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Уступки Путину – это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия использует энергетический шантаж для разрушения стабильности в Европе.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Своим энергетическим шантажом Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого дома в Европе. Те, кто предлагает уступить, только создают дополнительные проблемы. Умиротворение Путина за счет Украины - это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности", - подчеркнул министр.
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+4 Перехватчик
показать весь комментарий06.09.2022 10:21
+4 Леонід Мефодовський
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+4 Старый зольдат
показать весь комментарий06.09.2022 10:52
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Пожалуйста, подождите...
Чим майже три роки займався???
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А я про це давно вже говорю.
Причому, не в переносному, а в прямому значенні.
Путинське десятиліття, 1990-2000 роки, на це (на договір з дияволом) прямо вказують.
На початку 1990 року його, майора-невдаху, як більш непридатного до служби, звільняють із КГБ, а наприкінці 2000 року він стає президентом Росії.
У житті так не буває. Може тому він з останніх сил так тримається за крісло, що після відходу доведеться платити заздалегідь обумовлену ціну.
Что, у путина были двойники уже в 90-е годы или даже еще раньше, в 80-е?
И кто они эти десять "путиных" с разными биографиями и ФИО?
Как то слишком сложно это все у вас.
Так понятно ?
Так вот Путин 1999 - 2007 не являлся диктатором, а являлся представителем автократии "кооператив "Озеро".
90% украинцев с которыми мне доводилось общаться отлично знают про двойников Путина.
Поэтому амбивалетная позиция СМИ, ботов и политиков давно уже вызывает презрительную улыбку у большинства населения. Практически уверен что в. РФ похожая картина