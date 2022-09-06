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Предатель Балицкий бежал в оккупированный Крым, однако россияне вернули его в Мелитополь под конвоем, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

балицький

Так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий скрылся на оккупированном полуострове, однако позже его оттуда вернули обратно в Мелитополь.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Балицкий сбежал в оккупированный Крым, однако под конвоем его вернули в Мелитополь 1 сентября. Потом изменник снова пропал.

"Он давно просился работать удаленно, видимо, россияне ему разрешили. Если понадобится, то его привезут под конвоем. Это точно не тот человек, который принимает решение", - сказал Федоров.

Читайте: Так называемый "глава" Запорожской области поручил провести псевдореферендум на оккупированной территории
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Топ комментарии
+63
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06.09.2022 16:54
+29
Балаклія. Пишуть.
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06.09.2022 17:14
+25
Балицький мерзька гніда🤮
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06.09.2022 16:57
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06.09.2022 16:54 Ответить
poka izkal kartinku - vi uzhe zapostili
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06.09.2022 16:58 Ответить
)))) ты не один такой
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06.09.2022 17:14 Ответить
Як ви тонко підмітили 😀😀😀
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06.09.2022 17:40 Ответить
Правильно - поки що по Мелітополю Хаймарсам зручніше працювати, аніж по Криму. Але це поки що.... далі буде
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06.09.2022 16:55 Ответить
Балицький мерзька гніда🤮
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06.09.2022 16:57 Ответить
Дозвольте ще додати і про більшість "слуг".
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06.09.2022 17:06 Ответить
Просто нагадаю)
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06.09.2022 17:16 Ответить
На концерт квартала?
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06.09.2022 17:57 Ответить
Сині піджаки, сині галстуки - павіани...
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06.09.2022 18:40 Ответить
Це в нього обгортка від цукерки.
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07.09.2022 18:20 Ответить
Ну про це тут постійно нагадують, а от про Зе багато хто починає забувать... Як і про "героя України" Кузьму, який виступав на тих же концертах за яника разом із Зе!
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06.09.2022 19:21 Ответить
А "патріётку" Могилевську пам'ятаэте: "я не ****, я не криса", за Янека здохну!
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07.09.2022 18:22 Ответить
Як і сивочолий теж? Він же був відомий регіанал. Засновник Партії Регіонів, та служив міністром в уряді Азірова-Януковича. Потім встиг блискавично переобутися у повітрі. Да так що багато адептів його секти навіть і не помітили блискавичних кульбитів свого поводиря
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06.09.2022 18:14 Ответить
і не раз, червоно-синій (СДПУо)-> біло-синій (риг)->поморанчевий (ющенко)-> біло-синій(риг)->жовто-синій(пЄСіки)
прямо якийсь політичних хамелеон
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06.09.2022 19:16 Ответить
Коли Порошенко був засновником Партії економічного розвитку регіонів, Януковича в ній ще не було, а в уряді Януковича-Азарова він очолював Міністерство економіки, яке підготувало угоду про асоціацію з ЄС. Ну й, взагалі, у житті буває, що був Савлом, став Павлом, аби розвиток особистості був на користь державі й суспільству.
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06.09.2022 19:19 Ответить
А отут ти обхезався - не був Порошенко засновником партії регіонів , просто такі як ти з пальця висмоктали , як і "вбивство брата" почитуй історію , а не коменти таких як ти ((
Кажеш в уряді працював - а що у цьому поганого ? В уряді теж комусь працювати потрібно , все ж краще в уряді працювати аніж перед зеком і кагебістом на дачі пісюном вигравати ! Ну і вишенька на тортик - тебе не ковбасить що нині державою рулять ті хто при яникові протестуючих саджав і розстрілював ?
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06.09.2022 20:05 Ответить
Судячи з твоєї реєстрації - ти у тому сдпу і досі (( Затям , гумористичний , вступити у лайно ненароком може кожний , головне потім з нього вийти , а не залишитися там сидіти (( То що там про партнова і єво каманду краще розкажи , а нє про хваташопи ?
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06.09.2022 21:53 Ответить
Колишніх ригів не буває. Зокрема, подивіться на Петю Соєвого (чи Педро Мальдівського?).
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07.09.2022 18:19 Ответить
Лучше пусть привезут его в гробу.
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06.09.2022 16:57 Ответить
Кому він потрібний у труні? Тільки смердіти буде. Нехай окопи риє чи руїни розбирає. Льотчик, бл*н.
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07.09.2022 18:25 Ответить
З нього невдовзі вийде хороший покійник. ЗСУ не дадуть збрехати.
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06.09.2022 16:57 Ответить
Шото недоверяет "второй армии мира"
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06.09.2022 16:58 Ответить
Падлюка продажна , плюнуть в морду закацаплену!
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06.09.2022 16:58 Ответить
По Баліцкаму треба проводити спецоперацію з ліквідації. Це унікальна мразота яка дуже глибоко інтегрована в Запоріжжя. Поки ця тварюка жива і його ставленики працюють на окупаційних посадах у нас реальні проблеми вирішити які необхідно саме знищенням його персонально та всіх хто будь коли був з ним повязаний.
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06.09.2022 17:06 Ответить
А хто його ліквідує? То при Порошенко СБУ, ГУР знищили всіх захерченків, ків, моторил та інших малоросів, а зараз вони займаються "перехопленням" де одним голосом один і той же актор "погорілого на брехені квартала театру", розповаідає, як всьо прапало.
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06.09.2022 19:00 Ответить
Ну ... хтось таки підриває всіляких "гауляйтерів" і дозволу у зє з єрмаком не питаються. "Треба значить треба"..
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06.09.2022 19:15 Ответить
то є місцеві патріоти, яких називабють партизани, але точно не команда єлдака.
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06.09.2022 19:19 Ответить
На єлдаків покладатись не можна бо то справа даремна...
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06.09.2022 19:20 Ответить
Балаклія. Пишуть.
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06.09.2022 17:14 Ответить
Вербовка(село возле Балаклеи) освобождено.Это инфа от знакомых.
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06.09.2022 17:27 Ответить
Прохали ж "ЗАКРИТИ *******!" ДО ОФІЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!

