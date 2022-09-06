Депутат от партии Эрдогана Байбатур заявил россиянам, что некоторые страны Запада хотят "поквитаться с РФ через Украину"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Мурат Байбатур на встрече с делегацией членов "Единой России" заявил, что некоторые страны Запада якобы хотят "поквитаться с РФ через Украину".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Байбатура, также возглавляющего межпарламентскую группу дружбы "Турция – Россия", санкции против России и война в Украине "являются наибольшими препятствиями на пути достижения двусторонними отношениями полного потенциала".
"Нам не кажется корректным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с РФ через Украину. Мы говорим это нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что можно достичь решения, которое обеспечит территориальную целостность Украины и одновременно учтет обеспокоенность России по безопасности", – считает депутат партии президента Турции.
Также он подчеркнул во время встречи с российскими депутатами, что Турция настроена развивать отношения с Россией, невзирая на все трудности.
С полномасштабным вторжением РФ в Украину Турция активно продвигает посредническую роль, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и одновременно воздерживаясь от введения санкций против Москвы.
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- Советский строй ворвался даже в сны монархиста.
Хай кацапи усвідомлюють в що вони вляпалися.
смерть москалям ‼️‼️
Потім вирішуємо всі інші питання, включно з репараціями та Гаагзським трибуналом (або іншим спеціальним) для воєних злочинців аж до ***** включно.
І що він ще міг сказати, займаючи цю посаду у комітеті, ще й з такою назвою?
По друге - на справді так воно і є! Багато хто хоче натовкти пику мордору, за минулі "заслуги". Зокрема Польща за напад і окупацію у другу світову й Чехословатчина (яка вже розпалась на незалежні країни) за карательну операцію1968 року.
І третє - Нам має бути всеодно, що турки кажуть! Дивіться на те, що вони роблять!
При наймі зараз, їхні дії свідчать про те, що вони наші друзі, а мордорянам вони просто "не вороги", й намагаються зістригти з цієї ситуації як найбільше "купонів"...
це Україна напала на парашу?
це війна йде на території параши?