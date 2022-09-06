"Прекратите класть асфальт в Буче – там, где не восстановлены здания, чтобы пережить зиму", - Порошенко в Раде

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал народных депутатов все усилия парламента сосредоточить внимание на поддержке ВСУ. Пятый Президент отметил необходимость сохранять внутреннее единство и демонстрировать его в конкретных решениях в интересах армии и пострадавших от войны людей.

"Чем живет сейчас Украина? Одно объединяющее слово – контрнаступление. Контрнаступление на Юге, контрнаступление на Востоке, на остальных позициях – ни одного шага назад. И нет для нас более важного дела, чем поддержка Вооруженных Сил Украины. Обновление поврежденной во время контрнаступления бронетехники , обеспечение снарядами, поставка патронов и артиллерии. Для всего этого нужны деньги", - подчеркнул Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Враг планировал на 11 сентября по всем оккупированным территориям провести референдум. Наши Вооруженные Силы сорвали эти планы безумного диктатора. И настоящим мерилом действий каждого, а тем более в этом зале, есть единство. Единство – это общее нахождение правильных решений", – подчеркнул Порошенко.

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"Нам предлагают сейчас повысить акциз, что замедлит экономику, создаст проблемы фермерам, поднимет цены. Потому что еще до нашего голосования цены на заправках уже начали расти. И вместо того, чтобы отказаться от этой безумной идеи, в зале пытаются ее продвигать. Зачем? Может для того, чтобы дать армии дополнительные средства?.. Нет, для того, чтобы восстановить "Велике крадівництво". Оно опасно не только в связи с коррупцией. Оно опасно в связи с тем, что если будет возврат к предыдущим практикам, партнеры не будут давать Украине деньги", – предостерег пятый Президент.

"Мы требуем остановить эту позорную практику. Прекратите класть асфальт в Буче – там, где не восстановлены здания, чтобы людям пережить зиму. Это недопустимо", – считает Порошенко.

"Делаем то, что объединит нас всех. И вместе двигаемся к победе", – призвал Петр Порошенко.