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Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, количество обстрелов уменьшилось, - Ким. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Из-за активных действий украинских защитников на Херсонском направлении обстрелы Николаева российскими оккупантами существенно снизились.

Об этом во время брифинга заявил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бои на Херсонском направлении отвлекают рашистов от Николаевской области.

"Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл", - сказал Ким.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последний момент жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника
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Топ комментарии
+18
Ждем сегодня вечером хороших новостей из-под Херсона. Наши пишут, цитата: ****** бегут.
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06.09.2022 14:09
+9
у Харкова проблема бо мордор в 40км(((
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06.09.2022 14:32
+8
стратєг виліз..
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06.09.2022 14:10
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Ждем сегодня вечером хороших новостей из-под Херсона. Наши пишут, цитата: ****** бегут.
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06.09.2022 14:09 Ответить
А з під Харкова?Теж добрі новини.
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06.09.2022 14:11 Ответить
у Харкова проблема бо мордор в 40км(((
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06.09.2022 14:32 Ответить
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06.09.2022 15:01 Ответить
Твоё лицо когда читаешь сообщения из Балаклеи.
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06.09.2022 15:05 Ответить
Навть дуже хороші, брат дзвонив і питав як нам новини, я ні в зуб ногою. Каже що почуєм навечір, добряче насипали оркам під Херсоном.
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06.09.2022 14:55 Ответить
стратєг виліз..
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06.09.2022 14:10 Ответить
Одні визволяють нашу землю від ворога, яку їм здали ці, "слуги" і які не нюхавши пороха отримують ордена, сидячи в крутих кабаках і саунах. Чи можливо хтось приведе приклад де "слуги" кошмарять ворога під Донецьким, Харковом, Херсоном чи Кривим Рогом? Ні, є Колян Котлєта в Закарпатті і спецназ "95 квартал" в Польщі. Але там немає ворога.
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06.09.2022 14:26 Ответить
А что не так? Все правильно сказал.
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06.09.2022 14:45 Ответить
А все не так. "Слуги" мають показати приклад по підтримці свого лідера на передовій, а вони позаймали бункерні кабінети і посади, які дозволяють мародерити гуманітарку, бюджет і тільки озвучувати чужі успіхи. Точніше вловили приклад відкосу і ховаються від повісток.
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06.09.2022 15:08 Ответить
А Ким "слуга"?
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06.09.2022 15:09 Ответить
А в Зеленського тільки "слуги" і Кім "слуга" і регіонали татаров,єрмак,подоляк, демченко, смірнов, шкарлєт...інших немає.
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06.09.2022 15:19 Ответить
Анатолий, не свистите и не позорьтесь.
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06.09.2022 15:20 Ответить
2019 - у ході президентських і парламентських виборів працював у Миколаївському обласному виборчому штабі партії «Слуга народу» 2020 - у ході місцевих виборів керував штабом, також був кандидатом у депутати до Миколаївської міської ради.З 25 листопада 2020 - голова Миколаївської обласної державної адміністрації,
Якось видно, що працював не з ЄС, а зі "слугами". Вам цього недостатньо?
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06.09.2022 15:27 Ответить
Еще раз говорю: не позорьтесь!
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06.09.2022 15:30 Ответить
не соромте себе Ви. Якщо очолював штаб "слуг", підтримував "слуг", вибирався від "слуг" і призначений на посаду від "слуг", то він звичайно не "слуга"? А за кого він сьогодні, за Порошенко?
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06.09.2022 16:16 Ответить
В 2019 году являлся волонтёром николаевского отделения партии «Слуга народа» на президентских и парламентских выборах[3]. В ходе местных выборов 2020 года был кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от «Слуги народа» под № 2, оставаясь при этом беспартийным[4].
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06.09.2022 16:19 Ответить
ну і що, що не видали йому формально квиток партійця? Агітував, вибирався від "слуг", очолював штаб від "слуг", призначений на посаду від "сліг" і не "слуга"? Тоді йой!
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06.09.2022 16:24 Ответить
Тогда конкретный вопрос, Анатолий, та кто ты? На каких фронтах воевал? Начни с себя!
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06.09.2022 16:34 Ответить
Розумієте пане, я не єврей по батькові і не єврей по матері, так вийшло. Але я єврей по президентові і беру з нього приклад, а він відкосив від служби чотири разочка. Ось я відкошу чотири разочка, а потім і поговоримо.
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06.09.2022 18:35 Ответить
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06.09.2022 18:37 Ответить
В 2019 году являлся волонтёром николаевского отделения партии «Слуга народа» на президентских и парламентских выборах[3]. В ходе местных выборов 2020 года был кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от «Слуги народа» под № 2, оставаясь при этом беспартийным[4].
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06.09.2022 15:21 Ответить
добре, що хоч на четвертому році війни, перебуваючи на такій посаді, а вона державна, Кім нарешті заговорив українською мовою. В Миколаєві виздихають всі малороси.
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06.09.2022 19:25 Ответить
Вышиватник, собир. вышивата, иногда шароварник - насмешливое название украинского квасного патриота, слепо поддерживающего государственный курс. Возникло как реакция на Ватника и образовано соединением слов «вышиванка» + «ватник».
Подробнее: http://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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06.09.2022 20:52 Ответить
Я завжди знав, що "слуги" і ті хто біля них малороси, хахали, слуги потвор і ніяк не українці.
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06.09.2022 21:23 Ответить
Толик, ты дебил?
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06.09.2022 21:57 Ответить
і це все, на що спроможний один із місцевих "слуг"?
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06.09.2022 22:02 Ответить
Я дійшов остаточно висновку, що людина яка все життя прожила в Україні і не знає української мови, то вона точно дебіл!
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06.09.2022 22:24 Ответить
Почитай на досуге, вышиватник...
https://uainfo.org/blognews/472073-kto-takie-vyshivatniki-i-chto-oni-iz-sebya-predstavlyayut.html
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07.09.2022 08:30 Ответить
Хоть не на каркай..................................................................
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06.09.2022 14:23 Ответить
Склади з БК знищені, ось і зменшились обстріли.
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06.09.2022 14:24 Ответить
Мостам звездец, подвозить нечем. Имеем результат. Пока только начало.
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06.09.2022 14:25 Ответить
у притула по математике была дройка....
в школе он подправлял их в дневнике, а сейчас в своих постах.....

https://twitter.com/Cat_Bander/status/1564990768388923395?s=20&t=VCpUgmf6uQqFakGnNZdOOw
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06.09.2022 14:30 Ответить
сподіваємость і на наступ і на знищення хламу який насипає нам миколаївцям на голову
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06.09.2022 14:34 Ответить
Ну і навіщо про це горлопанити на весь світ, орки також читають все, і завжди після таких висерів чекай прильоту. За що взагалі йому медальку дали?
Невже немає про щось інше поговорити?
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06.09.2022 15:01 Ответить
Дуже некоректно, особливо з вуст посадовця. Це як Жертву стали бити менше
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06.09.2022 15:05 Ответить
 
 