РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11662 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине Война
3 448 90
война (46726) Зеленский (16530) инвестиции (1140) инвесторы (331)

Зеленский пригласил международных инвесторов: Именно на украинской земле будет новый центр экономического роста в Европе

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал международный бизнес планировать свои инвестиции в Украину уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

ДАЛЕЕ - НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА.

"Будь-яка історія успіху в Європі тепер просто неможлива без України – історія політичного успіху чи бізнесу. Вони реальні лише з Україною та в Україні", - сказав Зеленський, виступаючи відеозв'язком на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Президент, говорячи про передумови для інвестування, зазначив, що "нам разом із нашими партнерами – зокрема зі Сполученими Штатами, з президентом Байденом – вдалося об'єднати Європу та весь вільний світ навколо боротьби за свободу та цінності свободи. Ми зробили безпрецедентну річ. І це не просто тимчасова річ, це фундаментальний чинник".

"Ми ідеально інтегровані з нашим регіоном і будемо повністю інтегровані з Євросоюзом. Україна вже набула статусу кандидата в члени ЄС – це сталося саме під час цієї війни – і ми обов'язково набудемо повноправного членства", - заявив він.

Зеленський нагадав, що "у нас майже повний спектр природних ресурсів і копалин. Від газу до урану, від літію до титану, від вугілля до кварцитів та багато іншого. Але ми маємо не лише ресурси, а ще й вагому культуру і традицію видобутку, обробки та виробництва".

До речі, сказав він, "одна з причин того, чому Росія пішла проти України загарбницькою війною, - це їхній страх, що ми станемо не просто промисловим конкурентом для Росії, а реальним замінником для багатьох ринків".

Зеленський заявив також, що "Україна може бути і обов'язково стане "зеленим" енергетичним хабом Європи. Ми здатні замінити брудні російські енергоресурси. Україна має величезний природний потенціал встановлення потужностей у зеленій енергетиці та у виробництві "зеленого" водню. Це потенціал як мінімум у десятки, а реально дивлячись на речі – у сотні гігават зелених електричних потужностей".

"Загальний проєкт українського відновлення – це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу. Найбільший для кількох поколінь. Його обсяг оцінюється вже зараз у сотні мільярдів доларів. А з необхідною модернізацією української інфраструктури, враховуючи потреби безпеки, це більше за трильйон доларів і в достатньо короткій перспективі – менше десяти років", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відбудову України: Колосальні інвестиції і абсолютно новий рівень безпеки по всій країні. ФОТОрепортаж

"Інфраструктурні фонди знайдуть безліч проєктів в аеропортах та у будівництві нових доріг і мостів. Фонди нерухомості отримають ринок із сотнями мільйонів квадратних метрів нового житла, офісів, логістики та промислової нерухомості. Банки і фінансові установи можуть вийти в Україні на величезний ринок кредитування всіх цих проєктів. Страхові компанії зможуть запропонувати нові страхові продукти, враховуючи специфіку нашого регіону та ризиків. Оператори готелів зможуть розкрити наш великий туристичний та діловий потенціал - усьому світу цікаво побачити Україну, відчути її, бути тут", - сказав він.

"І я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги", - заявив президент.

Звертаючись до бізнесменів, він припустив, що "можливо деякі компанії з тих, чиї представники зараз тут, або пов'язані з вами компанії досі працюють на російському ринку - не просто продають, а виробляють там".

"Перспектива для всіх бізнесів така, що у будь-якому випадку доведеться піти з Росії. А отже, вигідно – прийти в Україну. Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання в Європі", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський закликав топ-менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні

"Будь-яка компанія, яка зможе поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги, глобально відомої історії, а одночасно – частиною нашого життя, яке ми захищаємо усіма силами – і за допомогою найсильніших світових країн та фаворитів", - наголосив президент України.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
знову в його голові війна закінчилась?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:13
+23
І мільяр дерев! Не! два мільярди дерев!!!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:13
+23
показать весь комментарий
06.09.2022 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову в його голові війна закінчилась?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:13 Ответить
Хорошую наркоту подвезли походу
показать весь комментарий
06.09.2022 22:07 Ответить
І мільяр дерев! Не! два мільярди дерев!!!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:13 Ответить
Кожному.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:48 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:15 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:45 Ответить
Нью-Васюки
показать весь комментарий
06.09.2022 21:15 Ответить
З язика зняв!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:28 Ответить
И Манилов.
показать весь комментарий
07.09.2022 04:17 Ответить
Єрмаку вже гуманітарки не вистачає?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:16 Ответить
Він ще брата воскреслого має ...
показать весь комментарий
06.09.2022 21:26 Ответить
- Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії
- Протеже Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю
- Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
- Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей.

- Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України
- дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива", який очолюють радники президента України Андрій Сибіга та Андрій Єрмак.
- Санкційна група Єрмака-Макфола
- Єрмак очолить робочу групу з будівництва меморіалу «Бабин Яр»
- Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2
- Єрмак очолив робочу групу з реалізації проєкту "Президентський університет"
- Єрмак очолить раду, яка вестиме діалог з представниками ФОПів
- ...
показать весь комментарий
06.09.2022 22:14 Ответить
100 баллов - хороша подборка
Один только «Генеральный секретарь всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей» ЧЕГО СТОИТ 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.09.2022 22:28 Ответить
Трудоголік, згорить на роботі.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:45 Ответить
Источник: указ президента (3 марта 2022)

Детали: Отмечается, что из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.

Чтобы эффективно оказывать помощь пострадавшим гражданам, президент создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды.

Штаб будет работать по трем направлениям:
гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;помощь от органов власти военным администрациям и общинам.

Главой Координационного штаба определен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В состав штаба вошли: замглавы Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.
показать весь комментарий
07.09.2022 06:20 Ответить
Ермак и Арахамия попались на грабеже гуманитарки для Запорожья
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/09/06/ermak-i-arahamiya-popalis-na-grabezhe-gumanitarki-dlya-zaporozhya
показать весь комментарий
07.09.2022 06:23 Ответить
Ось тому вони и замалчують це як тiльки можуть.
показать весь комментарий
07.09.2022 08:17 Ответить
Так і хочеться спитать:
- А діти у Лєнки Зеленської теж від Єрмака?
показать весь комментарий
07.09.2022 05:55 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:18 Ответить
там ване бакланову Минюст США уже повесточку прислал? Уже как бы иммунитет закончился. Или ваня пропал в тех же "польских" лесах, что и портнов-младший?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:24 Ответить
Треба податок на прибуток відмінити.
Залишити тільки пдв.
Інвестори ******* відсутність податку на прибуток.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:18 Ответить
Чистої води ЗЄбілізм - махлювати з законом про керівника САП і одночасно кликати в країну інвесторів.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:19 Ответить
Боже! Яке кончене!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:19 Ответить
Запрошувати зарубіжних інвесторів це просто ганьбп
показать весь комментарий
06.09.2022 21:22 Ответить
Много будет этих инвесторов, когда Дерьмак тупо мародерит гуманитарку в промышленных масштабах?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:25 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:39 Ответить
А серіал "Скоти" в програмі на якому місці?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:19 Ответить
зелене гуманоїдне створіння,післявоєнну державу ми будемо відбудовувати без тебе!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:20 Ответить
ага, губу закати!
де зеленський i де зростання.....
показать весь комментарий
06.09.2022 21:20 Ответить
Ой больное какое.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:21 Ответить
Цей висер від верховного більше схожий на гумористичний номер для 95 кварталу. Невже він не перечитує перед ефірами те що йому підсовує Дєрмак? Чи все набагато простіше - какая разница.
Зверніть увагу "найвеличніший кловун сьогодення" традиційно ні словом не обмовився про військову співпрацю і гарантії безпеки від цивілізованого світу.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:22 Ответить
Зе, совести у тебя нет
1,
Не даешь ввозить в Украину , которая не имеет своих автозаводов , машины по европейским ценам
ПОШЕЛ на сговор с автобарыгами и таможенниками , чтобы онИ могли зарабатывать с каждой авто( с каждого украинца) 4-10 тыс евро и цены сегодня выше чем в ЕС ( куда ты якобы ведёшь Украину
2.
украинцы, живущие за рубежом , не могут на легальных авто въехать в Украину более чем на 2 месяца в год . КАКОЙ ПРИДУРОК ПРИДУМАЛ ЖТОТ ГЕНОЦИД ? В Словакии можно 6 месяцев ездить на инономерах ( в течении полугода беспрерывно) , а потом выезжаешь из ЕС и опять въезжаешь
НО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВЕЗДЕ УСТРАИВАЕТ ГЕНОЦИД УКРАИНЦАМ, а сама ездит на элитных авто.

