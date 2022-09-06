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Россия заработала на продаже нефти, газа и угля больше, чем потратила на войну с Украиной, - исследование

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ,нафта

Россия все еще получает рекордные доходы от продажи энергоресурсов, которые значительно превышают ее расходы на войну против Украины.

Об этом свидетельствует исследование финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, доходы России от экспорта нефти, газа и угля за первые шесть месяцев полномасштабной войны против Украины составили около 158 миллиардов евро, что значительно превышает расходы на вторжение, которые оцениваются в 100 миллиардов евро.

Евросоюз был крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива, заплатив стране-агрессору 85 миллиардов евро, вторым идет Китай с 35 миллиардами евро.

Смотрите также: Следует ограничить цену не только на российскую нефть, но и на российский газ, - Зеленский. ВИДЕО

Среди стран ЕС крупнейшим клиентом России стала Германия, заплатившая 19 миллиардов евро. Это сделало ее еще и вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире после Китая.

Несмотря на падение объемов экспорта энергоресурсов, Россия "все еще получает рекордные прибыли" от ископаемого топлива, отмечает аналитик CREA Лаури Милливирта.

"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести пошлины или ограничения цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации с помощью тепловых насосов и электромобилей", – подчеркнул Милливирта.

Читайте: Европа будет иметь проблемы с газом, пока не снимет санкции, - Песков
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Топ комментарии
+26
Все добре порахували... напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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06.09.2022 13:21
+15
Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу.
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06.09.2022 13:28
+8
Ну а что вы думали. Украина сама просит Европу и США не вводить некоторые санкции против Рашки. Даже на том же зерне и удобрениях, за которые Украина просила ЕС снять санкции с РФ. При етом Украина получила выгоды на копейку а Рашка на 100 рублей. Зато для нас еще Стамбульский договорняк преподнесли как победу.
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06.09.2022 13:34
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da BRED eto vse....uzhe dokazono universitetom v Yale . vse poschitali i na palcah pokazali.
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06.09.2022 13:19 Ответить
Все добре порахували... напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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06.09.2022 13:21 Ответить
https://insights.som.yale.edu/insights/the-myth-of-putin-as-world-energy-czar-is-running-out-of-gas
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06.09.2022 13:23 Ответить
Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу.
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06.09.2022 13:28 Ответить
na ce treba vremja.
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06.09.2022 13:29 Ответить
З Іраном була схожа ситуація, ам так само декілька років продовжувався ріст економіки, при чому не було навіть такого краху валюти як з рублем перед тим, як його штучно надули. А потім пішов різкий спад, і маємо що маємо
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06.09.2022 13:54 Ответить
В Ірані такі самі санкції як і в Росії... Офіційно є а неофіційно Китай купує в них нафту в обмін на технології(ті самі беспілотники)... Росія будує там атомні.... Експорт товарів іде в інші країни навіть в Україні є їхні фісташки коври і радіатори.... Просто вони бананова республіка і нічого іншого не виробляють...
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06.09.2022 14:02 Ответить
З зими Заход не буде купляти кацапську нафту, там і до газу недалеко, потроху але інфляція розкручєється в росії.
Звісно санкції з виду одна тільки назва.
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06.09.2022 14:29 Ответить
Там был ппц еще до санкций. В венесуеле кризис с 2013 года, а санкции ввели в 2017....
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06.09.2022 15:59 Ответить
esli bi vse eto bilo tak - oni bi nevizhali kak svinji "snimite nam poleznie sankciji" - tobto sankcija rabotaju , i rabotajut ochenj dazhe neploho.
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06.09.2022 13:27 Ответить
Костя. Ти геть дурний.
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06.09.2022 13:32 Ответить
Ну а что вы думали. Украина сама просит Европу и США не вводить некоторые санкции против Рашки. Даже на том же зерне и удобрениях, за которые Украина просила ЕС снять санкции с РФ. При етом Украина получила выгоды на копейку а Рашка на 100 рублей. Зато для нас еще Стамбульский договорняк преподнесли как победу.
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06.09.2022 13:34 Ответить
tam esho hlamidija za abramovicha perezhival
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06.09.2022 13:35 Ответить
Агрохімія в Стамбулі зняв санкції на запчастини для літаків Боїнг в росії, ще хоче зняти санкції з Абрамовича - фінансової кишені путіна, за це пару міліардів кожному Зе кнуру.
Заслані агенти окуповуються для кремля доволі швидко.
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06.09.2022 14:32 Ответить
Санкции будут чуствительны для Рашки во второй половине 23. Если сильно повезет то в первой половине.

