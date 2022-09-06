Волонтер Синицын - Зеленскому: Ваши депутаты по благословению руководства ОП решили уничтожить независимость НАБУ и поставить директором своего человека
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Волонтер и один из организаторов протестов на Майдане Роман Синицын просит президента Владимира Зеленского не мешать проведению конкурса на должность директора НАБУ.
Об этом Синицын пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ваши депутаты по благословению руководства вашего офиса решили уничтожить независимость НАБУ и поставить директором своего человека. Очевидно, так воровать иностранные деньги на помощь военным и восстановление "для своих" будет значительно легче. Мои источники говорят, что есть "прямое указание с Банковой накопить голоса". Голосование за законопроект полупокера Клочка будет предположительно завтра", - написал он.
Синицын напомнил, что Клочко сам может подвергнуться расследованию НАБУ, ведь у его 70-летней матери журналисты обнаружили недвижимость на 14 миллионов гривен и автомобиль Tesla.
"Господин президент, я вас очень прошу, распорядитесь на Банковой оставить НАБУ в покое. Не надо никаких новых законопроектов, все уже есть и все работает. Просто дайте провести независимый конкурс и выбрать директором человека, который не позволит воровать никому. Не нужно устраивать очередной позорный цирк, который мы год наблюдали с конкурсом на САП. Не надо раздражать наших международных партнеров, которые дают нам деньги и ожидают честного избрания независимого руководителя НАБУ", - призывает Синицын Зеленского.
Он также обратился к главе фракции СН в парламенте Давиду Арахамии с призывом "снять законопроект с рассмотрения и выбросить его на свалку".
Пожалуйста, подождите...
А що ЗЄрмаку до тюрячки сідати за 3 роки безперервного розкрадання України?
Отже ЗЄбанда відключила опозиційні канали, ставить свого ручного керівника НАБУ, хоче закрити всі реєстри, відмінити трансляції з Верховної ради - відчуваєте як ми семимильними кроками йдемо в ЄС під керівництвом Лідера вільного світу.
Після початку війни "слуга" Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar.
А Ахметов и його син дадуть ці умови?(риторика)
Пропозиція думати над модус операнді: просто вирізати не варіант, краще про підвалини соціального гуртування та пошук компромісів.
п.с. я ох**ваю з цих дегенератів.
Насрать на тисячі загиблих, знищені міста... Знову красти, красти...
Но все одно щось робити треба. Мовчати це ще гірше.
Тому, тисячою більше, тисячою менше, їм похрін. А на відбудові можна "хАрАшо прибарахліться, внукам хватіт."
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
цікава фотка
тупий довбойобЗецар добрий, лише бояре погані?!
Скільки можна?
Синіцин! "Холоп! Ты как челобитную царю подаёшь!? На колени!"
Де заяви гучні заяви лідерів "опозиційних" партій?
Чи коли питання стосується боротьби з корупцією, у нас немає опозиції, красти хочу всі?
якій сенс?
Ні может етава бить! Вєдь Зе - он же нє такой! Он же абіщал нє ставіть сваіх людєй возлє гасударствєннай кармушкі. І єщьо гаваріл пра прінципи (одін із ніх - прінцип нєзавісімасті НАБУ):
Торгувати принципами заради збереження влади не стану. (передвиборча програма Зе-кандидата у Президенти, 2019)