КАКИЕ ИНВЕСТОРЫ С ТАКИМИ ЗАКОНАМИ , ТАМОЖНЕЙ И НАЛОГОВОЙ ???
показать весь комментарий
06.09.2022 21:22 Ответить
ну по 1 пункту, якщо прибрати розмитнення, то валізи готівки не будуть возити, ну і наповнення бюджету для того щоб було що красти.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:51 Ответить
П1.

Україна не мае автозаводів, ТОМУ МИТОМ нікого захищати
показать весь комментарий
06.09.2022 21:54 Ответить
ну прочитай ще раз, я там зрозоміло написав, що вони захищають, і ніяких автозаводів втам немає.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:58 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:22 Ответить
Гундосік давай відосік ( з'їв щось несвіже - треба блюванути
показать весь комментарий
06.09.2022 21:22 Ответить
І на оновленій землі
ЗЕблі не буде, супостата...
показать весь комментарий
06.09.2022 21:23 Ответить
А Єрмак знає що Зеля хворий і цим користується.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:24 Ответить
Ага інвестори біжать, аж скачуть принести бабло в лайнокраїну де одні вмирають в окопах, а інші безкарно крадуть гумдопомогу вагонами...
Головним месиджом влади має бути нульова толерантність до корупції байдуже, яким способом це буде досягнуто, а потім вже все решта...
показать весь комментарий
06.09.2022 21:24 Ответить
Колись ми вже це чули....

Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019

Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели....

https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/29/653089/index.amp
показать весь комментарий
06.09.2022 21:24 Ответить
И про инвестицийных нянь , которые будут готовы помогать инвесторам 27 часа в день тоже слышали . Столько бреда что украинцы наслушлись от зеленского за годы его правления ещё выдумать надо.
показать весь комментарий
07.09.2022 08:23 Ответить
А Зеленский молодец,знает какая Украина богатая......Руда,газ,редкоземы всякие.......титан опять же)))Неужели точно всех алигархов обнулит??)))Ай молодець!!!!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:24 Ответить
Це вже який рік Зеленський запрошує інвесторів? Повтікали і ті що прийшли при Порошенко, залишилися тільки бородаті няні.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:25 Ответить
С такими ПРОТОКОЛЬНЫМИ МОРДАМИ как у Милованова, гетьманцева и найема НИКАКОЙ ИНВЕСТОР ДЕНЕГ ТЕБЕ НЕ ДАСТ 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.09.2022 21:26 Ответить
При ком, Вова? При тебе в президентах и твоем кукловоде КАЛомойском?
Впрочем это возможно, при тебе. Отсидишь положенный срок по окончанию первой и последней каденции и вуаля, с чистой совестью на свободу и де факто получится что при тебе. А Бене два-три пожизненных в США светит.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:28 Ответить
уменьшайте налоги - слушайте умных и опытных бизнесменов

Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад

https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
показать весь комментарий
06.09.2022 21:28 Ответить
балашов ще той аферист, а його тема 5.10 взагалі дурня рідкісна.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:53 Ответить
Алекс Лехтон - аферіст
показать весь комментарий
06.09.2022 21:55 Ответить
Перед сном черговий приход? Чому він не голиться?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:28 Ответить
йому немає коли, - він керує генштабом
показать весь комментарий
06.09.2022 21:40 Ответить
Буде! Але вже без тебе, тварь!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:28 Ответить
Тільки без цього уйобка.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:31 Ответить
Інвестиції....Без НАБУ??!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:33 Ответить
Зе: "Народна мудрість гласить:"Як краде так і івесторів береже". Всі до нас бігом !"
показать весь комментарий
06.09.2022 21:34 Ответить
Зе пасівний ? не знав 😁
показать весь комментарий
06.09.2022 21:34 Ответить
И тут Остапа понесло...
показать весь комментарий
06.09.2022 21:35 Ответить
Сатурну більше не наливати (С)
показать весь комментарий
06.09.2022 21:36 Ответить
"Несите ваши денежки"-казав Кіт Базиліо ! От лише "Буратіно" не у США! У США уважно стежать за "наперстками" з НАБУ і не дивляться "Квартал" з "Марафоном"!
показать весь комментарий
06.09.2022 21:37 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 21:39 Ответить
Мабуть знову будуть кликати інвесторів по відновлюванню "зеленої енергетики", у яких заберуть з Бенею їх бізнес і кидануть на гроші?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:39 Ответить
"саме на українській землі, закатаній до обріїв в асфальт, буде новий центр економічного зростання у оп-і, її хазяїна, його численних родин, а також його вірних підлабузників".
показать весь комментарий
06.09.2022 21:40 Ответить
Ага, щас они понесут деньги коррупционерам. Шоб какой-нибудь пещерный суд потом отжал в пользу Бени.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:42 Ответить
ну бені вже важче віджимати бізнеса, його шавці корбану, що був виконавцем рейдерських захватів для бені, припинили громадянство, та й кажуть посварилися.
показать весь комментарий
06.09.2022 21:55 Ответить
А інвестиційними нянями ти їх вже забезпечив?
показать весь комментарий
06.09.2022 21:43 Ответить
К такому инвалиду придет только путлер....в качестве инвестора вместе с Машкой ЗаХеровой...
показать весь комментарий
06.09.2022 21:43 Ответить
Закрывай счет в Омане, продавай недвижимость в офшорах, вкладывай в Украину, и твоя вся шобла тоже, а мы подтянемся
показать весь комментарий
06.09.2022 21:50 Ответить
А розказав наш наполєон інвесторам, як його шеф єрмак просто зараз намагається зірвати конкурс на очільника НАБУ ?
Чи сором'язливо промовчав....
показать весь комментарий
06.09.2022 21:59 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 22:00 Ответить
Вот ржака! Это бородатая бабка канадскому инвестору нашептала? Ну, тот, который демонтировал поле солнечных панелей? Как там инвестиционные няни поживают - нормально? Боже - яке воно....
показать весь комментарий
06.09.2022 22:19 Ответить
Якщо в українців вистачить розуму прибрати тебе подалі від влади, тоді да, буде підйом.
А якщо лишиться Зе , то ніц не буде.
Можете закарбувати в пам'яті.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:20 Ответить
Війну закінчи для початку.
показать весь комментарий
06.09.2022 22:24 Ответить
Всех иноземных инвесторов обеспечат зелеными нянями фирма " Прекрасна няня" под руководством главной няни президента Андрея Ермака!
показать весь комментарий
06.09.2022 22:51 Ответить
В якого брат загинув на російсько-українській війні.
показать весь комментарий
07.09.2022 08:42 Ответить
Я даже весь текст читать не стал, и так понятно новая херня от дебила.
показать весь комментарий
06.09.2022 23:03 Ответить
Тварини вже рахують, скіка сможе вкрасти? Так не вийде, не вийде.
показать весь комментарий
06.09.2022 23:29 Ответить
"Зеленський запросив міжнародних інвесторів"
Тут Зєлупа, як-то Чікатіло, запрошує власну жертву до лісу.
показать весь комментарий
07.09.2022 00:44 Ответить
и, естественно, штаб-квартирой этого дела сделать менору в Днепре... при этом всплакнуть, что в годы войны было убито от 17 до 21 тысячи людей доминирующей национальности.... то, что украинцев, цыган и других было убито 100-200-300 тысяч - об этом молчок... это из той же серии - когда человек говорит с Богом - это вера, а когда Бог с человеком - шизофрения...
показать весь комментарий
07.09.2022 04:41 Ответить
Зеленскому денег не дадут - обосрался с агентом Кремля Ермаком , которому служит шутом
показать весь комментарий
07.09.2022 05:43 Ответить
... о, мы тянем ужо на восточно-европейского тайгера. Даже мурашки по телу: "Ррррр, рррр, рррыыыы"
показать весь комментарий
07.09.2022 05:53 Ответить
Якщо й буде такий центр, то це можливо тільки без зеленої тотальної корупції.
показать весь комментарий
07.09.2022 07:32 Ответить
Поцык Библию не читав.Там.сказано Апокалипсис,опустеют дома,шакалы будут...Вже говорило,укр,вы не будете плакать.Головне зараз не оцифруватысь.бо воно ж,сынок сатаны,Мисто в смартфони.вам зробило...а уже смерть вiчна!!
показать весь комментарий
07.09.2022 08:03 Ответить
заманює лоха щоб шобла з оп розділа
показать весь комментарий
07.09.2022 11:56 Ответить
 
 