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"Прекратите класть асфальт в Буче – там, где не восстановлены здания, чтобы пережить зиму", - Порошенко в Раде

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал народных депутатов все усилия парламента сосредоточить внимание на поддержке ВСУ. Пятый Президент отметил необходимость сохранять внутреннее единство и демонстрировать его в конкретных решениях в интересах армии и пострадавших от войны людей.

"Чем живет сейчас Украина? Одно объединяющее слово – контрнаступление. Контрнаступление на Юге, контрнаступление на Востоке, на остальных позициях – ни одного шага назад. И нет для нас более важного дела, чем поддержка Вооруженных Сил Украины. Обновление поврежденной во время контрнаступления бронетехники , обеспечение снарядами, поставка патронов и артиллерии. Для всего этого нужны деньги", - подчеркнул Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Враг планировал на 11 сентября по всем оккупированным территориям провести референдум. Наши Вооруженные Силы сорвали эти планы безумного диктатора. И настоящим мерилом действий каждого, а тем более в этом зале, есть единство. Единство – это общее нахождение правильных решений", – подчеркнул Порошенко. 

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"Нам предлагают сейчас повысить акциз, что замедлит экономику, создаст проблемы фермерам, поднимет цены. Потому что еще до нашего голосования цены на заправках уже начали расти. И вместо того, чтобы отказаться от этой безумной идеи, в зале пытаются ее продвигать. Зачем? Может для того, чтобы дать армии дополнительные средства?.. Нет, для того, чтобы восстановить "Велике крадівництво". Оно опасно не только в связи с коррупцией. Оно опасно в связи с тем, что если будет возврат к предыдущим практикам, партнеры не будут давать Украине деньги", – предостерег пятый Президент.

"Мы требуем остановить эту позорную практику. Прекратите класть асфальт в Буче – там, где не восстановлены здания, чтобы людям пережить зиму. Это недопустимо", – считает Порошенко.

