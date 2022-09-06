Уступки Путину – это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности, - Кулеба

Россия использует энергетический шантаж для разрушения стабильности в Европе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Своим энергетическим шантажом Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого дома в Европе. Те, кто предлагает уступить, только создают дополнительные проблемы. Умиротворение Путина за счет Украины - это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности", - подчеркнул министр.

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