Законопроект "слуг" о НАБУ вызвал первую за полгода публичную критику со стороны G7, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Из-за проекта закона "слуги" Клочка, атакующего независимость НАБУ, Большая Семерка впервые с начала полномасштабного вторжения публично раскритиковала инициативу украинских властей.
Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Впервые с начала полномасштабной войны Большая Семерка публично раскритиковала инициативу украинских властей. Как вы уже поняли, речь идет о законопроекте, которым власть атакует независимость НАБУ", - написал он.
Шабунин предположил, что указание "протащить" этот законопроект идет не от президента Владимира Зеленского. А внутри фракции "слуг" по инициативе Клочка – серьезный раскол.
"Этой нападкой на НАБУ вы, похоже, окончательно похоронили шанс, что Запад даст действительно большие деньги напрямую в бюджет (из которого вы готовитесь их воровать). Какой бы ни была модель финансирования будущего восстановления, власти будут иметь минимальное влияние на определение подрядчиков. Скорее всего, украинская власть будет определять, что именно строить, но не повлияет на определение того, кто именно это будет делать", - обратился он к инициаторам законопроекта.
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зелемскай - за Євросоюз!
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
Бубочка ніпрічом. то боярі бешкетують
@BorisenkoBoris
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3 ч
Geo Leros Якщо на цьому тижні буде прийнято закон №7654 імені ЗЕ По зриву конкурсу голови НАБУ То стурбованість послів великої 7-ки виллється У зменшення фінансов\підтримки для України Україні,що воює,гроші НЕпотрібні Головне,щоб вони були у ЗЕ\Ко?