За сутки морские пехотинцы ВСУ уничтожили 15 единиц военной техники россиян

Морские пехотинцы ВСУ нанесли новые удары по позициям российских захватчиков и уничтожили сразу 15 единиц вражеской техники. В частности, танки, броневики, пушки и РСЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале ВМС ВСУ.

"5 сентября, военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение", - говорится в сообщении.

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Благодаря точным ударам нашим воинам удалось уничтожить:

2 танка;

2 боевые бронированные машины;

2 самоходные пушки "Гиацинт-С";

3 самоходные гаубицы "Мста-Б";

1 самоходную артиллерийскую пушку "Нона";

1 реактивную систему залпового огня;

4 единицы автомобильной техники.