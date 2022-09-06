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Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В настоящее время идет ликвидация пожара и разбор завалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харькова.

Так, около 10:20 оккупанты обстреляли центр Харькова. Российская ракета попала в крышу пятиэтажки в Киевском районе города: полностью разрушены три этажа. В настоящее время идет ликвидация пожара и разбор завалов, данные уточняются.

Другая ракета попала во двор административного здания.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Мэр Игорь Терехов заявил, что из-под завалов дома спасли 3 человек.

Напомним, утром 6 сентября войска РФ обстреляли Киевский район Харькова.

Также смотрите: В результате ракетного удара по Кривому Рогу возник сильный пожар на нефтебазе, - ОВА. ФОТО

Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 01
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 02
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 03
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 04
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 05
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 06
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 07
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 08
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Топ комментарии
+10
Ні усміхаються в Білгороді, Ростові на Дону, Москві, їм похеру в них все добре... а нас кожен день вбивають і так може тривати роками...
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06.09.2022 11:21
+10
Дааа... а путиноиды бредили что Харьков - руССкий город.. в итоге - Харьков стал самым бендеровским городом на планете... и так - за что рагули не возьмутся - всё через ж0пу получается, откуда видать и они выпали...
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06.09.2022 11:23
+9
Бесятся от бессилия,твари вонючие лапотные.
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06.09.2022 11:19
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Бесятся от бессилия,твари вонючие лапотные.
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06.09.2022 11:19 Ответить
Ні усміхаються в Білгороді, Ростові на Дону, Москві, їм похеру в них все добре... а нас кожен день вбивають і так може тривати роками...
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06.09.2022 11:21 Ответить
Безкарність ворога на його території породжуватиме ще більше злочинів і вбивств українців у нас.
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06.09.2022 11:24 Ответить
накрити білгородщину ковровим методом
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06.09.2022 11:22 Ответить
Не треба ковровим бомбардуванням. Бистріше і єфективніше точковим, як ми вже навчилися. По складам, інфраструктурі, та НПЗ.
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06.09.2022 11:45 Ответить
Ну и прицепом снести 2-3 хрущёвки вместе с кацапским быдлом, чтобы на собственной шкуре прочувствовали
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06.09.2022 16:15 Ответить
Дааа... а путиноиды бредили что Харьков - руССкий город.. в итоге - Харьков стал самым бендеровским городом на планете... и так - за что рагули не возьмутся - всё через ж0пу получается, откуда видать и они выпали...
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06.09.2022 11:23 Ответить
100%
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06.09.2022 11:28 Ответить
Треба знищувати місця розташування ракет у Белгороді. Якщо зачепить когось з невійськових - вибачте!
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06.09.2022 11:40 Ответить
треба знищувати не те шо летить до нас, і не те з чого стреляють - воно нівчому не винне. винні ті хто стреляє. Їх треба винищувать!
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06.09.2022 11:49 Ответить
Як ви собі уявляєте знищення пілотів та артилеристів. Бігати за ними? Не буде зброї та ракет, не буде чим стріляти. А виконавців потім судити. Ми ж гуманні.
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06.09.2022 12:06 Ответить
судів та судей, прокурорів та слідчих на всих не вистачить. показово пару тройку засудить, а решту на уранові копальні нехай Україні користь приносять.
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06.09.2022 12:26 Ответить
Та коли вже той Бєлгород рознесуть на друзки???
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06.09.2022 11:43 Ответить
капец просто..., уже прилетало по дому, окна уже забиты..., жаль, что американцы не видят очевидных вещей или не хотят видеть...
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06.09.2022 12:09 Ответить
А шо за ракеты? С-300? Патамушта звук был как от ПВО.
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06.09.2022 12:30 Ответить
Частина ракет падає незадовго після пуску, частина на сам бєлгород, як в тому анекдоті про іжачка що він плакав, але їв кактус. Пора вже отвєтку давати по віськовим обєктам бєлгорода.
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06.09.2022 12:33 Ответить
В анекдоті їжачок не їв, а ... кактус. Це миші їли
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06.09.2022 12:36 Ответить
Треба відповідь.
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06.09.2022 14:06 Ответить
сейчас вылезет Зеленский, и скажет, что это все фейк, а все С-300 были уничтожены еще вчера, под его чутким руководством.
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06.09.2022 16:39 Ответить
 
 