунуть такого же ворюгу и безбоязно продолжать обваровывать украинцев.
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06.09.2022 10:09 Ответить
Слуги корупції і президент вже не кожний з нас а єдінственний.
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06.09.2022 10:25 Ответить
Цікаво, а чому про це говорить тільки волонтер!
Де заяви гучні заяви лідерів "опозиційних" партій?
Чи коли питання стосується боротьби з корупцією, у нас немає опозиції, красти хочу всі?
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06.09.2022 10:39 Ответить
скаржитись тупому покидьку на лії розумного покидька
якій сенс?
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06.09.2022 10:46 Ответить
...знищити незалежність НАБУ і поставити директором свою людину... ©
Ні может етава бить! Вєдь Зе - он же нє такой! Он же абіщал нє ставіть сваіх людєй возлє гасударствєннай кармушкі. І єщьо гаваріл пра прінципи (одін із ніх - прінцип нєзавісімасті НАБУ):
Торгувати принципами заради збереження влади не стану. (передвиборча програма Зе-кандидата у Президенти, 2019)

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06.09.2022 11:19 Ответить
Тепер прислуга шапіто бабломойського, шукатиме зв'язок з порохом, а 73% овець тихо блеють у стійлі смарагдового болота.
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06.09.2022 12:29 Ответить
для 73% *********** і війна не допопоможе розуму набраться. тупі, як рашисти.
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06.09.2022 12:34 Ответить
 
 