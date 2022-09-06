Россия покупает снаряды для артиллерии у КНДР, - The New York Times

Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и заставили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

"Представители правительства США заявили, что решение России обратиться у Ирану, а теперь и у Северной Корее, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, вредят способности Москвы получать поставки для своей армии", - отмечает издание.

Кроме ракет малой дальности и снарядов для артиллерии РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование, отметил неназванный американский чиновник.

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