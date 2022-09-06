"Прекратите класть асфальт в Буче – там, где не восстановлены здания, чтобы пережить зиму", - Порошенко в Раде
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал народных депутатов все усилия парламента сосредоточить внимание на поддержке ВСУ. Пятый Президент отметил необходимость сохранять внутреннее единство и демонстрировать его в конкретных решениях в интересах армии и пострадавших от войны людей.
"Чем живет сейчас Украина? Одно объединяющее слово – контрнаступление. Контрнаступление на Юге, контрнаступление на Востоке, на остальных позициях – ни одного шага назад. И нет для нас более важного дела, чем поддержка Вооруженных Сил Украины. Обновление поврежденной во время контрнаступления бронетехники , обеспечение снарядами, поставка патронов и артиллерии. Для всего этого нужны деньги", - подчеркнул Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.
"Враг планировал на 11 сентября по всем оккупированным территориям провести референдум. Наши Вооруженные Силы сорвали эти планы безумного диктатора. И настоящим мерилом действий каждого, а тем более в этом зале, есть единство. Единство – это общее нахождение правильных решений", – подчеркнул Порошенко.
"Нам предлагают сейчас повысить акциз, что замедлит экономику, создаст проблемы фермерам, поднимет цены. Потому что еще до нашего голосования цены на заправках уже начали расти. И вместо того, чтобы отказаться от этой безумной идеи, в зале пытаются ее продвигать. Зачем? Может для того, чтобы дать армии дополнительные средства?.. Нет, для того, чтобы восстановить "Велике крадівництво". Оно опасно не только в связи с коррупцией. Оно опасно в связи с тем, что если будет возврат к предыдущим практикам, партнеры не будут давать Украине деньги", – предостерег пятый Президент.
"Мы требуем остановить эту позорную практику. Прекратите класть асфальт в Буче – там, где не восстановлены здания, чтобы людям пережить зиму. Это недопустимо", – считает Порошенко.
"Делаем то, что объединит нас всех. И вместе двигаемся к победе", – призвал Петр Порошенко.
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Якщо Порох помагає ЗСУ, то навіщо справді збільшувати фінансування армії, хай помагає і далі бізнес, збирають волонтери, а зелені покидьки візьмуться за звичну справу - будуть дерибанити бюджет.
Тут же розмова про тимошенкові фірми, які отримують державне фінансування для продовження великого крадівництва.
Лепота!
Я ваш приговор ...,и ничего вам не должен...Украина мне должна...73% кто голосовал за меня и те 27% что были против...
Эпоха бедности пришла... открывай ворота... Лохторатцы...🤣
Ювелирная работа Леонид Данилыч
Банда як вона є.
Я бы посоветовал среднеазиатский метод воровства летом "ОЗЕЛЕНЕНИЕ", а зимой "УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА" (откат до 95-98%) цветочки к осени по любому завянут (кто их сосчитает?), а снег по весне растает (и никаких улик преступления не останется). Байи "умудряются" по нескольку раз за сезон всю степь засеять цветами (судя по расходам и отчетам) и снега зимой вывести с одной улицы больше, чем годовой объем крупной полноводной реки!
Але, скрізь у еміграції є УКРАЇНЦІ з великої літери, що викликають симпатію своїми чеснотами та розжовують- ху із кацап.
Якби у нас була така сама система по будівництву житла, як встигли зробити після майдану по будівництву і ремонту доріг, то житло у нас би теж будували і ремонтували такими темпами, звичайно на ньому трохи б пилили бюджет, але ця система для країни це був би ще один стимул росту економіки.