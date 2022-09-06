Зеленский, Ермак и Татаров решили опозорить страну, - Бутусов о законопроекте №7654
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Западные партнеры призывают украинские власти не принимать законопроект 7654, поскольку он подрывает доверие к антикоррупционной реформе.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Принятие законопроекта 7654, который продвигают "Слуги народа" - это подрыв доверия наших союзников и антикоррупционной реформы, которую государство и общество строили почти 8 лет. "Слуги народа" отказались слушать многочисленные предупреждения Запада относительно российского вторжения, и это бездействие привело к очень тяжелым последствиям. Теперь снова идут предупреждения прямым текстом - не принимайте законопроект 7654. Прислушивается ли наша власть?" – отметил журналист.
"Наши западные союзники, которые предоставили нам финансовую и военную помощь на десятки миллиардов долларов, призывают моновласть Владимира Зеленского не уничтожать антикоррупционную реформу в Украине и не принимать законопроект 7654, которым Зеленский, Ермак и Татаров решили ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро.
Список депутатов, проголосующих за этот позорный законопроект, будет опубликован. Не позорьте страну и выкиньте этот законопроект, послушайте послов", - подытожил Бутусов.
Напомним, ранее послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, отменяющим требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
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Дєрмак
Арестович
керують Україною
Скрін фото нардепа Гео Лерос.
Ты все знаешь, как правильно, все понимаешь. Тут совсем ерунда осталась до выборов.
Я серьезно проголосую за тебя!
Только рашистам тема жопная покоя не дает.
В Балаклее наш танк стоит на центральной площади и ******** раздает твоим соплеменникам в это время.