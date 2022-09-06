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Сын Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

портнов

Сын пророссийского деятеля Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов в марте получил временное разрешение на выезд из Украины в качестве волонтера, следующего за гуманитарной помощью, после чего уехал в направлении Польши и не вернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации, полученной журналистами "Схем" из нескольких независимых друг от друга источников с доступом к данным пересечения границы, 22 марта 2022 года Львовская военная администрация внесла Игоря Портнова в систему "Шлях" как личность призывного возраста, которой разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц. Как отмечено в системе "Шлях", такое решение по Игорю Портнову Львовская ОВА вынесла на основании соответствующего обращения от ОО "Народная самооборона". Уже на следующий день, 23 марта, Портнов-младший пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". На 6 сентября 2022 года Игорь Портнов в Украину не вернулся.

Вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов. Он – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой, и именно на его машине мужчины уехали из Украины. Иван Поддубнов также не вернулся в Украину по состоянию на 6 сентября.

"Схемы" также обратились с просьбой о комментарии во Львовскую ОВА, которая внесла Портнова в систему "Щлях". "У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях", если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей как это проверять", – отметил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

Читайте: Военнообязанного Портнова выпустили из Украины

"Схемы" попросили ЛОГА предоставить копию обращения от общественной организации, на основании которого Портнов-младший был внесен в систему "Шлях". По состоянию на момент публикации администрация не предоставила этот документ.
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Топ комментарии
+52
Задзеркалля ...ля. Портнов волонтьор, Марченко і Таня Чорновіл під слідством...
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06.09.2022 20:40
+43
ахахахаха
валантьор
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06.09.2022 20:38
+40
Хто видав дозвіл того в тюрму як агента та диверсанта рф. Син звичайно не несе вину за батьків, але така втеча досить показова.
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06.09.2022 20:39
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Та ну-у-у! Не може бути!
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07.09.2022 01:13 Ответить
**** и ссученный.
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07.09.2022 01:15 Ответить
Сподіваюсь це була втеча назавжди
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07.09.2022 10:43 Ответить
Не здивований. Іншого від цих зелених .лядей не очікував.
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29.11.2022 23:19 Ответить
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