У сраці свербить чи в чому проблема, що ви свої роти не можете тримати закритими?
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06.09.2022 17:31 Ответить
Шановний,а в цьому хіба є сенс?Чи ви думаєте що росшянці не знають що "буряти" дриснули з БалаклеІ в обосраних партках?
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06.09.2022 17:43 Ответить
вам у сраці свербить, що треба обов'язково розпатякати на весь світ?

Мені це нагадує перші місяці повномасштабного вторгнення, коли один поперед одного біжали викладати відосики, куди прилетіло. Росіяни теж не знали, куди вони лупашать?

То може проблема не в тому, що вони знають про проблеми на напрямку, а проблема в тому, що такі тупоголові як ти, обов'язково уточнюють їм, де саме проблема. Конкретно де проблема, а не взагалі на якомусь участку фронту.

Тому закрий свій ****** і сиди мовчки, від знайомих він почув. Коли треба, тоді подається інформація.

Як правило інформація подається тільки тоді, КОЛИ ЗАКРІПИЛИСЯ, а не просто увійшли. Бо завтра їх звідти виб'ють і все. Але якийсь Вася, язика свого в роті не може втримати, бо ЧСВ своє хоче потішити. ще й огризається.
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06.09.2022 18:36 Ответить
Як це немає сенсу? Цю новину мають озвучувати тільки "слуги", бо для цього вони всім все заборонили, а собі заборонили йти на фронт, а все озвучувати з бункера, щоб вівці чекали тільки їх голоса.
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06.09.2022 19:02 Ответить
І я про це...
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06.09.2022 19:05 Ответить
а що кацапи не знають де іх вже розїбали що не можна говорити?
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06.09.2022 17:44 Ответить
Офіційно інформація подається тільки тоді, КОЛИ ЗАКРІПИЛИСЯ, а не просто увійшли. З запізненням на декілька днів.

Я просто не розумію, завтра вже перемога, що треба на весь світ волати про звільнення того чи іншого селища чи населенного пункта? Немає чим зайнятися, обов'язково треба свого язика почухати?

