В Белом доме окончательно решили не вносить РФ в перечень стран-спонсоров терроризма

США не считают эффективным предложением внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", – говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заявил, что Россию не стоит называть спонсором терроризма, - Reuters

Напомним, что ранее Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма.