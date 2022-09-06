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Шольц оправдал отказ поставки в Украину танков соответствующей договоренностью стран G7

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, проходит в координации с союзниками.

Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Германия месяцами поставляет тяжелое вооружение Украине - например, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня, Panzerhaubitze 2000... Как канцлер я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки", - сказал он.

На вопрос, почему Германия не передает Украине боевую авиацию или танки, канцлер вспомнил статью президента США Джо Байдена в New York Times, "и такая же позиция остальных партнеров в "Группе семи".

Также читайте: Шансы, что Шольц вооружит Украину танками Leopard 2 - малы, - Welt

"Я с самого начала говорил: мы не будем действовать сами и будем тесно координировать наши действия с союзниками. Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня", - сказал Шольц.

"Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл. Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию", - добавил он.

Напомним, издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Речь шла, в частности, о поставке немецкой промышленностью самых современных танков Leopard 2.

Также читайте: Шмыгаль после переговоров с Шольцом: Германия может расширить поставки оружия в Украину
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Топ комментарии
+25
А Ви сходіть до Боневтіка хай Вам видасть подушечку зі сіоєю фотографією, як заморожував ракетні програми і здавав південь. Чому три роки не робив свої танки і не робив свої ракеті? А зараз весь бруд то на Шольца, то на Байдена? Візьмість свої, у вас все було і гроші і проекти.
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06.09.2022 19:11
+17
Шольц нікуди і ні від кого не питляв. Запитайте у нісців, у них є до нього питання? Чи це українці вибирали його для України Верховним Головенокомандучавем? Знаєте, ні, тут вибирали пана Зеленського і віддали йому булаву, Верховну Раду і уряд, ключі від всіх українських підприємств, всі гроші, які раніше виграла Україна і весь бюджет також віддали Зеленському. Пліз, всі питання до нього!!!
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06.09.2022 19:14
+16
В усіх негараздах винен не Шольц чи Байден чи ще хтось, а Боневтік, котрий не готувався до війни, а закатував гроші в асфальт. а потім хотів здати країну за 3 дні. Подивіться матеріал Чорновола Тараса. А тим, хто допомогає подяка будь за яку допомогу. Вони не казали як Боневтік; " Я нікому нічого не винен".
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06.09.2022 19:19
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Правила форума Совет форумчан
молодець Шольц тепер сходи до бабки Меркель нехай трохи відсипить кремлівських цукерок....
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06.09.2022 19:01 Ответить
А наші зараз наступають у степах (в основному)на легкій бронетехніці.
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06.09.2022 19:10 Ответить
А Ви сходіть до Боневтіка хай Вам видасть подушечку зі сіоєю фотографією, як заморожував ракетні програми і здавав південь. Чому три роки не робив свої танки і не робив свої ракеті? А зараз весь бруд то на Шольца, то на Байдена? Візьмість свої, у вас все було і гроші і проекти.
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06.09.2022 19:11 Ответить
до зе ще будуть питання, головне щоб після війни невтік..... а зброя потрібна зараз!
Чи може ще згадаемо Кучму який віддав рашці ТУ95 які тепер по нам куярять....?....
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06.09.2022 19:17 Ответить
А я чомусь впевнений до до Зе у наріда 73% не буде питань. Вони навіть не замічають, що він творить, у них і сьогодні "барига" Порошенко. А зброя потрібна сьогодні і її потрібно просити і купувати, а не обзивати тих лідерів і ті країни, які дають зброю і дуже багато, вводять санкції проти агресора, самі страждаючи від них і допомагають нам грошима, гуманітаркою і прийняли мільйони наших біженців, яких Володя надурив, що нападу не буде, щоб брали м'ясо на шашлики. І вони побігли по всій Європі хто в чому був, а ці подоляцькі боти, замість того щоб дякувати за підтримку Німеччині підтуркують баранів на лиття бруду і образ і всього з однією ціллю -відволікти увагу від Боневтіка і виправдати його, звинувативши у всьому Шольца, який до України не має ніякого вілношення.
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06.09.2022 19:46 Ответить
А я чомусь впевнений до до Зе у наріда 73% не буде питань. Вони навіть не замічають, що він творить, у них і сьогодні "барига" Порошенко

