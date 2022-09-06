Предатель Балицкий бежал в оккупированный Крым, однако россияне вернули его в Мелитополь под конвоем, - Федоров

Так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий скрылся на оккупированном полуострове, однако позже его оттуда вернули обратно в Мелитополь.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Балицкий сбежал в оккупированный Крым, однако под конвоем его вернули в Мелитополь 1 сентября. Потом изменник снова пропал.

"Он давно просился работать удаленно, видимо, россияне ему разрешили. Если понадобится, то его привезут под конвоем. Это точно не тот человек, который принимает решение", - сказал Федоров.

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