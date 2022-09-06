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Новости Экономика
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пошлина (366) металлолом (189)

Осуществить в Украине зеленый переход без массового использования металлолома будет невозможно, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

видобування

Украина не сможет выполнить взятые на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу без надлежащего обеспечения металлоломом, который позволяет существенно снизить углеродный след в металлургическом производстве, считает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Поэтому попытка представителей ломозаготовительной отрасли добиться отмены экспортной пошлины на вторсырье, которое установлено в Украине на уровне 180 евро/т, идет в разрез с государственной политикой. Об этом говорится в статье UAprom "Экспортные перспективы: поедет ли украинский лом заграницу".

"Приобретение статуса кандидата на членство в ЕС говорит о том, что нам от этих задач после победы никуда не деться. Пока в мире не придумали технологии, которая позволяет осуществить зеленый переход без массового использования металлолома в качестве металлургического сырья. Поэтому стимулировать вывоз этого сырья за границу является полной бессмыслицей с точки зрения нашей способности изготавливать металлопродукцию для поставок в ЕС", - отметил депутат.

Наличие достаточного объема лома будет иметь важное значение для страны во время восстановления от последствий войны, считает руководитель исследовательского центра CMD-Ukraine Игорь Гужва, поскольку одновременно понадобятся сотни тысяч тонн металлопродукции для строительства жилья и инфраструктуры.

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К тому же использование металлолома позволит несколько удешевить процесс производства, добавил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. "Хотя сейчас спрос на лом на внутреннем рынке не такой как раньше, стоит понимать, что он все же будет расти. Когда ситуация с безопасностью улучшится, спрос увеличится не на 10-20%, а в разы. Для предприятий, которые сейчас остановили или ограничили производство, экономически целесообразнее будет увеличивать использование металлолома вместо чугуна. Но объемы лома в Украине ограничены, и вычерпывать их не стоит", - считает он.

Кроме того, попытки пролоббировать отмену экспортной пошлины на металлолом эксперты связывают с попыткой отдельных компаний разблокировать поставки стратегического сырья в оккупированное Россией Приднестровье. Это пока единственный возможный вариант, поскольку поставки в Турцию, которая ранее была крупнейшим покупателем украинской сырья, невозможны из-за заблокированных портов. Поставки же в Евросоюз не осуществляются, хотя на операции со странами ЕС действует ставка пошлины в размере 3 евро/т, обращают внимание специалисты.
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Топ комментарии
+11
ну наконец то, после целого ряда тупых статей, озвучили, кто из нардепов кормится на металлоломе
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06.09.2022 12:55
+5
Сейчас рашка обеспечила нас метломом на годы вперед
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06.09.2022 13:00
+2
Ну сейчас не вывозим, цена 2500 - 3000 грн тонна. Именно этого он и хочет - запретить экспорт, скупать металолом на внутреннем рынке за копейки и продавать на мировых рынках за дорого
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06.09.2022 13:10
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А нехер было свой вывозить. Лыганва уже даже гвозди пособирала, етить-колотить. Кинулись, когда уже нихера не осталось.
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06.09.2022 12:53 Ответить
ну наконец то, после целого ряда тупых статей, озвучили, кто из нардепов кормится на металлоломе
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06.09.2022 12:55 Ответить
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06.09.2022 13:03 Ответить
А что с того толку, что вы будете знать кто с чего кормится. Мы-то никак не повлияем, а они про свои потоки обогащения все и про всё знают.))) То-же зерно возмите. Какая разница кто на этом варится? Главное что зерно не в Африку пойдет голодающим деткам, а на европейские биржи.
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07.09.2022 17:28 Ответить
парламент это и есть закрытый клуб по лоббированию интересов. и так во всех странах. проблема только в том, что на Западе это легально, а у нас депутаты в темную на подкормке сидят
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07.09.2022 19:21 Ответить
Сейчас рашка обеспечила нас метломом на годы вперед
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06.09.2022 13:00 Ответить
2000 такнковХ40тонн=80 000 тонн стали (только танки)
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06.09.2022 13:25 Ответить
он шо, ***, с Луны соскочил? металлолома ему не хватает?
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06.09.2022 13:01 Ответить
ну он же написал - мы вывозим металлолом свой за границу...
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06.09.2022 13:05 Ответить
Ну сейчас не вывозим, цена 2500 - 3000 грн тонна. Именно этого он и хочет - запретить экспорт, скупать металолом на внутреннем рынке за копейки и продавать на мировых рынках за дорого
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06.09.2022 13:10 Ответить
А теперь включаем логику - как продать на мировой рынок, если экспорт запрещён? Продажа на мировые рынки=экспорт. А запрет экспорта, чтоб не убить собственное производство - более чем логичен
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07.09.2022 23:24 Ответить
написал про "намагання".....
ок, ща прочту еще раз....
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06.09.2022 13:15 Ответить
ну и где он там такое говорит?..... он говорит, что "хотят", но хотят, не значит "могут".....
а то что лом вывозили и раньше - ни для кого не секрет.....
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06.09.2022 13:27 Ответить
В Україні не вистачає металобрухту???
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06.09.2022 13:05 Ответить
Конечно. И всегда не хватало. Шутки шутками, но металлолома нужно нереально много. И не каждый металлолом годится
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07.09.2022 23:22 Ответить
А я думав, що зелений перехід здійснили в 2019! А тут ще один??
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06.09.2022 13:09 Ответить
Зеленый переход это так-же как при союзе было с коммунизмом.))) Сперва шли к нему долго и упорно, а потом поняли что уже прошли давно и началась перестройка. Ну а после уже всем известно чем закончилось. Так и теперь, вспомнят когда в пропасти окажутся.
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07.09.2022 17:24 Ответить
2000 танков уже не металлолом? или то была статистика для зелохов?
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06.09.2022 13:16 Ответить
Каккой-то куй с бугра что-то там "считает".
Московиты пригнали столько металлолома,
что пионеры замахаются собирать.
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06.09.2022 19:49 Ответить
Это так только кажется. Металлолома реально нужно очень много. А нам его раньше не хватало и при традиционном методе плавки.
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07.09.2022 23:19 Ответить
Влада має прораховувати економічну політику на декілька кроків вперед, навіть думати про економіку після Перемоги України. А в нас прийнято жити сьогоднішнім днем, говорити приємності, а "там якось буде"...
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07.09.2022 12:04 Ответить
О каком зеленом переходе вообще идет речь? Они там в бункерах сидят без интернета или вообще мозги от страха растеряли? Та-же Европа уже заткнулась со своими зелеными технологиями, а эти все продолжают по инерции сунуться в пропасть. Это уже даже не клоунада...
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07.09.2022 17:21 Ответить
Очевидно. Все электродуговые печи работают на металлоломе. Потому все эти басни про зелёную металлургию это ерунда. Это можно делать только в том случае, если где-то сталь делают по старинке. Но вот увидите - в ближайшее время Европа начнёт расконсервировать свои доменные печи.
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07.09.2022 23:18 Ответить
 
 