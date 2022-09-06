Около 1,8 миллиона украинских школьников учатся только в онлайн-формате, - Шкарлет. ССЫЛКИ НА УЧЕБНИКИ

Обучающимся онлайн детям могут пригодиться электронные учебники, размещенные на портале Института модернизации образования.

Об этом пишет в телеграме министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Началась новая неделя в учебном году в условиях войны. Образовательный процесс проходит по разным форматам. К сожалению, почти 1 млн 782 тыс. учеников учатся только онлайн", - написал Шкарлет.

Он напомнил, что на портале Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" размещена электронная библиотека, которая насчитывает 1335 учебников и пособий. Это электронные версии учебников для учреждений общего среднего образования с 1-го по 11-й класс по всем предметам, различным изданиям, для коренных народов, национальных меньшинств и лиц с особыми образовательными потребностями и т.д.

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"Благодаря QR-коду учителя и учащиеся могут в считанные секунды найти необходимые учебники", - отметил глава МОН.

По его словам, также издательство "Ранок" учащимся и педагогам на своем сайте предоставляет открытый доступ к электронным учебникам для 1-5 классов по всем предметам.

Образовательная компания EdPro открыла бесплатный доступ к электронным учебникам до конца года.

Кроме того, на сайте Всеукраинской школы онлайн размещены видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов и методической поддержки учителей.