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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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Россия (91250) Япония (1240) безвизовый режим (1541) Курилы (89)

Россия расторгла соглашение с Японией о безвизовом въезде на Южные Курилы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

японія,курили,кунашира

РФ расторгла соглашение с Японией об упрощенном посещении Южных Курил. Соответствующее решение подписал глава правительства России Михаил Мишустин

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

С 1999 года между Японией и Россией действовало соглашение о безвизовом посещении спорных территорий бывшими их жителями и членами их семей. Под действие соглашения подпадали такие острова как Кунашир, Итуруп и еще несколько островов Малой Курильской гряды, принадлежащих к Сахалинской области Российской Федерации. Они вошли в состав СССР в 1946 году. Япония не признала их принадлежность СССР и соответственно России, однако вела экономические переговоры с РФ в области совместной хозяйственной деятельности.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Япония ввела против РФ ряд санкций, которые касались, в частности, президента и других высокопоставленных чиновников России. Она также лишила Россию статуса самого большого содействия в торговле, заморозила активы 15 российских лиц и девяти организаций. В то же время Япония объявила о предоставлении военной и гуманитарной помощи Украине.

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В ответ на санкции Россия внесла Японию в состав "недружественных" стран и заявила об отмене соглашения по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Также РФ сообщила, что блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В ответ на это премьер-министр Японии Фумидо Кисида заявил, что действия России "неразумны и абсолютно неприемлемы".

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Топ комментарии
+19
Логично. Зачем японцам визы на свою территорию?
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06.09.2022 12:47
+15
пора Курилам в родную гавань, а мокшанам в родную говень
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06.09.2022 12:51
+12
Курили мають повернутися Японії!

クリリスは日本に帰るべし！
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06.09.2022 13:08
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nu nichevo , japonci skora na tankah tuda zaedut...
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06.09.2022 12:44 Ответить
Таки да))) Курилы НАШ))) А Мы поможем)
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06.09.2022 12:49 Ответить
Скоро мы станем свидетелями разрыва этого рейха на куски!
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06.09.2022 12:50 Ответить
ось ці території кацапи змародьорили у Китаю, який був знесилений опіумними війнами
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06.09.2022 12:56 Ответить
нада ******* їм надааать за це
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06.09.2022 12:58 Ответить
Північна Манчжурія
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06.09.2022 13:04 Ответить
Вот это дожились. Россия уже не пускает японцев на их историческую Родину. Япония, разорвите дипломатические отношения, прекратите торговать, эмбарго на все российское.
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06.09.2022 12:47 Ответить
Логично. Зачем японцам визы на свою территорию?
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06.09.2022 12:47 Ответить
пора Курилам в родную гавань, а мокшанам в родную говень
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06.09.2022 12:51 Ответить
прем'єр-міністр Японії Фумідо Кісіда заявив, що дії Росії є
"нерозумними та абсолютно неприйнятними".
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06.09.2022 12:52 Ответить
Япона мама могла б посміливіше.
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06.09.2022 12:56 Ответить
k stati - japonci esho tak i nezakonchili WW2 s rusnjei.....estj vozmozhnostj shas
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06.09.2022 12:58 Ответить
Рекомендую Японії Хаймарси та Байрактари. Провірено - працює
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06.09.2022 13:01 Ответить
У Японии F-35, это круче
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06.09.2022 13:08 Ответить
Не бачив, не знаю.
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06.09.2022 13:11 Ответить
Одно другому не мешает
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06.09.2022 17:02 Ответить
японці ще не раз переконаються в тому , що обирати потрібно було війну а не позор
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06.09.2022 13:02 Ответить
Коли це вони обирали позор?
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06.09.2022 13:09 Ответить
у них со второй мировой война с кацапами официально не закончена. это у нас мирныйплан с 14 года.
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06.09.2022 14:09 Ответить
Роziя розірвала свою дупу.
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06.09.2022 13:02 Ответить
руки геть від Карафуто
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06.09.2022 13:05 Ответить
Курили мають повернутися Японії!

クリリスは日本に帰るべし！
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06.09.2022 13:08 Ответить
Правильно. Зачем им визы на своей территории.
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06.09.2022 14:53 Ответить
Это те Курилы что названия у них чиста рюZZkаго происхождения.. Кунашир Итуруп и прочие Исфаханы...
Так это ж меняет дело ...пару раз по Мавзолею звездануть японцам надо той бонбой что на них Америка скинула ..Мавзолейные шакалы вернут все...даже Мавзолей чЛенина...правда без вонючего трупа вонючки мирового пролетайрята🦍🦍🦍🖤🖤🤣🤣🤣
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06.09.2022 15:16 Ответить
незабаром халява з праворульними тачками закінчитьсч
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06.09.2022 15:34 Ответить
Бензаколонку пора резать на металлолом.
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06.09.2022 16:27 Ответить
Это ХОРОШО! Забыли кацапы позор 1904 года! Самураи могут повторить! БАНЗАЙ!
Вообще, в этом регионе намечается очень "большой замес" кацапов с китаезами и КИМами, против Тайваня, Японии и Кореи (нормальной).
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06.09.2022 20:54 Ответить
 
 