100%. Сам спілкуюсь з такими. І наступним презідентом вони бачать тільки зеленського.
mozga.net
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06.09.2022 21:41 Ответить
Так звісно. Зброю надаватимуть і надалі. Потрошечку. Щоб ми орків стримували. Щоб не дай Боже вони не наблизилися до кордонів НАТО. Рівно стільки зброї і надаватимуть.
Але ніхто не дасть нам зброю для наступу. Вони не зацікавлені. А то путлєр ядерну зкіне. Ось хай там в Україні полум'я і тліє по-тихому.
Схамениться! Ракетна програма заморожена. Але хто нам заважає її розморозити? За півроку ми зробимо калібри. Питаннечко хто заважає...
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06.09.2022 20:19 Ответить
не важко повторити і Вам пане. Навіщо Вам просити зброю у німців, чи американців, візьміть свою, рівно стільки, скільки Вам потрібно для наступу. Підказати місце складів? Під асфальтом!!!
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06.09.2022 20:27 Ответить
Ну так і я про що...
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06.09.2022 20:32 Ответить
А ліверної ковбаси є можливість допомогти,але він вже п'ять місяців цього не робить,ціна -тисячі життів наших захисників,так хто він після цього? Те що зеленського потрібно судити за його діяльність не виправдовує шульца.
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06.09.2022 19:18 Ответить
В усіх негараздах винен не Шольц чи Байден чи ще хтось, а Боневтік, котрий не готувався до війни, а закатував гроші в асфальт. а потім хотів здати країну за 3 дні. Подивіться матеріал Чорновола Тараса. А тим, хто допомогає подяка будь за яку допомогу. Вони не казали як Боневтік; " Я нікому нічого не винен".
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06.09.2022 19:19 Ответить
А шульц винен тим що має можливість дати зброю але не дає.а кацапи постять відео нашої легкої підбитої бронетехніки нідерландські версії м-113,хаскі,бмп1,іриси обіцяли за два тижні,де вони?а це також підтримка нашого контрнаступу.
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06.09.2022 19:24 Ответить
Еще скажи что Порошенко готовился к войне и заказал кучу танков и самолетов, а не катеров на своей кузне, которые сейчас или потоплены или захвачены врагом так ниразу не выстрелив.
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06.09.2022 19:37 Ответить
Так, Порошенко готувався до війни і поставив у війська більше 700 модернізованих танків Т-64, Т-64 "Булат", БМП, БТР 3, БТР 4, бронемашини "Козак", міномети, гранатомети,снайперські гвинтівки і навіть катера та інше, чого зовсім не робив Боневтік. Він не замовив жодного снаряду. І я вже точно переконаний, що це робив він навмисно.
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06.09.2022 19:50 Ответить
Ну якби завод Малишева перевели на роботу в одну зміыну не при Петі, а в 2020...
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06.09.2022 20:02 Ответить
а что ж тогда сейчас по твоему воюет, если Гундосик три года разваливал армию, свернув все оружейные программы в ноль?
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06.09.2022 20:29 Ответить
Подивіться матеріал Чорновола Тараса.
Дайте посилання.
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06.09.2022 23:37 Ответить
А ты сходи до Петьки пускай тебе отсыпит сосательнех петушков, за то выделял из бюджета не на армию и танки а Ахмету по 30лярдов ежегодно на *зеленые тарифы* и господину Косюку 1,8 лярдов на цыпочек
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06.09.2022 19:33 Ответить
ты видимо думаешь что вокруг такие же зебилы как и ты, и посмотреть цифры бюджета в 2014-2019 не в состоянии? и особенно сравнить их с цифрами 2019-2021?
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06.09.2022 20:30 Ответить
она сейчас в ****, и никого не принимает.

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06.09.2022 19:20 Ответить
Бабке надо почки лечить, однако. Проели...
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06.09.2022 21:16 Ответить
чем быстрее рашу уничтожат тем лучше будет всему миру
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06.09.2022 19:02 Ответить
Глобалисты как раз и не хотят,чтоб её быстро уничтожили.Вы что,не видите,что её поддерживают на плаву,чтоб рашка имела возможность держать весь мир в стрессе и искусственном кризисе.А это как раз и снижает рождаемость,что глобалистам и надо.
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06.09.2022 23:44 Ответить
Кожного разу, як бачу це ім'я в заголовках - вже аж не смішно, хочеться блювати не читаючи🤮🤮🤮🤮
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06.09.2022 19:03 Ответить
Шольц-петляв петляю та петлятиму й надалі...
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06.09.2022 19:03 Ответить
запетляю усіх петлялкою
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06.09.2022 19:05 Ответить
Шольц нікуди і ні від кого не питляв. Запитайте у нісців, у них є до нього питання? Чи це українці вибирали його для України Верховним Головенокомандучавем? Знаєте, ні, тут вибирали пана Зеленського і віддали йому булаву, Верховну Раду і уряд, ключі від всіх українських підприємств, всі гроші, які раніше виграла Україна і весь бюджет також віддали Зеленському. Пліз, всі питання до нього!!!
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06.09.2022 19:14 Ответить
Шульц-путінська шльондра
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06.09.2022 19:20 Ответить
Йому вже пізно задавати питання. Його вже за шиворот витягувати з банкової потрібно. Інакше ми війну не виграємо. Та робити це потрібно зараз а не після перемоги. Бо її з таким керуванням можемо і не дочекатися.
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06.09.2022 20:29 Ответить
ну якщо Абрамси надійдуть то ладно
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06.09.2022 19:04 Ответить
сша одні нормальні.

