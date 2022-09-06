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Россия (91250) США (23182) терроризм (18674) спонсор (22)

В Белом доме окончательно решили не вносить РФ в перечень стран-спонсоров терроризма

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

США не считают эффективным предложением внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", – говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заявил, что Россию не стоит называть спонсором терроризма, - Reuters

Напомним, что ранее Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма.
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Топ комментарии
+27
М-дя, это вам не Рейган
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06.09.2022 20:25
+24
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06.09.2022 20:29
+16
Для того что бы признать рф спонсором терроризма нужно признать ЛДНР террористической организацией.И это сделать должна сначала Украина.
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06.09.2022 20:28
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Путін вбивця? Так. ***** терорист? Ні.

Я вам не как-либо что, а что-либо как! (Голохвастов).
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06.09.2022 21:07 Ответить
Пора на пенсію....
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06.09.2022 21:16 Ответить
у ***** остался один выход застрелица но все знают что он опущенное ссыкло и это сделает его охранник...
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06.09.2022 21:27 Ответить
Идиоты. Дали ***** индульгенцию на новые преступления. А отмаза какая идиотская - "может иметь непредвиденные последствия"... Как будто прошлые действия террориста были предсказуемыми... Ну демократы, чо с них взять кроме оружия....
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06.09.2022 21:40 Ответить
О, зрадойоби повилазили
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06.09.2022 21:55 Ответить
Щось у США знають... але поділитися більшою інформацією немають наміру.
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06.09.2022 22:11 Ответить
а если рашка таки устроит на ЗАЭС аварийный выброс радиации, неужели в БД будут говорить о "ничего страшном, просто хлопок и задымление"
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06.09.2022 22:30 Ответить
ну еще глубоко обеспокоятся....магате пришлют. Красный крест. Баллоны с водой. Противогазы......Чем вы недовольны вообще?
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06.09.2022 23:17 Ответить
Это какой то позор.
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06.09.2022 22:43 Ответить
Нічого дивного у поведінці адміністрації США з цього питання немає.
Справа в тім, що в підсвідомій пам'яті президента США і його радників певним чином викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок і болісний укус загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на той час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому Америка з Великобританією в 1940-41 роках організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання в теперішніх умовах рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічній заходи, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Зі Світом.
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06.09.2022 22:47 Ответить
100% як оголошення війни....
и даже если так, то что??? они луг. и дон. область пол-года захватить не могут....Кого амеры боятся??? вот этих вот недоносков?! странные сша..... Не думаю, что сс*вые, но поведение дикое.
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06.09.2022 23:19 Ответить
Тому ви і не в ДержДепартаменті.
Це рішення, час якого не настав. Спочатку має проголосувати Конгрес. Що дуже ймовірно саме перед виборами в листопаді. І коли, рано чи пізно станеться якийсь неприємний обстріл з жертвами. в адміністрації скажуть, що все, край, і не можливо дивитись на ці звірства. А до кінця зими Європа вийде з зони енергетичих ризиків. І рішення буде прийнято. Але для всього потрібен час.
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07.09.2022 01:56 Ответить
ни хрена они не скажут, пусть хоть эти полудурки АЭС взорвут....
вот если взорвут 2 американских небоскреба - час не нужен будет, поверьте, хоть я и не в госдепе.
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07.09.2022 01:59 Ответить
Бажате парі? Після Конгресу приймуть протягом 2-3 місяців.
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07.09.2022 02:03 Ответить
БАЖАЮ! скриньте!!!!!
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07.09.2022 20:23 Ответить
тобто аварія на американському нафтопроводі яку влаштували москальські хакери то був не акт терору а так собі, practical joke?

щось в консерваторії треба міняти
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06.09.2022 23:56 Ответить
... яку влаштували москальські хакери то був не акт терору ...?

Это не спонсирование терроризма, это тррор от первого лица.
Вот если будут подтвержденные факты финансирования например ИГИЛ, ну или еще кого-то, признанного террористической организацией, тогда это будет спонсирование.
Они конечно и государством-террористом не торопятся ее признавать, но ведь она пока еще только энергитическим террором и ядерным шантажем занимается, в отношении "коллективного запада". Пока ведь небыло еще обнародованных случаев каких-то терактов, в которых обоснованно обвинили бы кремлевских. Те случаи, которые касаются нынешних или бывших российских граждан, не считаются.
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07.09.2022 00:32 Ответить
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