"Делаем то, что объединит нас всех. И вместе двигаемся к победе", – призвал Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+133
Порох на святе замахнувся. На асфальт!
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06.09.2022 17:38
+92
Вони реально ********* на цьому асфальті. Стоять будинки без вікон, деякі без дахів, системи опалення розбиті, а вони знову за асфальт...
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06.09.2022 17:41
+71
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06.09.2022 17:48
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Страница 2 из 2
Беня каже треба будувати і Зеля нічого не вдіє, тобто наш президент недієздатний, тому йому призначили опікуном Завгоспа.
Якщо Порох помагає ЗСУ, то навіщо справді збільшувати фінансування армії, хай помагає і далі бізнес, збирають волонтери, а зелені покидьки візьмуться за звичну справу - будуть дерибанити бюджет.
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06.09.2022 18:07 Ответить
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06.09.2022 18:08 Ответить
Як би окупували більше - булоб більше слуг - колаборантів.
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06.09.2022 21:29 Ответить
у мене одного з'явилась ідея, яким чином зробити той асфальт прочнішим та витривалішим?...
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06.09.2022 18:11 Ответить
Нє, коли трупи згніють, з'являться провали на дорозі. Пропоную в клумби біля дороги.
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06.09.2022 18:19 Ответить
в ями з вапном.і вапно "жирніше" і ніякого запаху,Е-екологія
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08.09.2022 14:51 Ответить
шашличьнік-асфальтоукладчик Боневтік Голобородько не лох???
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06.09.2022 18:13 Ответить
простітуток на заправках їбе
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06.09.2022 18:16 Ответить
Він щось не те сказав ?
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06.09.2022 18:41 Ответить
Відразу видно розумного чоловіка, котрий живе в гаражі біля розбитої дороги та переживає за АТБ та Нову пошту, як вони бідні, по поганих дорогах возять харчі та посилкі.
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06.09.2022 18:26 Ответить
73/43%зебіл, дорога від села до райцентру - це прерогатива місцевої (комунальної) влади. Треба буде - відремонтують, навіть, коли й самі люди скинуться.
Тут же розмова про тимошенкові фірми, які отримують державне фінансування для продовження великого крадівництва.
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06.09.2022 18:26 Ответить
Великого ГОДІВНИЦТВА слуг урода!
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06.09.2022 21:31 Ответить
Почитайте что такое ПРИОРИТЕТ, если не поймете - обьясню на пальцах. Сейчас нужно готовить ВСУ к зиме, все ресурсы должны быть брошены на это.
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06.09.2022 18:29 Ответить
С пленкой на окнах и без отопления - зато с новым асфальтом!
Лепота!
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06.09.2022 21:33 Ответить
Зе сказал же вам...
Я ваш приговор ...,и ничего вам не должен...Украина мне должна...73% кто голосовал за меня и те 27% что были против...
Эпоха бедности пришла... открывай ворота... Лохторатцы...🤣
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06.09.2022 18:17 Ответить
і пригрозив літаки лєтять, буду усьо бомбіть
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06.09.2022 18:38 Ответить
та воно бімбануте ще із визрівання біля ОПи мамми Римми.
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06.09.2022 20:29 Ответить
Так вот куда деньги идут из ЕС,на асвальтик?
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06.09.2022 18:20 Ответить
Звичайно Порошенко прав. Дороги вони будують не тільки в Бучі, бо в Миколаївській області біля Нової Одеси ця робота кипить ціле літо і перейшла на осінь. Дорога на Одесу також ремонтується, мабуть допомагають добре проїхатися ворогу, щоб не тошнило від ям? Хлопці воюють на ВАЗ, ГАЗонах, а там новенькі самоскиди "сканія" "мани", японські екскаватори. Але при чому тут "слуги"? Вони такими і були, там немає де на кожному ставити клеймо, а от запитуйте у 73% овечок і баранів, це їх вибір, це вони призвели до такої ситуації. При Порошенко кожної неділі нацсуки ходили до адміністрації Президента кричати і кидати іграшкові свинки, а сьогодні якась тиша. Що Бенея не дає "свинок", си всі повтікали до Європи?
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06.09.2022 18:20 Ответить
++++++++++++++++++
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06.09.2022 19:50 Ответить
Долбодятлы ...мне вас не жаль... Кучмисты вас дрючат во все дыры и правильно делают...Игорь Валерьевич 20 сентября вернёт себе Приватбанк и будете вы в Дупе полный памидор...👍Слава ЗеКодломойским пацанам...🤣
Ювелирная работа Леонид Данилыч
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06.09.2022 18:22 Ответить
Зеленский патологически жадный маромой , просто не может жить без откатов.
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06.09.2022 18:24 Ответить
Главное чтобы Зе спрятал бабло краденное не в банк РабZeя... он принадлежит братьям Ковальчукам...а они под санкциями ..надо где нить на Виргинских островах...или на Бермудах
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06.09.2022 18:34 Ответить
Комік став баригою а барига став актором !
