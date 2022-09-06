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Новости За рубежом
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Депутат от партии Эрдогана Байбатур заявил россиянам, что некоторые страны Запада хотят "поквитаться с РФ через Украину"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байбатур,мурат

Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Мурат Байбатур на встрече с делегацией членов "Единой России" заявил, что некоторые страны Запада якобы хотят "поквитаться с РФ через Украину".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Байбатура, также возглавляющего межпарламентскую группу дружбы "Турция – Россия", санкции против России и война в Украине "являются наибольшими препятствиями на пути достижения двусторонними отношениями полного потенциала".

"Нам не кажется корректным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с РФ через Украину. Мы говорим это нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что можно достичь решения, которое обеспечит территориальную целостность Украины и одновременно учтет обеспокоенность России по безопасности", – считает депутат партии президента Турции.

Также он подчеркнул во время встречи с российскими депутатами, что Турция настроена развивать отношения с Россией, невзирая на все трудности.

С полномасштабным вторжением РФ в Украину Турция активно продвигает посредническую роль, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и одновременно воздерживаясь от введения санкций против Москвы.

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Топ комментарии
+25
Нехай приїде в Маріуполь, Херсон, Бучу, Гостомель, покидьок турецький
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06.09.2022 09:29
+20
навіть якщо й так. А немає за що поквитатись з рашкою? з цим гопніком, бидлом, хамлом. воно вже весь нормальний світ дістало
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06.09.2022 09:27
+11
Ще один перспективний менеджер для Газпрому намалювався
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06.09.2022 09:34
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навіть якщо й так. А немає за що поквитатись з рашкою? з цим гопніком, бидлом, хамлом. воно вже весь нормальний світ дістало
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06.09.2022 09:27 Ответить


- Советский строй ворвался даже в сны монархиста.
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06.09.2022 11:30 Ответить
мусульманская раССея долго к этому стремилась..
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06.09.2022 09:28 Ответить
Нехай приїде в Маріуполь, Херсон, Бучу, Гостомель, покидьок турецький
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06.09.2022 09:29 Ответить
Одне питання, що цей ******* депутат робив на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії"?
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06.09.2022 09:30 Ответить
Як це що? За грошима прийшов. Поляпав язиком те,що подобається кацапам та ні на що не впливає-і в кишенях шелест. Дуже зручно та без напряга.
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06.09.2022 09:36 Ответить
А вас не цікавить що президент України робив в Омані? Чому це раптом депутат чужої країни повинен перед вами відчитуватись що і де він робив? Така ваша поведінка більше схожа на поведінку росіян яким також весь світ щось винен і всі перед ними повинні відчитуватись.
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06.09.2022 09:36 Ответить
Володя, расскажите нам всем, что Зе делал в Омане!
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06.09.2022 10:09 Ответить
Мені це також дуже цікаво. Мабуть після того як виберуть іншого президента ми про це дізнаємось, а можливо і раніше. Що він там був і при досить дивних обставинах це факт. А розповсюджувати здогадки не маю бажання.
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06.09.2022 10:14 Ответить
Помидоры гниют.
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06.09.2022 09:32 Ответить
Насрати на барбатура.
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06.09.2022 09:33 Ответить
майже як барбітура
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06.09.2022 18:54 Ответить
Ще один перспективний менеджер для Газпрому намалювався
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06.09.2022 09:34 Ответить
у газпромовских шлюх сильное чувство "плеча"
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06.09.2022 11:06 Ответить
Баран
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06.09.2022 09:35 Ответить
Хитрожопі османи вирішили однією гумовою дупою на двох стільцях всидіти..А то помідори гниють і "гваздика вянет"
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06.09.2022 09:41 Ответить
У нас депутат з партії слуг ***** захоплювався тарганом, а інший взагалі перейшов на бік ворога, довбо*оби є скрізь, а особливо там де 100% свої люди.
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06.09.2022 09:42 Ответить
Так - хочуть. І це абсолютно природньо.

