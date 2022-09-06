Из России в 2022 году выехало вдвое больше человек, чем в прошлом году
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Из России с начала года уехали 419 тыс. человек по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом свидетельствуют данные Росстата.
Так, миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в 2021 году.
"В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс. (миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. 2021 года). В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 23 тыс. против прироста на 2,5 тыс. 2021-го)", - говорится в сообщении.
Больше всего людей из России выехали в Украину (79,6 тыс.), Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Кыргызстан (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).
"Среди стран дальнего зарубежья лидерами стали Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.)", – пишет издание.
В целом, по данным Росстата, с начала года численность населения России с учетом смертности сократилась на 480 тысяч человек.
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- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк.
- Нужник! Вот кто вы. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
Мы говорим - русский,
Понимаем, что это кацап.
Мы говорим - кацап,
И понимаем, что это россиянин.
Мы говорим - россиянин,
И понимаем, что это разного рода нации и народности (буряты, тувинцы, мокша, чуваши, эрзя, разного рода народности Северного Кавказа от чеченцев-кадыровцев с осетинами и заканчивая даргинцами, дагестанцами и т.д.) населяющие 1/6 часть Земли и являющие собой отбросы человечества.
А для вас?
втікають не самі ватні та дурні, до того ж і забеспечені - горошенята з рашки вивозять
рашка має стати країною воних довбойобів !
Це ж скільки років чекати, поки закінчеться?!!