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Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міст,антонівський

Предатель, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационная "власть" пока не планирует принимать новые меры для восстановления Антоновского моста.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление предателя Кирилла Стремоусова, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что Антоновский мост никто не восстанавливает, потому что нет смысла, целесообразность отсутствует", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ снова нанесли точный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. ВИДЕО

По его словам, в настоящее время мост полностью закрыт. Такая же ситуация с мостом в Новой Каховке. Он добавил, что якобы мосты их "не очень интересуют", ведь якобы есть переправы.
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Топ комментарии
+27
Черговий жест доброї волі.
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06.09.2022 18:18
+18
Спермоусову пора бы озаботиться каким-нибудь резиновым изделием для преодоления Днепра....ну, или пластиковым, на случай если его таки Украинцы возьмут за жабры.
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06.09.2022 18:20
+16
Не вірте цим тварюкам, постійно треба перевіряти та тримати на контролі.
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06.09.2022 18:23
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Черговий жест доброї волі.
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06.09.2022 18:18 Ответить
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.
Присвята дохлому рашисту
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06.09.2022 18:20 Ответить
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда
Хаймарс топит на раз-два !
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06.09.2022 18:29 Ответить
Жаль . Весело было . Ватное комеди .
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06.09.2022 18:20 Ответить
Спермоусову пора бы озаботиться каким-нибудь резиновым изделием для преодоления Днепра....ну, или пластиковым, на случай если его таки Украинцы возьмут за жабры.
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06.09.2022 18:20 Ответить
Дерьмо не тонет .
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06.09.2022 18:22 Ответить
Сидячи на "конференції" у Воронежі, його це не дуже цікавить
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06.09.2022 18:23 Ответить
Резиновая жопа.
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06.09.2022 18:24 Ответить
У стремноусова Резиновый промежуток
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06.09.2022 18:43 Ответить
Промежность уже несколько недель как из Воронежа керует.
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06.09.2022 20:50 Ответить
Да он на вертушке прилетает раз в неделю, записывает ролик (несколько штук сразу, чтобы затем вбрасывать) и летит куда подальше в Крым. И то это в прошлом было, сейчас на очке в кацапстане сидит.

Остальные такие же. И по сути у них нету защиты никакой. Грузовыми дронами дал партизанам 4кг взрывчатки (хватит на 20 бомб под авто, например) с детонаторами по радиосигналу от рации цифровой или с таймером - взрывай не хочу. С дрона скинуть с парашюта по информации в телеграме, затем спустя сутки-двое найти этот замотанный черным скотчем пакет с уф-фонариком, например, если на пакет нанести краску. На 1300км фронта у них не хватит глушилок, ну а если с тора ракету пустят, то пускай стреляют, дрон с таким грузом раз в 30 дешевле ракеты, тем более их не факт, что производят вообще в нормальном количестве и не факт, что попадут ракетой в дрон, можно же ловушку с более сильным отражением скинуть как еще один груз, увидев на камере запуск ракеты, тор на нее переведется либо вторую ракету пустит.

Сейчас совсем другое время, а седые орки с генеральскими погонами живут в совке, где для связи надо было очень упорно искать связного, встречаться в баре у посольства и получать инструкции с задержкой в месяцы, пока все согласуют и выплатят деньги. Они не понимают, что можно в любой день и час в телеграме или даже электронной почтой дать всю информацию, где лежит оружие и взрывчатка для работы против оккупантов. Даже США выгнали из Ирака и Афганистана, хотя они там по 15-20 лет пытались укрепиться, в 21-ом веке город чужой армией невозможно оккупировать, просто уничтожать будут непрерывно, днем и ночью. Но может Белгород и Ростов будут исключениями, посмотрим. Орки еще могут удивить весь мир не один раз своей убогостью.
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06.09.2022 21:21 Ответить
дошло... длинношеее орковое начальство - до жирафы быстрей доходит. главный уровень осознания - существование рф-ии "немає сенсу"
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06.09.2022 18:22 Ответить
Та ладно, а кирпичами насрать?
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06.09.2022 18:23 Ответить
Не вірте цим тварюкам, постійно треба перевіряти та тримати на контролі.
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06.09.2022 18:23 Ответить
ніхто їм і не вірить
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06.09.2022 19:46 Ответить
«нібито є переправи» Ага, по дну на той світ!
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06.09.2022 18:26 Ответить
а что, а что такое случилось? Что-то с мостами?! Да как так? ПВО же все сбило! Да быть такого не может!
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06.09.2022 18:26 Ответить
"Тут наши полномочия уже все..." (Филиал Росстройбатремонт фирма "Олеся")
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06.09.2022 18:27 Ответить
neuzheli doshlo ?
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06.09.2022 18:28 Ответить
Кирюха "Промежность" - заявил о бесперспективности действий.)
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06.09.2022 18:32 Ответить
*********** стремно в Херсоне, видосики записал и на Воронеж! Понтонные переправы легче топить, один выстрел, одна переправа! А на резиновой жопе много не увезешь!
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06.09.2022 19:24 Ответить
а шо такое? Олеся отказала?
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06.09.2022 19:25 Ответить
кто в курсе - на правом берегу Херсонщины еще можно найти пустую пэт-тару? или еще не началось?
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06.09.2022 19:28 Ответить
А что случилось ?
У ЗСУ ещё столько неопробованных новых боеприпасов ...
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06.09.2022 19:42 Ответить
От дурне копаборантське падло ... це треба було зробить ще в липнi
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06.09.2022 20:56 Ответить
Має сенс з'їб@ти по кримському доки він цілий 👍😆
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06.09.2022 21:36 Ответить
 
 