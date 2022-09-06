Российские оккупанты обстреливают Харьков, повреждена жилая многоэтажка в Киевском районе, - мэр Терехов (обновлено)
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Жителей Харькова призывают находиться в укрытиях, поскольку в городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Харькове. Максимально находитесь в укрытиях!" – заявил он.
В то же время мэр Игорь Терехов сообщил: "В результате утренних обстрелов Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. О жертвах и разрушениях информация уточняется".
Также глава города рассказал об еще одном "прилете" также в центральной части Киевского района.
"Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данный момент нет. Жилой дом по месту первого прилета сильно пострадал", - отметил Терехов.
СМИ обнародовали фото после ракетных ударов РФ по Харькову.
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это зеля склады с ракетами языком уничтожает.....
"Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський"
Ще не забувайте, що Харків очолює ворог України - Терехов, і навколо нього такі самі колаборанти та агенти кремля.
хто небудь його обирав у Харкові?
ця проросійска курва підробила доручення від вже дохлого Гепочки
щоб збереглося неправидне нажите майно богоізбраних "бізнесменов", пов'язаних с Гепочкой - Ярославський, Федман та ще з десяток обрізанних нібито "бізнесменів"