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Россия покупает снаряды для артиллерии у КНДР, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кім

Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и заставили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

"Представители правительства США заявили, что решение России обратиться у Ирану, а теперь и у Северной Корее, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, вредят способности Москвы получать поставки для своей армии", - отмечает издание.

Кроме ракет малой дальности и снарядов для артиллерии РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование, отметил неназванный американский чиновник.

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Топ комментарии
+37
"Втараяармиямира". Всем баяцца.))
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06.09.2022 10:07
+30
Зеленський повинен у відповідь перекласти гроші з великого крадівництва на армію і почати закуповувати озброєння у Південній Кореї
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06.09.2022 10:11
+28
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06.09.2022 10:13
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Але чомусь прийнято вважати що всі запаси сирисири , залишились саме на паРаші . . Звідси й виникають міфи про - невичерпні запаси *********** у орди .
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06.09.2022 12:05 Ответить
Напевно все почалось з появою міфу СРСР=ПаРаша
Щоб там не казали про СРСР. Але він міг творити
А ось параша тільки і може що паризитувати на радянській спадщині та кричати про імпортозаміщення купляючи при цьому все на ненависному заході
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06.09.2022 12:10 Ответить
Це новина із розряду безкінечного циклу "50 тис. сірійських бойовиків", "100 тис. північнокорейських робітників", "2 тис. іранських безпілотників", "ядерний удар па центрам прінятія рішеній" --- невтомний рашистський фейк-ньюз!

Чистий вихлоп з цього інфолайна становить, як правило, бл. 10% у реальності.
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06.09.2022 12:02 Ответить
*Шановний*, вихлоп йди роби в своєму туалеті на дворі
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06.09.2022 13:09 Ответить
Кацапи шукають снаряди по всьому світу. Тільки наші Зєлі, Кулєби та Рєзнікови пустопоржніми відосікаками зайняті, хоча снарядів 152 мм вже майже немає!
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06.09.2022 13:12 Ответить
днищааааа, супердержава покупает у папуасов снаряды, госпаде это сюрр. Если бы о таком сняли фильм, его бы заплевали в прокате из за фантастичности. Но нет, это кацапская реальность!
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06.09.2022 14:00 Ответить
шо і може все на одному складі?

може там випадково хтось покурить?
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06.09.2022 14:40 Ответить
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