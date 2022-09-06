Россия покупает снаряды для артиллерии у КНДР, - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и заставили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
"Представители правительства США заявили, что решение России обратиться у Ирану, а теперь и у Северной Корее, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, вредят способности Москвы получать поставки для своей армии", - отмечает издание.
Кроме ракет малой дальности и снарядов для артиллерии РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование, отметил неназванный американский чиновник.
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Щоб там не казали про СРСР. Але він міг творити
А ось параша тільки і може що паризитувати на радянській спадщині та кричати про імпортозаміщення купляючи при цьому все на ненависному заході
Чистий вихлоп з цього інфолайна становить, як правило, бл. 10% у реальності.
може там випадково хтось покурить?