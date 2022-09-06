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Пентагон подтвердил успешность контрнаступления Украины на юге: ВСУ продолжают поступательное движение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер во вторник подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.

"В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями", – отметил Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель Пентагона добавил, что Россия также предприняла наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области.

Также читайте: Генерал США Милли ежемесячно производит осмотр арсеналов. Пентагон обеспокоен сокращением запасов оружия и планирует наращивать производство, - WSJ
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Топ комментарии
+17
давайте ребятки, чтоб все вернулись со щитами
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06.09.2022 21:56
+16
хай побільше пушок та патронів дають а наші хлопці все зроблять добре. Все буде Україна
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06.09.2022 21:57
+16
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06.09.2022 22:04
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переломний момєнт?
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06.09.2022 21:55 Ответить
коли фронт зупинився тоді і настав
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06.09.2022 21:59 Ответить
давайте ребятки, чтоб все вернулись со щитами
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06.09.2022 21:56 Ответить
хай побільше пушок та патронів дають а наші хлопці все зроблять добре. Все буде Україна
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06.09.2022 21:57 Ответить
Не надо им доверять как своим друзьям, только как партнерам. Израиль, когда за 2 часа уничтожил взлетки аэродромов и за 24 часа вообще уничтожил всю авиацию Египта и его союзников, навсегда лишив их боеспособности, то отправил своего диверсанта подрезать антенну на посольстве США, чтобы те не засекли взлет израильских самолетов. Не просто так это сделали, либо считали, что там есть кацапские агенты-информаторы, либо считали, что США это будет невыгодно как тотальное поражение всех арабских стран и им нужен там вечный конфликт для их же ВПК.

Когда будет прорывать Белгород или Воронеж бронетанковыми войсками, то тоже стоит сделать тоже самое и еще нагнать облаков и копоти от всех видов спутников. Иначе с большой вероятностью могут слить разведданные именно для удержания баланса.
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06.09.2022 21:59 Ответить
В жодному разі не чіпати іхні соплежуйськи та мухосранські вони нам не потрібні тільки привентивні удари та випалена земля на кордоні в радіусі 80 км (дії хімарсів).
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06.09.2022 22:05 Ответить
Ось тільки не треба тут нести типову совково-кацапську антиамериканську пропаганду, скажіть краще дякую за реальну допомогу зброєю, розвідданими. Може довіритися Ізраілю, який "і нашим і вашим"? Теж мені, "стратеги".
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06.09.2022 22:28 Ответить
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06.09.2022 22:04 Ответить
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06.09.2022 22:10 Ответить
спасібо дєду за «побєду», колись була така «машина»...
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06.09.2022 22:24 Ответить
Forza ЗСУ!
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06.09.2022 22:15 Ответить
🍁 Рашисты пишут, что под Балаклеей (в направлении Харькова) в окружение попал Самарский СОБР. И выход у них - сдаться или быть уничтоженным.
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06.09.2022 22:32 Ответить
Балаклея для орков стратегический город. Если они его потеряют, то логистику конкретно нарушит, и Изюм останется не под прикрытием.
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06.09.2022 22:35 Ответить
у них скрізь підгоряє https://t.me/Sharpreview/16756
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06.09.2022 22:51 Ответить
Рашисткий военком от злости что украинцы отбили назад Балаклею позабыл все матюки , не солидно как- то для старого долбо... ну вы поняли.
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07.09.2022 07:17 Ответить
картинка-загадка "найди орка"....
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06.09.2022 22:38 Ответить
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06.09.2022 22:38 Ответить
 
 