а в європі одні імпотенти.
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06.09.2022 19:09 Ответить
А щирі укгаїнці, яких ви вибрали - прораби асфальтних доріг.
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06.09.2022 19:51 Ответить
шольц шльондра, дає тому хто більше заплатить!
шольца потрібно щодень тикати мордою в фотографії знищених українських міст, дітей, людей щоб воно пам'ятало з чим бавиться!!!
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06.09.2022 19:12 Ответить
крутиться, вертиться, гадюкою в'ється "шольц". Німеччину перетворили на пацифістське світове посміховисько та відстійник для нероб.
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06.09.2022 19:13 Ответить
Німець є німець.
Своє треба мати, а не ******* асфальт несамовито класти, *****, навіть у війну.
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06.09.2022 19:14 Ответить
І головне що зараз знову взялись за старе, з армії забрали гроші на асфальт
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06.09.2022 19:34 Ответить
Причину завжди можна знаити.
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06.09.2022 19:15 Ответить
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06.09.2022 19:17 Ответить
нам никто ничего не должен спасибо что вообще помогают зная сколько зеленые мрази воруют
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06.09.2022 19:22 Ответить
Дойче швайне! А до зелешвайне ще черга дійде!!!
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06.09.2022 19:25 Ответить
Що ви вчепилися за ті танки?!!! Нам потрібні артсистеми та боєзапас до них. Хоч десять тисяч танків май без арти, як без рук. Потрібні засоби протиракетної оборони. Потрібна авіація, або хоча б ******* авіаційні **********. AGM 88 Harm зробили стільки користі, уявіть які б ми мали результати маючи ракети повітря - земля для ураження живої сили і бронетехніки ворога на дальності 200 км. Коли вже нарешті американці наважаться передати ATACMS. Все одно їх скоро списувати будуть.
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06.09.2022 19:29 Ответить
А наступать чем ты собираешься если не танками? Или прямо гаубицами, стреляя на ходу?
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06.09.2022 20:33 Ответить
В німців мало цих танків. А от в США Абрамсів на складах 3 тисячі стоїть,у модифікаціях М1А1 і М1А2.
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06.09.2022 19:31 Ответить
Не заглядайте через паркан до сусіда скільки він заготовив дров на зиму. Беріть свої, чи ви до зими(війни) не готувалися?
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06.09.2022 19:53 Ответить
Слухайте, пане, припиніть свої висери під кожним коментом. Ти свій танк маєш чи як?
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06.09.2022 20:01 Ответить
То це пані звертається до мене? І Вам відповім. Ви коли приходите додому після роботи, то відкриваєте свій холодильник і дістаєте з нього продукти і випивку, чи кричите, щоб Вам свої продукти віддав сусід? Так зрозуміло? Кожна держава має свою Конституцію, по якій вибирає Презитдента, уряд, парламент, в інших країнах навпаки, а десь є канцлер. В кожній країні є своя армія, про яку дває свій Верховний Головнокомандувая і звісно кожна країна має свої танки. Ви про це?
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06.09.2022 20:35 Ответить
Ні, я про те, що не треба потакати терористам, прикриваючись кожного разу чимось.
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06.09.2022 23:24 Ответить
Після успішної реалізації модернізованих контрактів до 2026 року німецький Бундесвер матиме 329 танків: 205 Leopard 2A7V, 104 Leopard 2A6, а решта 20 Leopard 2A4/A5.
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06.09.2022 21:26 Ответить
- Говорит: *** вам! А глаза такие добрые-добрые... (с)
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06.09.2022 19:42 Ответить
Видать після ІІ світової - німців-мужиків в Германії не залишилось. Дозволяють фрау лапати всяким ослолюбам.
Одні ******** кацапські.
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06.09.2022 19:46 Ответить
можливо і так, але чомусь новітньої військової техніки наклепади, як кажуть на всякій случай
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06.09.2022 19:54 Ответить
Невтікач давай запилюй відосик ...
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06.09.2022 20:44 Ответить
Того Дойчланду що був вже ніколи не буде. Діди попрацювали з фрау та фройляйн.
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06.09.2022 20:47 Ответить
Редиска.
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06.09.2022 19:50 Ответить
за ті німецькі танки більше розмови, як було б від них толку... щоб був толк, їх потрібно сотні, сотень їх і в німців немає... десяток, нам великої погоди не зроблять.... поляки передали більше двухсот танків, це серйзна допомога... також чехи декілька десятків... даже Македонія.... Для розуміння, ми за десять днів знищили кацапських танків 138 - більше дивізії...не потрібно думати, що в нас немає втрат... тому десяток танків й не зроблять погоди на фронті... але морально могли б прибити морально кацапню...
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06.09.2022 19:52 Ответить
Это все отговорки, за ним стоят бизнес группы, которые кормятся от газовых поставок с Мордора (просто много БАБЛА и "ничего личного")!
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06.09.2022 19:54 Ответить
Навіщо ці постійні наїзди на Німеччину. У США Абрамсів тисячі, але нам не дали жодного. У Великій Британії теж є Челленджер, але і його нам не дають, а винна Німеччина ?
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06.09.2022 21:19 Ответить
 
 