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06.09.2022 18:44 Ответить
Шо?
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06.09.2022 18:49 Ответить
Га !
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06.09.2022 18:51 Ответить
я не поняв-хто в Україні президент країни- той хто піклується про українців, які потерпіли від рашистів і передає авто ЗСУ, чи боневтік? скажить мені 73% "какая разница"
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06.09.2022 18:51 Ответить
їх не 73 а усі 95%
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06.09.2022 18:56 Ответить
Асфальт Вавине всьо.
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06.09.2022 19:17 Ответить
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06.09.2022 19:19 Ответить
Із розділу: "Цитати використаних гандонів, про подорожі в ОПі."
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06.09.2022 20:33 Ответить
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06.09.2022 20:46 Ответить
Зетваринам треба готуватися до звіту у смітник!
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06.09.2022 19:35 Ответить
На дорогах у них все відлажено по відкатам, перебудовувати все на нові схеми для них складно , вони ж тільки вчаться обкрадати бюджет.
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06.09.2022 19:42 Ответить
Щоб не вчитися(бо це складно) повернули старі кадри і схеми янека,але крадуть такими темпами,що навіть янек побаав повернутись!
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06.09.2022 21:38 Ответить
От щоб цього (і багато чого подібеого) народ не чув вони і зупиняють трансляцію засідань.
Банда як вона є.
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06.09.2022 19:45 Ответить
Банду-геть !
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06.09.2022 20:10 Ответить
Зелю- геть!
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06.09.2022 20:34 Ответить
Самое страшное , что есть ещё много влюблённых в зелоха в Украине. Никакие доводы не меняют их мнение. Геббельсовская Пропаганда, льющаяся с каломойских каналов работает, преподнося народу куклу-Чудотворца с нимбом на голове. По хорошему эти твари не уйдут.Их нужно будет выжигать самыми радикальными методами
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06.09.2022 19:48 Ответить
Так , це найстрашніше . Не тільки не хочуть зебіли нічого розуміти - вони стають ще агресивнішими та несуть ще більші несенітниці . Я починаю вже вірити , що телевізор(1+1) не тільки зомбує , а ще є технології , які гіпнотизують .
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06.09.2022 20:44 Ответить
Зима йде, армія потребує одягу, обігріву, а воно **** асфальт кладе.
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06.09.2022 19:53 Ответить
Не насідайте на бідного Володю Боневтіка. Що зараз візьмеш з того асфальту, його кладуть мало. Приходиться ритися всій "зеленій команді" по контейнерах, по посилках і вагонах, щоб вибрати щось кьове для магазинів друзів і все продати тупому наріду 73%, бо це їх прмяма вина, це вони все заривають в асфальт, це вони не готують наші ЗСУ до зими. Ну то як, зелені барани і овечки, ржьотє, не зірвали горло? Зробили нарешті Бені кінець епохи бідності? Шн трішечки почекайте він банк забере назад. Як там ціни в магазинах? А хліба ваші діти ще наїдаються? Дивіться, бо їх прадіди робили так, що навіть колоска не можна було взяти з поля, краще хай там гниє і так загнали на той світ 15 мільйонів. Ви побачали повторити?
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06.09.2022 20:17 Ответить
Закатывать бюджет в асфальт и пилить на этом бабло - это фишка нынешнего Харанта!
Я бы посоветовал среднеазиатский метод воровства летом "ОЗЕЛЕНЕНИЕ", а зимой "УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА" (откат до 95-98%) цветочки к осени по любому завянут (кто их сосчитает?), а снег по весне растает (и никаких улик преступления не останется). Байи "умудряются" по нескольку раз за сезон всю степь засеять цветами (судя по расходам и отчетам) и снега зимой вывести с одной улицы больше, чем годовой объем крупной полноводной реки!
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06.09.2022 20:31 Ответить
І вони(зе) ще будуть роздмухувати , що їм не дають німці танки ? І в цей же час США пообіцяли 50 відсотків зимового одягу та взуття для ЗСУ . А тут - преорітет ЗЕАСФАЛЬТ ! В СВІТІ спостерігають за цим цирком , а потім пошлють на х.. . Якби Україна не знаходилась географічно , як щит Європи , думаю , вже б послали .
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06.09.2022 20:38 Ответить
і вірно б зробили... Ну не може нарід телепузиків мати право на подовження роду...
Але, скрізь у еміграції є УКРАЇНЦІ з великої літери, що викликають симпатію своїми чеснотами та розжовують- ху із кацап.
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06.09.2022 22:16 Ответить
А знаєте в чому тут виходить прикол?

Якби у нас була така сама система по будівництву житла, як встигли зробити після майдану по будівництву і ремонту доріг, то житло у нас би теж будували і ремонтували такими темпами, звичайно на ньому трохи б пилили бюджет, але ця система для країни це був би ще один стимул росту економіки.
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06.09.2022 20:58 Ответить
зеленим пох
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07.09.2022 11:51 Ответить
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