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Пентагон подтвердил успешность контрнаступления Украины на юге: ВСУ продолжают поступательное движение
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер во вторник подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.
"В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями", – отметил Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Представитель Пентагона добавил, что Россия также предприняла наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области.
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+17 DemianBond 2cbb79cc
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Когда будет прорывать Белгород или Воронеж бронетанковыми войсками, то тоже стоит сделать тоже самое и еще нагнать облаков и копоти от всех видов спутников. Иначе с большой вероятностью могут слить разведданные именно для удержания баланса.