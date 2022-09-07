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Оккупант о ситуации на Херсонщине:"Все мосты раз#бали, мы просто здесь в полной ж#пе", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал жене о потерях на Херсонском направлении от ударов ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.
"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.
Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все раз#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - пожаловался оккупант.
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+29 Дмитро Піталов
показать весь комментарий06.09.2022 20:02
+23 Panda Freeav
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+22 Андрей Л 1ce5b51b
показать весь комментарий06.09.2022 20:07
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...и жопа-то не резиновая...
Схема колаборантів Херсону та Херсонської області:
поіменний фактчекінг та поглиблена ідентифікація всіх колаборантів https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors
Так рашисти без сну і спокою будуть здихати на Херсонщині поки їхні самки будуть соплі розтирати за своїми у*обками)
а шо случилось?
Погано буде, коли з одного боку, по вам почне клепати Українська артилерія, а з іншого, будуть лупить ваші "коллеги".
От тоді буде погано.
P.S. Як не орк -- то олігофрен. Стадо кончене.
прийде Гудеріан, а з ним - дядько Канаріс,
мішок смачних засмажених мишей вони тобі подарять! (с)
А ти **** мрскальська що там забуло
Куріт он
Сосати скоро будеш
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