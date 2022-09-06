РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11069 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
33 860 126
G7 (714) НАБУ (4031) ВР (28728) Бутусов Юрий (3908) Слуга народа (2547)

Зеленский, Ермак и Татаров решили опозорить страну, - Бутусов о законопроекте №7654

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський,єрмак

Западные партнеры призывают украинские власти не принимать законопроект 7654, поскольку он подрывает доверие к антикоррупционной реформе.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Принятие законопроекта 7654, который продвигают "Слуги народа" - это подрыв доверия наших союзников и антикоррупционной реформы, которую государство и общество строили почти 8 лет. "Слуги народа" отказались слушать многочисленные предупреждения Запада относительно российского вторжения, и это бездействие привело к очень тяжелым последствиям. Теперь снова идут предупреждения прямым текстом - не принимайте законопроект 7654. Прислушивается ли наша власть?" – отметил журналист.

"Наши западные союзники, которые предоставили нам финансовую и военную помощь на десятки миллиардов долларов, призывают моновласть Владимира Зеленского не уничтожать антикоррупционную реформу в Украине и не принимать законопроект 7654, которым Зеленский, Ермак и Татаров решили ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро.

Список депутатов, проголосующих за этот позорный законопроект, будет опубликован. Не позорьте страну и выкиньте этот законопроект, послушайте послов", - подытожил Бутусов.

Напомним, ранее послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, отменяющим требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

Читайте также: Лидеры Канады, Германии и Японии примут участие в саммите "Крымская платформа", - МИД
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+61
Це не вперше, чому так дивуватися? Вони не про державу, а про бабло та ухилення від відповідальності
показать весь комментарий
06.09.2022 12:23
+56
Законопроєкт 7654 це свідома диверсія особисто Зеленського і його шайки , вони думали що всі забули про їхню зраду перед війною і здачу Півдня і Маріуполя , а коли зрозуміли що покарання невідворотнє , то не стали чекати кінця війни і перейшли до відвертого саботажу на користь рашистів .Зелені любителі інсталяцій , як вам ідея з шибеницями на Майдані ?
показать весь комментарий
06.09.2022 12:27
+55
Страна воюет-выживает, а эти клоуны потихарику своих людишек в новосозданные органы по борьбе с коррупцией заводят, как в старое-доброе время, чтобы потом в ручном режиме назначать виновных. Кто-то знает, почему мы ещё на в ЕС и НАТО?
показать весь комментарий
06.09.2022 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зе
Скумбрія
Дєрмак
Арестович
керують Україною
показать весь комментарий
06.09.2022 13:46 Ответить
Цель впихивания малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата кремлем через беню не изменилась, слив Украины, подписание капитуляции, воровство и эти Шавки продолжают выполнять задачи поставленные в Омане...
показать весь комментарий
06.09.2022 14:15 Ответить
73% идиотов хавайте не подавитесь.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:27 Ответить
Ну, хоч хтось не забув зелену гниду. А то, ОП, татаров, єрмак, інопланетяни, ... А бубочка не знає
показать весь комментарий
06.09.2022 14:29 Ответить
"слуги кремля", на чолі з Боневтіком та його кремлівським смотрящім дЄрьмаком, з самого початку працюють проти державності та незалежності України. тож дивуватися вже давно нічому. інше питання - скільки все це антиукраїнське москальське лайно терпітиме "мудрий нарід"??? невже не зрозуміло, що кожен день при владі цих покидьків нищить країну з середини та віддаляє нашу перемогу над москальями.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:34 Ответить
Столько людей прошло войну и они не бояться, что люди будут реагировать резко теперь и могут и пристрелить.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:38 Ответить
такое решение было принято не сейчас, а еще в 19-м..., а может и раньше...., и уж точно не марионетками ермаком и зеленским.....
показать весь комментарий
06.09.2022 14:41 Ответить
73% ви вибирали татарова і дєрмака, щоб вони створили тут антимайдан?
показать весь комментарий
06.09.2022 14:42 Ответить
Ніхто їх не обирав, у тому ж то і справа. Так, голосували за зє!, але не за цих мерзотників. Це вже зє! сам собі обрав радників
показать весь комментарий
06.09.2022 14:50 Ответить
я про те і кажу. Хіба не бачили, що Голобородько сам самісінькій виліз з кишені Бені, не має ні команди управлінців, реформаторів, військових, а тільки команду "95 квартал" які все своє життя гадили на Україну. То що від такого Голобородька чекали?
показать весь комментарий
06.09.2022 15:14 Ответить
Переживши переляк перших днів війни, зелена пліснява, скориставшись ситуацією, продовжила руйнувати демократичні засади держави з метою отримання необмеженої влади.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:54 Ответить
Рішалово це Ермак, Зедч пусте місце
показать весь комментарий
06.09.2022 15:28 Ответить
а пипеца к боневтику крадется все смелее и смелее... поскорее бы...
показать весь комментарий
06.09.2022 15:32 Ответить
Дєрмак і татарва кремлядські щурі.
показать весь комментарий
06.09.2022 15:33 Ответить
Мафію можуть перемогти або "комісар катанья",якого в Україні немає,або українські військові зі зброєю.Інших варіантів я не бачу. Нарід,якщо і "роздупляється"на якусь чергову "революцію",то не доводить її до кінця.Як результат- мафія очолює народне повстання,використовує його, і знову приходить до влади.
показать весь комментарий
06.09.2022 15:54 Ответить
"Верховная Рада приняла постановление, что парламентский канал «Рада» больше не будет освещать парламентских трансляций".
Скрін фото нардепа Гео Лерос.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:12 Ответить
Тільки і лишається сподіватись, що коли війна закінчиться військові приберуть цих так званих слуг (вампіри)
показать весь комментарий
06.09.2022 16:41 Ответить
Не треба ілюзій.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:55 Ответить
сегодня приснилось: "хуже не будет" - сказал экс-охранник, выбивая скамейку из под ног стоявших на ней Зеленського, Ермака и Татарова...
показать весь комментарий
06.09.2022 16:58 Ответить
Бутусов, а иди ка ты в президенты Украины!
Ты все знаешь, как правильно, все понимаешь. Тут совсем ерунда осталась до выборов.
Я серьезно проголосую за тебя!
показать весь комментарий
06.09.2022 20:08 Ответить
Какие выборы?!Схавали закрытие границы,схаваете и последующее "неначасі"
показать весь комментарий
06.09.2022 21:53 Ответить
Леша, бздуй лучше к себе в рассейские *****. Это у вас там выборы - что то ефемерное и фантастическое. А тут взрослые и сердитые дяди общаются на сурьезные темы.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:56 Ответить
Сереженька,да ты обосрался уже от своей сердитости и серьезности )
показать весь комментарий
06.09.2022 21:58 Ответить
Ты как обычно не догоняешь, что это я тебе насрал на голову, а потом потом попросил еще посмотреть вверх. Тебе тепло и вкусно, мокша туповастенький?
Только рашистам тема жопная покоя не дает.
В Балаклее наш танк стоит на центральной площади и ******** раздает твоим соплеменникам в это время.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 