Каким надо быть депилом, что бы думать что санкции отразятся на економике рашки за полгода? Что у вас в головах?
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06.09.2022 15:56 Ответить
Та що там ці добні з Єлю, от вам сам Константин Kоцан сказав що дії від санкцій немає . Якщо беж жартів то санкції сильно їх руйнують. Банки не відключають всі бо хочуть далі купувати газ та нафту. Зараз москалі майже зупинили потоки, ЄС вже дідреагував. Вони зараз встановлять ліміт на ціну і тоді москалі самі приповзуть благати про торгівлю. Але грошенять вони вже отримають значно менше. Люди думають що у ЄС одні слабаки, але це не так вони просто діють по іншому. Вони давлять кацапів економічно, цей процес не буде швидкий бо європа сильно залежна від кацапів, проте це вже не на довго.
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06.09.2022 13:31 Ответить
Цель второго этапа санкций, по словам собеседников издания в администрации Байдена, состоит в "устранении доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт, который Путин нуждается в продолжении войны".

Среди возможных мер они называют наложение санкций на иностранные банки и торговые площадки криптовалютой, через которые РФ получает доступ к международным валютам, конфискацию банковских счетов и корпоративных активов, принадлежащих внесенным в "черный список" олигархам, а также наказания иностранных компаний, продолжающих экспортировать запрещенные товары в РФ
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06.09.2022 13:51 Ответить
Пока эти пакеты ничего серьезного не ввели

