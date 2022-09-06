РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11271 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
7 118 34
G7 (714) НАБУ (4031) законопроект (3041) Шабунин (464) Клочко Андрей (37)

Законопроект "слуг" о НАБУ вызвал первую за полгода публичную критику со стороны G7, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

віталій,шабунін

Из-за проекта закона "слуги" Клочка, атакующего независимость НАБУ, Большая Семерка впервые с начала полномасштабного вторжения публично раскритиковала инициативу украинских властей.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые с начала полномасштабной войны Большая Семерка публично раскритиковала инициативу украинских властей. Как вы уже поняли, речь идет о законопроекте, которым власть атакует независимость НАБУ", - написал он.

Шабунин предположил, что указание "протащить" этот законопроект идет не от президента Владимира Зеленского. А внутри фракции "слуг" по инициативе Клочка – серьезный раскол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 договорилась ограничить цены на российскую нефть

"Этой нападкой на НАБУ вы, похоже, окончательно похоронили шанс, что Запад даст действительно большие деньги напрямую в бюджет (из которого вы готовитесь их воровать). Какой бы ни была модель финансирования будущего восстановления, власти будут иметь минимальное влияние на определение подрядчиков. Скорее всего, украинская власть будет определять, что именно строить, но не повлияет на определение того, кто именно это будет делать", - обратился он к инициаторам законопроекта.

Читайте: G7 обеспокоена законопроектом №7654: "Создает неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
Тобто дєрьмака з його шоблою ніяк не прибрати і вони продовжуватимуть топити країну під час війни?
показать весь комментарий
06.09.2022 09:38
+14
Саме так народжуеться диктатура. Прийшли до влади за допомогою демократії а потім її поховали, бо боязнь відповідальністі за злочини, це стимул до руйнування механізмів притягнення до відповідальності. Маючи найбільшу владу за часів України, ця влада розвалює державні інститути , а на їх місці будують бутафорії, яки централізовано підпорялковані непрямими і не законними методами. А все це стало можливим завдяки безвідповідальній поведінці суспільства
показать весь комментарий
06.09.2022 10:05
+11
Значна частина СН то просто слуги пуйла, от вони й стараються. Одні орки нас бомбами і ракетами вбивають, а всяка зелена мерзота в парламенті по-своєму старається. Хоча, все, як 73% дебілів замовили в квітні 19-го. Тут нічого нового чи дивного. То все "мудрий нарід" так вирішив, більшість, правда зебуїни, ви ж так захотіли?
показать весь комментарий
06.09.2022 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вивсьоврьоті!
зелемскай - за Євросоюз!
показать весь комментарий
06.09.2022 09:38 Ответить
Тобто дєрьмака з його шоблою ніяк не прибрати і вони продовжуватимуть топити країну під час війни?
показать весь комментарий
06.09.2022 09:38 Ответить
Що значить продовжуватимуть....у кожного зла є свій палач
показать весь комментарий
06.09.2022 09:51 Ответить
Те набу тільки гроші проїдає, толку нуль.
показать весь комментарий
06.09.2022 09:40 Ответить
Деякі при владі тільки гроші і рахують
показать весь комментарий
06.09.2022 09:42 Ответить
🤢🤖🦠галина ***** дерьмаковская
показать весь комментарий
06.09.2022 10:01 Ответить
та ні, вона антиЄрZе; але там з ІQ проблеми...
показать весь комментарий
06.09.2022 10:07 Ответить
Це тільки хтось чекає на пряме фінансування, але Донори чітко заявили в якому вигляді відбудують Україну. Якщо в партії не має співпраці, то партія повинна зникнути, бо їх турбіни не для законів України. А зе в курсі,
показать весь комментарий
06.09.2022 09:40 Ответить
Зелені просто зажерлися Гіманітарку крадуть і їм не потрібна правоохоронна система, яка буде їх злочини розслідувати
показать весь комментарий
06.09.2022 09:41 Ответить
Иногда складывается ощущение что эти все набу придумали для того чтобы такие как шабунин годами на эту тему трепались и бабло на этом отмывали..
показать весь комментарий
06.09.2022 09:45 Ответить
А ти вважаешь, що зелене крадівництво та цирк повинні бути недоторкані?
показать весь комментарий
06.09.2022 09:47 Ответить
Спорите с троллем от 05.сентября нынешнего года.
показать весь комментарий
06.09.2022 09:49 Ответить
Значна частина СН то просто слуги пуйла, от вони й стараються. Одні орки нас бомбами і ракетами вбивають, а всяка зелена мерзота в парламенті по-своєму старається. Хоча, все, як 73% дебілів замовили в квітні 19-го. Тут нічого нового чи дивного. То все "мудрий нарід" так вирішив, більшість, правда зебуїни, ви ж так захотіли?
показать весь комментарий
06.09.2022 09:50 Ответить
Зелені так сильно бздять незалежних правоохоронців, що готові втратити підтримку Заходу?
показать весь комментарий
06.09.2022 09:51 Ответить
Саме так народжуеться диктатура. Прийшли до влади за допомогою демократії а потім її поховали, бо боязнь відповідальністі за злочини, це стимул до руйнування механізмів притягнення до відповідальності. Маючи найбільшу владу за часів України, ця влада розвалює державні інститути , а на їх місці будують бутафорії, яки централізовано підпорялковані непрямими і не законними методами. А все це стало можливим завдяки безвідповідальній поведінці суспільства
показать весь комментарий
06.09.2022 10:05 Ответить
Ян Таксюр

Якби ви знали, діячі,

Як нам набридли ваші пики.