Хай кацапи усвідомлюють в що вони вляпалися.
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06.09.2022 09:44 Ответить


смерть москалям ‼️‼️
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06.09.2022 09:47 Ответить
"Поквитатися" - це крутий геополітичний термін. Міг би ще сказати "образилися" на росію, або "не хочуть дружити", або ще щось з дитячого лексикону. Ще одна словесна маніпуляція, розрахована на інфантилів русофілів. Насправді є більш точна і більш загальноприйнята термінологія з міжнанодного права. Росія ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН і має бути ПРИТЯГНУТА ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Це все.
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06.09.2022 09:49 Ответить
Турки як завжди, і рибку з'їсти, і на ... сісти.
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06.09.2022 09:49 Ответить
перш за все - територіальна цілістність України включно з Крмом. І українським Донбасом.
Потім вирішуємо всі інші питання, включно з репараціями та Гаагзським трибуналом (або іншим спеціальним) для воєних злочинців аж до ***** включно.
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06.09.2022 09:54 Ответить
роzzия напала на Украину, чтобы запад с ней поквитался? У кого учится этот депутат, у скабеевой и соловьева?
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06.09.2022 09:58 Ответить
а якісь не хочуть??
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06.09.2022 10:17 Ответить
По перше! - "За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина - Росія" ...
І що він ще міг сказати, займаючи цю посаду у комітеті, ще й з такою назвою?
По друге - на справді так воно і є! Багато хто хоче натовкти пику мордору, за минулі "заслуги". Зокрема Польща за напад і окупацію у другу світову й Чехословатчина (яка вже розпалась на незалежні країни) за карательну операцію1968 року.
І третє - Нам має бути всеодно, що турки кажуть! Дивіться на те, що вони роблять!
При наймі зараз, їхні дії свідчать про те, що вони наші друзі, а мордорянам вони просто "не вороги", й намагаються зістригти з цієї ситуації як найбільше "купонів"...
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06.09.2022 10:29 Ответить
Турки имеют право на свое мнение.У них своих проблем - выше головы.Турция и Украина -стратегические партнеры.Поэтому дипломатия- великое дело!!Мы - на стороне Турции ,и Греции- тоже.Мы за их взаимопонимание,насколько это возможно.Ведь обе эти страны-члены НАТО.
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06.09.2022 10:33 Ответить
Турки за 6 місяців лише енергоносіїв купили в рашки на понад $10 мільярдів. А ще руда, ліс, зерно,... та російські туристи. І на Україні заробляють непогано - 20 % з кожної тони, вивезеної зерновим коридором.
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06.09.2022 10:35 Ответить
А ще з України взяли 25 відсотків скидки на зерно, що купують, хто на цій війні збагачується це турки, їм не потрібні сильні конкуренти в Чорному морі!
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06.09.2022 11:02 Ответить
турки таки хотят и рыбку сьесть и на ... (в общем сами знаете, чай не маленькие) сесть. Какая удобная позиция-везде оргазм, только нам от этого не легче ибо каждый день гибнут наши люди, а турки своей позицией помогают россии убивать нас.
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06.09.2022 10:51 Ответить
Чмо прокацапское....т.е. с мордором не за что квитаться!!!! Очень тяжело будет янычарам усидеть на двух табуретках....нато-рассея
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06.09.2022 10:54 Ответить
А в Україні створені списки " проукраїнських іноземців" Байбатура та всю цю групу треба вписати туди!!!!
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06.09.2022 11:00 Ответить
кацапскую пропаганду смолвил чел, совпадение? - не думаю.
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06.09.2022 11:05 Ответить
турок-депутат є дурко, він не розуміє не природніх кацапських хотелок, які скривають в собі неоімперський комплекс кремля, в якому вони чхати будуть і на Турцію.
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06.09.2022 11:13 Ответить
Турецький байбатур пішов на....(за крейсером мацква,)
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06.09.2022 12:41 Ответить
ще одні імперіалісти, османські
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06.09.2022 13:19 Ответить
цікаво за що саме західні країни прагнуть поквитатися з Росією? Хіба россія бомбила західні країни? Причинно-наслідковий зв'зок абсолютно відсутній в цьому твердженні. Що було спочатку російська агресія чи допомога Заходу в протистоянні їй?
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06.09.2022 13:55 Ответить
ну й@баний ішак, яке занепокоєння параши??

це Україна напала на парашу?
це війна йде на території параши?
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06.09.2022 14:45 Ответить
 
 