Все с оговорками и дырами доя обхода
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06.09.2022 14:35 Ответить
Постпреды стран Евросоюза в среду, 20 июля,2022 г утвердили новый, Седьмой Пакет в сношении рефе
Чиновники администрации говорят, что цель второго этапа - перекрыть оставшиеся пути, обеспечивающие доходы и импорт, необходимые президенту дiду бабаю для ведения войны, даже несмотря на то, что ЕС продолжает закупать значительные объемы нефти и газа(газ-август) в россии. Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают россии поддерживать доступ к международным валютам, захват банковских счетов и корпоративных активов олигархов, занесенных в черный список, и наказание иностранных компаний, уличенных в экспорте контролируемых товаров в страну.
про какой этап вы говорите ? ВСЕ с 2014 г
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06.09.2022 15:09 Ответить
Авжеж, дуже дивно. Завжди рахують на скільки рашка продала ресурсів, але жодного рахування скільки рашка витратила на добування ціх ресурсів
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06.09.2022 13:42 Ответить
vse eti "dohodi rashki" - duty mif . kak i vse astaljnoe v etoi ne do imperii
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06.09.2022 13:46 Ответить
Справа навіть не в витратах на видобування. Люди думають що це як в відео грі, клікнули мишкою і створили 10 танків та 1000 літаків. Для всього треба компоненти, люди, час. Люди у них є для виробництва але більше 100% вони не можуть виробити. Якщо за рік виробляли скажемо 100 танків і це був максимум то вони не можуть виробити 500. У них немає часу та ******** компонентів, вони самі себе загнали у глухий кут. Зараз вони істерично роблять різні вкиди та рухи щоб побачити десь промінь надії.
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06.09.2022 13:49 Ответить
обмеження треба було ще 25 лютого вводити а не ефімерні санкції
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06.09.2022 13:20 Ответить
Додайте ще 12 триліонов доларів за ресурси на окупованих територіях, і виявиться, що війна - найвигідніший бізнес, отже, він буде продовжений і розширений.
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06.09.2022 13:22 Ответить
И что? У мокшан появились унитазы? Нет. Зато друзья путена потирают потные ручонки. Кстати, таких "друзей" лично я бы сильно опасался
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06.09.2022 13:22 Ответить
При допомозі грошей можна воювати. Але грошима не можуть воювати мертві рашисти.
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06.09.2022 13:25 Ответить
війна - це ще один спосіб збагачення для русні..., допоки всі затягують пояси - рашка тільки багатіє, тільки не зрозуміло, чому там люди в більшості своїй живуть як свині...
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06.09.2022 13:29 Ответить
Странно такое слышать, какой доход? Чистый доход это нечто другое, учтите затратную часть, доходы владельцев, множественные офшоры, и там останется дырка от бублика. А проблема действительно есть, пусть "европейцы тупые" и попались на этот крючок, а чем может похвастаться Украина, что за 30 лет сделано для энергетической независимости? Да ничего...
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06.09.2022 13:30 Ответить
И что?
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06.09.2022 13:46 Ответить
нарешті про "доходи" кацапів чоловік адекватно відповів. продали за руб,чи руб заробили? Однако.
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06.09.2022 17:11 Ответить
Надеюсь европейцы хоть "ванек" покупать не будут для войны в Украине.
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06.09.2022 13:30 Ответить
Є цифри, який дохід зараз має росія від України?
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06.09.2022 13:34 Ответить
estj to shto parasha publikovala - poka vse nezasekretila vot i ot tuda "ekstrapoliruet" dannie vsjakije bloomberg ta forbs....uvi - urovenj zheltoi pressi
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06.09.2022 13:39 Ответить
это и так понятно, но экономика парашки с перебитыми ногами, инерция будет разумеется, лет 10, если санкции сохранять произойдет неминуемый крах.
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06.09.2022 13:36 Ответить
Все что не хватает Рашке ето людей и время на то чтобы закупить и производить оружие. Поетому Рашка постоянно клянчит перемирие. Если не приведи Господь мы на него согласимся то нам конец. Если Рашка за пол года-год восстановит и соберет мощную многомиллионную армию с помощью своих нефтедолларов, то мы наоборот расслабимся и разбежимся по заграницах зарабатывать копейку чтобы выжить так как все наши производства и города разбомблены
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06.09.2022 13:37 Ответить
Зато можно посчитать что будет когда ЕС перестанет покупать сырье
А это скоро случится уверен
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06.09.2022 13:39 Ответить
ну так в сссрэ тоже у людей была куча денег на сбер.книжках, только в магазинах ничего не было. так и на раиси
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06.09.2022 13:40 Ответить
i dollar po 60 kopeek.
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06.09.2022 13:43 Ответить
Нічого дивного, бо обмеження обсягів торгівлі рашистської пітьми своїми енергоносіями зі сторони США політичними чи адміністративними заходами, ще не на часі.
Справа в тім, що в підсвідомій пам'яті президента США і його радників певним чином викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на той час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому Америка з Великобританією організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання в теперішніх умовах рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічний захід, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Зі Світом.
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06.09.2022 13:42 Ответить
******, бензоколонка закрывается на переучет.....
посмотрим, что они весной запоют....
а мы, даст Бог, как-то эту зиму переживем....
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06.09.2022 13:42 Ответить
Нафта та газ,іде по території України.
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06.09.2022 13:43 Ответить
Запрацює обмеження в ціні на нафту це теж не погано. Адже ціну буде визначати не Росія а Европа (покупець) при відмові купувати не будуть.
Тобто Европа хоче нафту але дешеву не таку яку продає Росія і як що це так буде то Росія не буде мати значних прибутків.
А ті хто каже що санкції погано працюють бо немає голодних бунтів- їх не було і не буде в Росії будуть згодними вмирати але на страйки не підуть бояться державного перевороту.
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06.09.2022 13:43 Ответить
А українською?Виж українець з Канади,наша діаспора?
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06.09.2022 14:45 Ответить
Я про плимінницю запитувала????
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06.09.2022 19:35 Ответить
Під час зворушень,були вбиті діти,згвалтовані жінки,зруйновані міста?
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06.09.2022 19:39 Ответить
Мені здається,там ще Амаєв Ревзан не знає українську.Ваші думки?
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06.09.2022 14:48 Ответить
Навіщо мені заходячи на свій сайт,ще щось перекладати?А чому ви не можете українською?Ви хто?
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06.09.2022 18:38 Ответить
Мешкаєте де?Так буде зрозуміло?
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06.09.2022 19:37 Ответить
Нажаль я не встигла прочитати.
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06.09.2022 21:29 Ответить
якщо вона продала на 158, то це ж не значить, що все на війну. Є собівартість та и багатенько розкрадуть. Ну і за транзит нафти та газу і ми немало отримуємо.
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06.09.2022 13:47 Ответить
А це питання не для ниї а длч нашої СВр внєшєй розвєдкє, зовсім непонятні тіпи за що їм платять гроші, як видно по результатам абсолютно кацапська служба, куди це чмо Зелене диветься, а куди воно може дивиться якщо його жінка зливала ксцапам нашу армію
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06.09.2022 13:47 Ответить
А чого всі мовчать що тільки Росія, а штати не заробили на рості цін на нафту і газ їх екпорт виріз в рази плюс ріст на внутрішньому ринку....

