4 063 36
Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, количество обстрелов уменьшилось, - Ким. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за активных действий украинских защитников на Херсонском направлении обстрелы Николаева российскими оккупантами существенно снизились.
Об этом во время брифинга заявил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, бои на Херсонском направлении отвлекают рашистов от Николаевской области.
"Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл", - сказал Ким.
Топ комментарии
+18 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий06.09.2022 14:09
+9 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий06.09.2022 14:32
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий06.09.2022 14:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Якось видно, що працював не з ЄС, а зі "слугами". Вам цього недостатньо?
Подробнее: http://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uainfo.org/blognews/472073-kto-takie-vyshivatniki-i-chto-oni-iz-sebya-predstavlyayut.html
в школе он подправлял их в дневнике, а сейчас в своих постах.....
https://twitter.com/Cat_Bander/status/1564990768388923395?s=20&t=VCpUgmf6uQqFakGnNZdOOw
Невже немає про щось інше поговорити?