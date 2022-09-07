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армия РФ (15355) война (46746) разведка (4002) Херсонщина (3500) перехват (319)

Оккупант о ситуации на Херсонщине:"Все мосты раз#бали, мы просто здесь в полной ж#пе", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал жене о потерях на Херсонском направлении от ударов ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.

Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все раз#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - пожаловался оккупант.

Читайте: Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"
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Топ комментарии
+29
Ей снились белые жигули и тут этот ишак позвонил... Ну где совесть?
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06.09.2022 20:02
+23
як приємно то слухати.. навіть матюки не портять картину
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06.09.2022 19:59
+22
Она уже коврики выбрала для новой лады, а Зайка все звонит и звонит. За#бал
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06.09.2022 20:07
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опа опа - резиновая ...
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06.09.2022 19:57 Ответить
як приємно то слухати.. навіть матюки не портять картину
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06.09.2022 19:59 Ответить
Який прекрасний діалог.ю
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06.09.2022 19:59 Ответить
Побачити Херсон, і умереть!
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06.09.2022 20:00 Ответить
Пишу из горящего танка (с).
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06.09.2022 20:00 Ответить
На сапоге убитого товарища.
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06.09.2022 20:08 Ответить
"ФСьо па плану"(с), не?!
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06.09.2022 20:00 Ответить
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06.09.2022 20:03 Ответить
в Балаклее паники нет
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06.09.2022 20:01 Ответить
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06.09.2022 20:04 Ответить
мы просто здесь в полной ж#пе

...и жопа-то не резиновая...
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06.09.2022 20:01 Ответить
Ей снились белые жигули и тут этот ишак позвонил... Ну где совесть?
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06.09.2022 20:02 Ответить
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06.09.2022 20:02 Ответить
У в а г а на місцях!

Схема колаборантів Херсону та Херсонської області:
поіменний фактчекінг та поглиблена ідентифікація всіх колаборантів https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors

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06.09.2022 20:30 Ответить
ж#па - це головне слово кацапа. А вони так ********** розповідати про загадкову і величну російську душу. Проте вся їхня душа закінчується і починається в ж#пі.
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06.09.2022 20:03 Ответить
10 лет назад по статистике посещения по странам самых больших порносайтов типа Порнхуб подавляющее большинство запросов из России было по содержанию анального секса. Так что жопа - это скрепно.
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06.09.2022 21:43 Ответить
Она уже коврики выбрала для новой лады, а Зайка все звонит и звонит. За#бал
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06.09.2022 20:07 Ответить
"...Херсон, Ху*сон...."
Так рашисти без сну і спокою будуть здихати на Херсонщині поки їхні самки будуть соплі розтирати за своїми у*обками)
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06.09.2022 20:09 Ответить
Видно, що ви погано знаєте кацапських самок - вони вже давно знайшли собі нових чоловік з дуже середньої Азії.
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06.09.2022 20:15 Ответить
На моє щастя я їх взагалі не знаю, тому висловлюю своє припущення)
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06.09.2022 20:20 Ответить
шо то коментов про актёров нету...
а шо случилось?
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06.09.2022 20:10 Ответить
выпилили...!)
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06.09.2022 21:18 Ответить
сомнения меня обуревают. Скорее, затаились.
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06.09.2022 21:27 Ответить
Після стадії "ми в полнай жопє" йде стадія "ми в чьорних пакєтах". На що вони надіялись?...
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06.09.2022 20:12 Ответить
Ні, зараз у вас не так вже й погано, оскільки можна навіть по телефону поскавчати.
Погано буде, коли з одного боку, по вам почне клепати Українська артилерія, а з іншого, будуть лупить ваші "коллеги".
От тоді буде погано.
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06.09.2022 20:12 Ответить
Ты, ****, родился в полной жопе. Мразь. Теперь ответит твоя семья. Харьков попросил за ответ, теперь ваши бандосы сделают.
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06.09.2022 20:15 Ответить
Борисфен вас всіх потопить, як ви затопили Пороги...
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06.09.2022 20:15 Ответить
Саме дурне теля каже що пів-пачки цигарок спалило, а HIMARS попереджав : паління вбивае.
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06.09.2022 20:17 Ответить
не так: "Вы просто родились в резиновой ж#пе"
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06.09.2022 20:18 Ответить
Буду замість казки на ніч, давати дітям слухати- краще сплять, потім...
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06.09.2022 20:21 Ответить
Чечен, дон, - смешной, дон, как его папа, дон.
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06.09.2022 20:21 Ответить
"...паромами нах#й передвигаются пацаны" -- імєнно! Аффтор абсолютно точно підмітив напрямок пересування!

P.S. Як не орк -- то олігофрен. Стадо кончене.
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06.09.2022 20:22 Ответить
Ох и раскабанеют раки днепровские.
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06.09.2022 20:27 Ответить
На омарів перетворяться
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06.09.2022 21:52 Ответить
Кацапам дупу роз'їбали, який жах ..
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06.09.2022 20:30 Ответить
*Мамочка, надо сваливать отсюда!*(с)
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06.09.2022 20:31 Ответить
ну-ну, майн ліберн совушка, нє плачь!
прийде Гудеріан, а з ним - дядько Канаріс,
мішок смачних засмажених мишей вони тобі подарять! (с)
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06.09.2022 20:33 Ответить
гарно. земля горить під ногами оккупантів. так і повинно бути.
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06.09.2022 20:35 Ответить
Проблема що не займався плаванням,Дніпро не периплеве.
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06.09.2022 20:35 Ответить
Ні фіга собі, - воно ще й курить! )))
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06.09.2022 20:56 Ответить
Бєлогорская це ж Крим

А ти **** мрскальська що там забуло
Куріт он
Сосати скоро будеш
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06.09.2022 21:20 Ответить
Она там с Вазгеном сорок минут жарилась в тут жигули позвонили. От засада
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06.09.2022 21:22 Ответить
"Толі єщьо будєт - ойойой"...
""
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06.09.2022 22:40 Ответить
"Я сплю,зайка...И Ашот рядом спит. .." И вообще, чё ты звонишь попусту,***? Оформи лучше жене "ладу калина".
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06.09.2022 23:46 Ответить
 
 