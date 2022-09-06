За сутки морские пехотинцы ВСУ уничтожили 15 единиц военной техники россиян
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Морские пехотинцы ВСУ нанесли новые удары по позициям российских захватчиков и уничтожили сразу 15 единиц вражеской техники. В частности, танки, броневики, пушки и РСЗО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале ВМС ВСУ.
"5 сентября, военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение", - говорится в сообщении.
Благодаря точным ударам нашим воинам удалось уничтожить:
2 танка;
2 боевые бронированные машины;
2 самоходные пушки "Гиацинт-С";
3 самоходные гаубицы "Мста-Б";
1 самоходную артиллерийскую пушку "Нона";
1 реактивную систему залпового огня;
4 единицы автомобильной техники.
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