А ще дуже цікава х...ня Тотал так і не вийшов з долі у найбільшому газовому родовищі в РФ, заяви були але так все і заглохло... І ніхто не згадує що акціонерами Газпрому є представники крупного бізнесу Німеччини, які через Шредера туди зайшли....
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06.09.2022 13:49 Ответить
Не можу зрозуміти російською.Можете українською?
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06.09.2022 14:14 Ответить
Щодо Санкцій був докладний матеріал уже.

Стаття дещо маніпулятивна.

Така ситуація рівно до кінця цього року. Бо ще не запрацювали за фактом усі санкції. Зараз країни закуповуються щоб пережити зиму, тому й ефект зворотній. Санкції за вугілля вже починають діяти (через півроку там просто позакривають більшість заводів, фактично, але не формально, бо це ж росіяни - вони спочатку у відпустки всіх відправлять, потім ше шось придумають шоб статистику не портити).

З зими в повну задіють санкції проти нафти.

З наступного року - обмеження щодо газу.

Однак, за дослідженням Єлю, санкції дійсно не достатні. Для потрібного ефекту газ треба не обмежити, а повністю припинити. Перенаправити росія зможе тільки малу долю (з багатьох причин). Втім, наразі існує неможливість повністю відмовитися від газу через фактичні причини (повний перехід на альтернативи можливий ніяк не менше ніж за два роки), й політичний - прийняти пакет з відсутністю газу не дасть Угорщина.

В зв'язку з цим, найвірогідніше, кожна країна буде поступово відмовлятися від газу у власному порядку виходячи з максимальної можливості й швидкості, за якої конкретно кожна країна може відмовитися. БАгато країн дійсно вже суттєво скоротили. Але реально це скорочення відчується з початку наступного року, бо зараз сезон закупок щоб вижити взимку (цинічно не цинічно, але факт).
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06.09.2022 13:59 Ответить
фантастика.....
у вас виходить, що кацапи жертували своїм добробутом, щоб утримувати і без того наїджених європейців ? ))
тепер же, коли газ нарешті залишається вдома, то парашисти точно заживуть
але мушу вас розчарувати, роіська наробить купу лайна - тільки на це вона і здатна.
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06.09.2022 17:55 Ответить
Фантастика это творчество воображения. Это когда что то совершенно невероятное несовместимое с реальностью. Например когда наркоман героинщик на последней стадии вдруг выздоравливает и начинает вести полноценную жизнь, начинает, работать, творить, строить, производить свою собственную нормальную продукцию, а не ту кучу говна которую он иногда делал в состоянии болезни. Но всё же иногда случаи выздоровления запущенных наркоманов бывают. Один из них даже мой дальний родственник. Был он для всех совсем пропащий, безнадёжный наркоман. Но вот же произошло чудо. Фантастика. Он выздоровел и женился в 42 года и у него всё хорошо, у них родилась двойня замечательных деток.
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09.09.2022 23:24 Ответить
Россия не потратила на войну с Украиной. Россия уничтожила склады, которые подлежали утилизации по сроку годности и они решили утилизировать войной в Украине. А так бы им бы пришлось намного больше денег тратить на утилизацию этих складов. А если бы не утилизировали, то оно бы взрывалось все в России на складах.
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06.09.2022 14:34 Ответить
Дивна новина,бо по німцям нісенітниця. Читала на німецькому ресурсі зовсім друге.
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06.09.2022 14:39 Ответить
Это итог смехотворных санкций которые жадный запад наложил на парашу. Как говорил Ленин, буржуи продадут нам верёвку на которой мы их и повесим.
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06.09.2022 14:39 Ответить
Всем адекватным людям понятно, что:
1. Денег в Мордоре *********. И пока нет симптомов, что "завтра" они закончатся. Говоря о долгосрочной перспективе, необходимо понимать объективную реальность: Невозобновляемые ископаемые ресурсы НЕ МОГУТ дешеветь. (возможны только искусственные или спекулятивные короткосрочные откаты в цене).
2. Санкции бьют не только по Мордору, но и по всему цивилизованному миру (увы). Поэтому ужесточать их никто не будет. Говоря о санкциях против Мордора, нельзя сравнивать с санкциями против других стран. Это как сравнивать закрытие ларька у дома и закрытие всей сети АТБ например.