Чи може краще. щоб хлопці спокійно робили свою роботу і коли треба, генштаб озвучить. що звільнено такі то населенні пункти. А не кожен зі своєї дірки вєщає ... приватне информагентство.
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06.09.2022 18:41 Ответить
Сиди собі мовчки в Польщі, та не розкривай рота. Коли треба і що треба - озвучать.
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06.09.2022 17:32 Ответить
А то шо,путин нападе?
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06.09.2022 17:37 Ответить
вам у сраці свербить, що треба обов'язково розпатякати на весь світ?

Мені це нагадує перші місяці повномасштабного вторгнення, коли один поперед одного біжали викладати відосики, куди прилетіло. Росіяни теж не знали, куди вони лупашать?

То може проблема не в тому, що вони знають про проблеми на напрямку, а проблема в тому, що такі тупоголові як ти, обов'язково уточнюють їм, де саме проблема. Конкретно де проблема, а не взагалі на якомусь участку фронту.

Тому закрий свій ****** і сиди мовчки, від знайомих він почув. Коли треба, тоді подається інформація.

Як правило інформація подається тільки тоді, КОЛИ ЗАКРІПИЛИСЯ, а не просто увійшли. Бо завтра їх звідти виб'ють і все. Але якийсь Вася, язика свого в роті не може втримати, бо ЧСВ своє хоче потішити. ще й огризається.
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06.09.2022 18:37 Ответить
Такий хамливий?Заспокойся.А ця дібільна заборона подачі інформаціі,на мою думку,існує ті льки для того що б Найвиличнійший "першим"повідомив нам гарні новини.Вже куча відео знятих украінськими солдатами гуляє по просторах інтернету-то невже я не може радіти з успіхів ЗСУ поки зелене чудо не розповість мені про те що вже знає не тільки вся харківська обл ?
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06.09.2022 18:53 Ответить
Радіти можна мовчки, не розтуляючи свій ******. В тебе з головою проблеми, якщо заборону розголошувати передчасно інформацію про звільнення територій (про що прохав особисто Залужний), асоціюєш з владою. Інформацію про звільнення населених пунктів першими подають ЗСУ. Йди лікуйся, хворобливе.
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06.09.2022 19:00 Ответить
не ругайтеся шановний. Ми ж не кацапи, щоб звучали мати і маьюки писалися через інтернет. Україну, чисту, розвинуту і правдиву на матах не побудуєш. Людина Вам відповіла правильно, що заборона існує тільки заради того, щоб гарні новини озвучували орденоносці з бункера, які до визволення цих сіл і міст не мають ніякого відношення.
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06.09.2022 19:05 Ответить
По-перше, лайка це не власність свинособак і вона є, була і буде в Україні.
По-друге, те що пише ота людина, це виключно його, та можливо ваша хвороблива уява, якщо ви його у цьому плані підтримуєте. Бо вище я писав, інформацію про звільнення населених пунктів ПЕРШИМИ надають ЗСУ, через своїх речників. І аж ніяк не зелена влада. Тому не треба свої хворобливі уявлення до всього приписувати.
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06.09.2022 19:09 Ответить
слово "****** " не лафка, а ругань. Не перетворюйте Україну на росію.
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06.09.2022 19:22 Ответить
пане анонімний мораліст, зачиніть двері зі іншої сторони. Ви останній у кого я буду питати, що і як мені робити у інтернеті.
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06.09.2022 19:25 Ответить
а що, тут є двері? Якось не побачив. Вам потрібно негайно випити білу пилюлю і лягати відпочивати. Якщо Ви побачили двері, та ще й закритими, то це поганий знак. В інтернеті немає дверей.
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06.09.2022 21:18 Ответить
Я бачу ви зарано закінчили курс лікування. Спочатку вам усюди мариться зелена влада, тепер слова у переносному значенні сприймаєте серйозно.

Швидкого одужання!
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07.09.2022 12:35 Ответить
Щодо лайки:

В українській літературі

Започаткував традицію вживання ненормативної лексики в українській літературі ще Іван Котляревський в «Енеїді», однак майже впродовж 200 років вживання такої лексики було під табу. Зламав це табу Лесь Подерв'янський у своїх п'єсах («Гамлєт», «Кацапи» тощо), що широко розійшлися в аудіозаписах в 1990-ті роки і стали вельми популярні в молодіжному середовищі.

