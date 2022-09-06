Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, количество обстрелов уменьшилось, - Ким. ВИДЕО

Из-за активных действий украинских защитников на Херсонском направлении обстрелы Николаева российскими оккупантами существенно снизились.

Об этом во время брифинга заявил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, бои на Херсонском направлении отвлекают рашистов от Николаевской области.

"Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл", - сказал Ким.

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