І ви, з трибун, дурноязикі,

І ви, пихаті діячі,

Що десь волаєте до ночі,

Вже так намуляли нам очі,

Що ми б сховались залюбки,

Щоб день не бачить ваші рила.

Так, ні ж, ви знову, як круки,

Усюди лізете без мила:

"Дивіться, ось ми, гарні ми,

Вам інших, людоньки, не треба!".

Втекти до сонця, поля, неба

Від тої вашої юрми,

Що тхне горілкою та лаком.

Або гектарів двісті з гаком

Відгородити вам землі,

Щоб ви гасали там, за муром.

Ні, не як табір, все культурно,

Доляри, з їжею кулі

Кидать туди вам без упину.

Лише забудьте Україну.

Її натомленій душі

Потрібен спокій, Божа ласка…

Отак я мріяв.Знаю - казка.

Бо ви ж - нахабні, як прищі.

Замажеш спереду вас трошки,

Почнете ззаду виникать.

Та де узяти стільки грошей,

Щоб пельки вам позатикать?!!
показать весь комментарий
06.09.2022 10:02 Ответить
Таких наглых циничных 🤢🤡ублюдков гнид Украинский парламент ещё не знал‼️
показать весь комментарий
06.09.2022 10:02 Ответить
Чого? рьігі.
показать весь комментарий
06.09.2022 10:06 Ответить
Пори все, навіть в часи ригів такого не було. Навіть тоді була опозиція і вона мала хоч якісь і права і голос.
показать весь комментарий
06.09.2022 10:15 Ответить
Та вже й парламенту немає, це бутафорія. В ОП вже відкрито кажуть, як будуть голосувати в ВР
показать весь комментарий
06.09.2022 10:07 Ответить
Виходить, вистрілили собі в ногу - якщо Захід не дасть грошей прямо в бюджет, з якого зелені накрисились красти, то навіщо ці зміни до закону про НАБУ? Якось не логічно. Виходить так, що антикорупційне бюро вони бояться більше, ніж порожній бюджет. Хоча, це ми повинні боятись безгрошів'я, вони то вже собі на старість нагребли.
показать весь комментарий
06.09.2022 10:10 Ответить
Де президент? Чому не розпустить тих недодепутатів, у яких на умі тільки підняти собі коханим з/п і наплювати на країну. На кону або Україна буде, або її стере з лиця землі рашистська орда, а президент щось тільки соплі жує... ну,в натурі уже дістали ці горедепутати - розпустити уже мало - всіх на передок - хочуть великих грошей - хай заробляють.
показать весь комментарий
06.09.2022 10:17 Ответить
Ви що серьезно думаєте, що Зеленський не зацікавлений в такому стані речей? Його все влаштовує і він публічно навіть заяв з цього приводу не робив
показать весь комментарий
06.09.2022 11:07 Ответить
цей законопроєкт іде не від президента Володимира Зеленського Джерело: https://censor.net/ua/n3365335

Бубочка ніпрічом. то боярі бешкетують
показать весь комментарий
06.09.2022 10:20 Ответить
Хто творить злочини той і замовляє руйнування відповідальності Ну бубочка звісно не причем, он ведь Гарант
показать весь комментарий
06.09.2022 10:28 Ответить
А я вірю що не від президента. Бубочка не то що написати закон він і читати його не має бажання.
показать весь комментарий
06.09.2022 11:24 Ответить
Eсли нe отвeрнуть Eвропу от Украины, то россия проиграет. Ситуацию кое кому надо спасать. В противном случае придется за все отвечать и перед украинцами, и перед оманским договорщиком.
показать весь комментарий
06.09.2022 10:49 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

3 ч

Geo Leros Якщо на цьому тижні буде прийнято закон №7654 імені ЗЕ По зриву конкурсу голови НАБУ То стурбованість послів великої 7-ки виллється У зменшення фінансов\підтримки для України Україні,що воює,гроші НЕпотрібні Головне,щоб вони були у ЗЕ\Ко?
показать весь комментарий
06.09.2022 10:49 Ответить
Зеленых тварей пора запускать в мусорники!
показать весь комментарий
06.09.2022 10:51 Ответить
Зеля зроблен з того же тіста, що і Путлер і Лукашенко. Такщо йому легше з ними вести перемовини ніж с Західом.
показать весь комментарий
06.09.2022 10:51 Ответить
НАБУ та бабуін
показать весь комментарий
06.09.2022 11:01 Ответить
а що ви очікували? дєрьмак нарешті повернувся до справ...
показать весь комментарий
06.09.2022 11:31 Ответить
гниднику з Беніной прислуги,- орден, а в іншому винен порох, при цьому зешнурок тихо піде в ліс.
показать весь комментарий
06.09.2022 12:17 Ответить
 
 