В ближайшее десятилетие Мордор невозможно "обанкротить". И физически его уничтожать никто не будет. Но Мордору можно и дОлжно дать в Украине таких 3,14здюлей чтобы у них на долгие годы отпала охота в "спецоперациях". Вот это сделать реально.
Украина будет в относительной безопасности если победит коррупцию и станет условным Израилем (или Юж. Кореей) в обороноспособности, Армии, ВПК и социуме. Любые другие варианты - это популизм и демагогия.
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06.09.2022 14:49 Ответить
Я так бачу у всіх все добре - і на заході, і наросії... тільки в Україні гинуть люди і рівняються міста і села з землею.
Ох..но допамагає цивілізований світ у боротьбі з мороком...
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06.09.2022 15:27 Ответить
Доход не значить заробила. У кожного продукту, і в нафти теж, є собівартість.
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06.09.2022 15:28 Ответить
Бгг. Беспрецендтний "ріст" курсу рубля пов'язаний з тим що долар неможливо вільно купити. У союзі він теж був беспрецендтно аж 67 копійок, правда купити його ніхто не міг.
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06.09.2022 16:10 Ответить
До вас людина звертається українською,майте культуру і відповідати українською.А то є думка що ви кацапська нелюдь.
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06.09.2022 16:49 Ответить
Доход, это выручка, за вычетом себестоимости. ))

не пишите ерундой. Доход это таки выручка, а выручка минус себестоимость - это таки прибыль. )
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06.09.2022 17:01 Ответить
При таких пополнения ресурсов окончание войны ждать не скоро
Живой силы там пока хватает
Кто отдаст лучшее оружие отдают то что нужно поменять хотя оно не70 годов
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06.09.2022 15:38 Ответить
Якщо ціни на газ піднялися в 10 з лишнім разів, то рашка продаючи тільки 10% газу все одно буде отримувати прибутки стабільно. Енергетична криза ними ж спровокована забезпечує рашці постійні надходження в бюджет від продажі нафти і газу енергозалежним державам. Санкції кацапам не наносять суттєвої шкоди, фігня виходить(
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06.09.2022 16:32 Ответить
це не на той газ. паРаша продає газ в основному по контрактам, а там цiна в рази менша.
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06.09.2022 16:58 Ответить
Згідний)

26 серп. 2022 р. - Президент России Владимир Путин в рамках форума «ПМЭФ-2022» подчеркивал, что Россия экспортирует газ в ЕС по ценам «в пять раз ниже рынка».
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/26/937852-norvegiya-otkazalas-snizhat-tsenu
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06.09.2022 17:15 Ответить
санкции со временем будут душить паРашу все больше и больше.

https://storm100.livejournal.com/11226393.html

5 сентября 2022

Новости ресурсной паРаши: усё стабильно

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА паРаши РУХНУЛИ ДО МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 14 МЕС



По данным Минфина паРаши нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе продолжили снижаться, сократившись до 672 млрд руб. Это минимальная величина НГД за последние 14 месяцев. Снижение к августу прошлого года составило -3.4% гг; снижение в 3-м квартале складывается на уровне -14.6% гг.

