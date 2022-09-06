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Новости За рубежом
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Россия (91250) миграция (255)

Из России в 2022 году выехало вдвое больше человек, чем в прошлом году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

аеропорт

Из России с начала года уехали 419 тыс. человек по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в 2021 году.

"В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс. (миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. 2021 года). В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 23 тыс. против прироста на 2,5 тыс. 2021-го)", - говорится в сообщении.

Больше всего людей из России выехали в Украину (79,6 тыс.), Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Кыргызстан (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).

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"Среди стран дальнего зарубежья лидерами стали Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.)", – пишет издание.

В целом, по данным Росстата, с начала года численность населения России с учетом смертности сократилась на 480 тысяч человек.
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Топ комментарии
+6
Не согласные и не такие русские? Кацап, как бы не называл себя и в кого бы не рядился, все равно, везде останется паскудной вонючей и тупой русской свиньёй.
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06.09.2022 13:11
+5
Німцям не помогло, і вам, суки, не поможе. Хоч біжіть, хоч не біжіть.
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06.09.2022 13:14
+4
*********** зачем бежите с путинского рая, русня в стойло
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06.09.2022 13:13
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Не согласные и не такие русские? Кацап, как бы не называл себя и в кого бы не рядился, все равно, везде останется паскудной вонючей и тупой русской свиньёй.
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06.09.2022 13:11 Ответить
КАЦАПАМ
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк.
- Нужник! Вот кто вы. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
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06.09.2022 14:31 Ответить
Вы думаете кацапи и прочие отбросы человечества населяющие искусственное образование РФ читали Гашека и знают кто такой Швейк?
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06.09.2022 16:24 Ответить
вас не смущает, что против Украины воюют десятки других национальностей? тувинцы, буряты, чеченцы, дагестанцы, калмыки всякие? а то, что 100 тыщ орлдошных украинцев тоже там же? в т.н. российской армии русских-то по крови меньше трети.
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06.09.2022 15:53 Ответить
Нет, не смущает. А вам за свих соотечественников обидно стало?
Мы говорим - русский,
Понимаем, что это кацап.
Мы говорим - кацап,
И понимаем, что это россиянин.
Мы говорим - россиянин,
И понимаем, что это разного рода нации и народности (буряты, тувинцы, мокша, чуваши, эрзя, разного рода народности Северного Кавказа от чеченцев-кадыровцев с осетинами и заканчивая даргинцами, дагестанцами и т.д.) населяющие 1/6 часть Земли и являющие собой отбросы человечества.
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06.09.2022 16:22 Ответить
Я еврей и не люблю, когда дебилы разного рода мешают всех под одну гребёнку по национальному признаку. Каждому по вине его и только так это должно работать. Всё прочее - идиотизм. Хороший человек или плохой определяет не его национальность, а его поступки. Поэтому для меня русский воющий в ЗСУ лучше, чем украинец сепар воющий за ЛНР-ДНР-РФ.
А для вас?
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06.09.2022 18:22 Ответить
И что, то что вы еврей? Это даёт вам исключительное право поучать других? И где вы увидели национальность "россиянин" что тут возмущаетесь за национальный признак? Россиянин - это термин обозначающий отбросы человечества состоящие из более чем сотни народов и народностей. Орда - одним словом. И для меня московит воюющий за Украину лучше чем украинец сепар воюющий за Парашу. Но таких московитов очень мало. МИЗЕРНОЕ количество.
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06.09.2022 19:20 Ответить
Алло, что же вы молчите? У вас же исключительное право поучать других, раз вы еврей, и вы поэтому претендуете на истину в последней инстанции. Как там на счёт гребёнки и по вине его в отношении сброда что сам себя называет "россияне"? К слову, а вот, как вы к арабам относитесь и к их борьбе за свою землю?
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06.09.2022 21:24 Ответить
*********** зачем бежите с путинского рая, русня в стойло
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06.09.2022 13:13 Ответить
сприяти цій міграції !

втікають не самі ватні та дурні, до того ж і забеспечені - горошенята з рашки вивозять

рашка має стати країною воних довбойобів !
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06.09.2022 13:14 Ответить
грошенята
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06.09.2022 13:21 Ответить
Німцям не помогло, і вам, суки, не поможе. Хоч біжіть, хоч не біжіть.
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06.09.2022 13:14 Ответить
чисельність населення Росії з урахуванням смертності скоротилася на 480 тисяч осіб Джерело: https://censor.net/ua/n3365392

Це ж скільки років чекати, поки закінчеться?!!
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06.09.2022 13:15 Ответить
Ще 22й не закінчений.
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06.09.2022 14:24 Ответить
Найдем всех, щарик круглый
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06.09.2022 13:34 Ответить
Пугачева и Меладзе вернулись. Израиль не резиновый.
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06.09.2022 14:42 Ответить
Там жить дорого очень.
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06.09.2022 14:54 Ответить
А что ей говорить? Денех нет?
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06.09.2022 15:02 Ответить
 
 