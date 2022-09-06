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Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Предатель, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационная "власть" пока не планирует принимать новые меры для восстановления Антоновского моста.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление предателя Кирилла Стремоусова, передает Цензор.НЕТ.
"Пока что Антоновский мост никто не восстанавливает, потому что нет смысла, целесообразность отсутствует", - заявил он.
По его словам, в настоящее время мост полностью закрыт. Такая же ситуация с мостом в Новой Каховке. Он добавил, что якобы мосты их "не очень интересуют", ведь якобы есть переправы.
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Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.
Присвята дохлому рашисту
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда
Хаймарс топит на раз-два !
Остальные такие же. И по сути у них нету защиты никакой. Грузовыми дронами дал партизанам 4кг взрывчатки (хватит на 20 бомб под авто, например) с детонаторами по радиосигналу от рации цифровой или с таймером - взрывай не хочу. С дрона скинуть с парашюта по информации в телеграме, затем спустя сутки-двое найти этот замотанный черным скотчем пакет с уф-фонариком, например, если на пакет нанести краску. На 1300км фронта у них не хватит глушилок, ну а если с тора ракету пустят, то пускай стреляют, дрон с таким грузом раз в 30 дешевле ракеты, тем более их не факт, что производят вообще в нормальном количестве и не факт, что попадут ракетой в дрон, можно же ловушку с более сильным отражением скинуть как еще один груз, увидев на камере запуск ракеты, тор на нее переведется либо вторую ракету пустит.
Сейчас совсем другое время, а седые орки с генеральскими погонами живут в совке, где для связи надо было очень упорно искать связного, встречаться в баре у посольства и получать инструкции с задержкой в месяцы, пока все согласуют и выплатят деньги. Они не понимают, что можно в любой день и час в телеграме или даже электронной почтой дать всю информацию, где лежит оружие и взрывчатка для работы против оккупантов. Даже США выгнали из Ирака и Афганистана, хотя они там по 15-20 лет пытались укрепиться, в 21-ом веке город чужой армией невозможно оккупировать, просто уничтожать будут непрерывно, днем и ночью. Но может Белгород и Ростов будут исключениями, посмотрим. Орки еще могут удивить весь мир не один раз своей убогостью.
У ЗСУ ещё столько неопробованных новых боеприпасов ...