Газовая война с Европой всё дороже обходится бюджету. Падение доходов бюджета от газа (НДПИ + ЭП) в августе составило -5.1% гг, с начала 3-го кв: -14.6% гг.

Но есть и хорошие новости для бюджета эрэфии. В сентябре-ноябре в бюджет начнут поступать изъятые у акционеров газпрёма дивиденды за прошлый год. Это более 400 млрд в мес. Так что до конца года динамика НГД улучшится. Но перспективы следующего года выглядят ужасно, особенно если в полной мере заработает 6-й пакет санкций ЕС.

ПОДРОБНО:

рассеянские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год

минфин усея паРаши 5 сентября отчитался о нефтегазовых доходах бюджета ЭрЭфии за август на уровне 671,9 миллиарда рублей. Это самые низкие нефтегазовые доходы с июня 2021 года - тогда они составили 647 миллиардов рублей.

Детали. Один из факторов, который мог повлиять на доходы рассеянского бюджета, - снижение цен на нефть рассеянской марки Urals: в августе она подешевела на 4,7% к июлю - до 74,73 доллара за баррель. При этом падение доходов было частично компенсировано более высоким курсом доллара. Средний курс рубля к доллару в июле составлял 58,2 рубля, а в августе - 60,3 рубля.

▪️ Еще один негативный фактор - снижение закупок нефти со стороны азиатских партнеров, на которых переориентировалась паРаша после сокращения спроса со стороны европейских клиентов и полного отказа от рассеянской нефти в США. Как сообщал Bloomberg, поставки из паРаши за последние три месяца сократились более чем на 500 тысяч баррелей в день до 3 миллионов баррелей за день, что стало самым низким уровнем с конца марта.

▪️ Экспорт газа в августе, наоборот, вырос по сравнению с июлем. По данным газпрЁма, его поставки в страны дальнего зарубежья в августе составили 6,9 миллиарда кубометров против 6,4 миллиарда кубометров в июле. Но продолжало происходить перераспределение потоков из Европы в Азию. В августе трубопровод «северный поток» работал только на 20%. По данным газпрЁма, экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», наоборот, растет. За семь месяцев прокачка газа по нему выросла на 60,9%. В отчете компании за август говорится, что поставки в Китай остаются на высоком уровне, однако конкретные цифры не приводятся.

Контекст: ЕС, США и Великобритания ввели санкции в отношении рассеянской нефти, чтобы лишить паРашу доходов от энергоресурсов. США уже отказались от рассеянской нефти, Великобритания планирует сделать это до конца года, а ЕС ввел частичное эмбарго на поставки нефти из паРаши. Также обсуждаются санкции в отношении рассеянского газа, в том числе потолок цен на газ. Однако пока паРаша продолжает получать высокие доходы от продажи энергоресурсов.
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06.09.2022 16:57 Ответить
По переш конракти всі закінчаться в грудні місяці .Все що вона зараз отримала це від тих контрактів який світ виконав щоб потім немати проблем.Все що вона заробила піде коту під хвіст с таким курсом рубля.
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06.09.2022 17:44 Ответить
конракти всі закінчаться в грудні місяці


невже всi ? )
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06.09.2022 17:46 Ответить
Якщо коротко і в цілому то фактично так.Нафта газ сільгосп мінерали і багато чого іншого.Конракти рашки були по всьому світу щоб не було позовів і іншому всі конракти наразі виконуються на жаль.Але це все закінчиться в грудні місяці також до тих проблем що є будуть проблеми ще маштабні в банківській сфері.Тому всі кошти хоч 200 млрд доларів це капля в морі бо потрібно покрити бюджет і фінансування плюс курс.Ці кошти вилетят в трубу.Ця цифра нічого не значить.
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06.09.2022 18:33 Ответить
 
 