Нова хвиля українського письменства вже більш вільно користується ненормативною лексикою (її вживає Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, Любко Дереш, Ірена Карпа, Сергій Жадан та інші).

Джерело
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06.09.2022 19:16 Ответить
От чого я люблю Цензор,так це за коменти,хоч і треба мовчати,але ми тут скачемо від щастя💙💛
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06.09.2022 17:42 Ответить
А чому треба мовчати якшо украінськи войни виставляють відео з тільки що відвойовоного села Вербовка?Вже по всім ватним паблікам кацапи ноють про здачу Балаклеі,а нам не можно радіти з того?
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06.09.2022 18:57 Ответить
Ы-ы-ы! Здравстуй, мама, дом родной!
"Привет, лунатики!"
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06.09.2022 17:14 Ответить
Эту гниду Балицкого знаю очень давно...ещё при Кучме воду мутил...редкая гнида...
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06.09.2022 17:14 Ответить
Стремоусов здрыснул в Воронеж почти в один день с Балицким...хотят жить крысы...
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06.09.2022 17:16 Ответить
А ще гидкіше "чітать" "неграмотні корявки" які ти, прикидаючись українцем, пишеш, видаючи їх за "украйонський язик"
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06.09.2022 17:28 Ответить
"Підора" шукай у дзеркалі - так зручніше А ти вчи український правопис А то прикидаєшся "суперпатріотом", а пишеш, як кацап, що вивчив мову лише для того, щоб тут справжнім патріотам "підпаскуджувать"! Тебе "зеленим" "риги" за скільки перепродали?
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06.09.2022 17:45 Ответить
Запросто! Нагинайся! А я поки берці взую - я тільки ними "чмекаю"!
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06.09.2022 18:09 Ответить
Він не окупант, а колобарант.
Він же, прости Господі, укрвїнець, живе у Мелітополі, у нього там великий бізнес, а ще він був народним депутатом від свого округу від регіоналів.
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06.09.2022 17:36 Ответить
Позвоните Бакланову.
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06.09.2022 17:59 Ответить
Знають що живі тимчасово , так вам гниди і треба
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06.09.2022 17:17 Ответить
от не повезло пацану. Один выход - ездить в кабриолете, а под жопу класть броник.
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06.09.2022 17:17 Ответить
он же хотел за советскую родину умереть, вот и пусть попробует. Или дедовоевалка уже на пол-шестого? =)
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06.09.2022 17:20 Ответить
не думаю, что хотел. Просто у подобных персонажей обычно проблемы с перевозкой своих "жомовых ям" в расею, поэтому они почему-то думают, что проще руский мир позвать сюда, к своим "жомовым ямам". Но это ошибочный расчет.
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06.09.2022 17:40 Ответить
путин сказал, - "героический погиб", - значит в морг =))))
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06.09.2022 17:18 Ответить
********* решил стать С'*********, но поводок оказался коротким.
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06.09.2022 17:31 Ответить
Привезли в його берлогу і поїхали за "новічком". Всяка падаль має здохнути. Недавно траванули Сальдо, черга дійде до кожної московської гниди.
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06.09.2022 18:24 Ответить
Не жилец.
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06.09.2022 18:53 Ответить
знав би чим закінчаться походеньки за русскім міром вжисть не пішов би. Ковальов,як істий рускій, теж вхопив кацапського бога бороду, але вкоротили віку.Так щоБаліцький тепер будезавжди оглядатись
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06.09.2022 19:27 Ответить
Треба поцілити уроду в дупу зарядом дробу з ружжа.
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06.09.2022 21:24 Ответить
Чому воно ще живе?

Кабздон та хір алєксандрова вже зачекалися.
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06.09.2022 22:17 Ответить
чёта ржу ))))
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06.09.2022 23:20 Ответить
Цього рашиста, треба було б як "зозулю" ланцюгом до батареї прикувати, щоб не втік... Хоча, він така потвора, аби вдерти і ногу собі зубами перегризе.
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07.09.2022 02:52 Ответить
 
 