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"Надо, чтобы у всех была тревожная сумка с едой и водой, не медлите", - советник Ермака Милованов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

їжа

Украинцам следует обязательно подготовить тревожный чемодан с едой на случай непредвиденных обстоятельств.

Такой совет дал советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Все зависит от того, где человек находится. Есть две причины. Первая причина – это бедность. Вторая – это близость к передовой, где могут быть перебои со снабжением. Надо иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. Так вот, в той сумке нужно еще еду и воду иметь. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не медлите", - отметил он.

Также читайте: Глава НС "Укроборонпрома" Милованов обратился к обществу: "Сколько внедорожников нужно для армии?"
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Топ комментарии
+117
Не погано було би , щоби Милованов разом із дермаком взяли такі сумки і звалили із Украіни
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06.09.2022 18:45
+91
Порокинулось. Яке ж кончЕне.
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06.09.2022 18:44
+77
Запізнився з порадою місяців на сім.
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06.09.2022 18:45
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жопой еРмака чуешь ваш пздц)
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06.09.2022 23:04 Ответить
Неутомимый чёрт, все время напоминает, что он дибил
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06.09.2022 23:06 Ответить
Це той дебіл, який про себе по теліку каже, що воно дебіл?
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06.09.2022 23:25 Ответить
Можливо він щось знає і так втаємничено натякає. наприклад на можливий витік радіації на ЗАЕС ?
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07.09.2022 00:14 Ответить
Мілованов, ти запіздився.

Я свою тривожну валізу вже давно розібрала, гроші витратила, їжу з'їла, воду випила.
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07.09.2022 00:29 Ответить
В текст вкралась помилка. Скоріш за все пропущено " всім слугам" тоді стане зрозуміло всім, що пора слугам "свалівать".
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07.09.2022 07:57 Ответить
Треба,щоб при владі не було таких мілованових та іже з ним !
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07.09.2022 15:42 Ответить
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