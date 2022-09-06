Воздушные силы Украины утром сбили пять крылатых ракет х-101 и вертолет ка-52 оккупантов

Воздушные силы Украины сегодня утром сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных из Каспийского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Командование Воздушных сил ВСУ.

"6 сентября, около 8:00 часов утра, на юге и востоке страны подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря", - говорится в сообщении .

Кроме того, сегодня подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

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