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Воздушные силы Украины утром сбили пять крылатых ракет х-101 и вертолет ка-52 оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,крилата

Воздушные силы Украины сегодня утром сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных из Каспийского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Командование Воздушных сил ВСУ.

"6 сентября, около 8:00 часов утра, на юге и востоке страны подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря", - говорится в сообщении .

Кроме того, сегодня подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

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Топ комментарии
+26
Залізний купол 💪 Слава Українським ППО!!!!
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06.09.2022 10:17
+26
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06.09.2022 10:25
+14
Слава ЗСУ
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06.09.2022 10:28
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Залізний купол 💪 Слава Українським ППО!!!!
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06.09.2022 10:17 Ответить
Хорошо если так
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06.09.2022 10:19 Ответить
утренний запев хорош... к обеду нужен еще и припев...
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06.09.2022 10:20 Ответить
Ну якщо по гвинтокрилу в день, то суцільний приспів :
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06.09.2022 10:44 Ответить
отпеть нужно хорошенько, чтоб сдохло рашистов при этом багатенько
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06.09.2022 12:59 Ответить
красені
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06.09.2022 10:23 Ответить
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06.09.2022 10:25 Ответить
Найдосвідченіше ППО у світі, ще би техніку оновити )
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06.09.2022 10:27 Ответить
Слава ЗСУ
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06.09.2022 10:28 Ответить
"ПВО Украины уничтожена"-говорило *****)
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06.09.2022 10:40 Ответить
А чем можно сбить те самолеты ******?
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06.09.2022 10:47 Ответить
С самолёта-невидимки! Американского....
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06.09.2022 10:49 Ответить
Эх, нам бы хоть один ТУ завалить над Каспием !!!
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06.09.2022 10:48 Ответить
оо это был бы большой успех, сравнимый с потоплением москвы
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06.09.2022 11:19 Ответить
А у нас есть возможность завалить того, кто продал эти ТУ кацапам.
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06.09.2022 14:38 Ответить
Нашим воїнам подяка і респект за все , що вони роблять 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.09.2022 11:59 Ответить
отлично, просто супер, чтоб русня подавилась теми ракетами, что у нее еще остались...
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06.09.2022 12:11 Ответить
Спасибо ВСУ! Спасибо Партнёрам! Асфальтом из фсб так не получалось
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06.09.2022 13:05 Ответить
 
 