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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28728) Железняк Ярослав (337)

Законопроект №7654 о НАБУ, который обеспокоил G7, исчез с повестки дня Рады, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

депутат,вр,рада,верховна

Законопроект 7654 по поводу изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, который раскритиковали послы G7 и антикоррупционные организации, исчез с повестки дня Верховной рады.

Об этом заявил депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос", пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Как и ожидалось, скандальный законопроект #7654 об искажении конкурса НАБУ исчез с повестки дня ближайшего пленарного заседания. Думаю и вообще исчезнет", - написал он.

Издание LIGA.net сообщает, что собеседник в руководстве фракции "Слуга народа" подтвердил информацию Железняка. "Думаю, что мы отложим (законопроект, - ред.) совсем", - сказал он.

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6 сентября в Раду внесли законопроект №8003, запрещающий участвовать в конкурсе лицам, которые после введения военного положения выезжали за границу "в личных целях" и находились там совокупно более 21 дня.

Новый законопроект парламент намерен рассмотреть на этой неделе, сообщил один из руководителей "Слуги народа". Причем документ планируется принять сразу за основу и в целом.

Напомним, послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом №7654, который отменяет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

Законопроект №7654 подготовил депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. Он сам является фигурантом дела НАБУ после того, как журналисты-расследователи в прошлом году обнаружили у его матери-пенсионерки земельные участки, имение, квартиру и автомобиль Tesla.

Проект закона поддержали минимально необходимые 14 из 27 депутатов комитета Рады.

Проведение прозрачного конкурса на назначение главы НАБУ является одним из требований Европейского Союза на пути к членству Украины. 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя антикоррупционного бюро будет объявлен "в ближайшее время".
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Топ комментарии
+44
ЗЕ отримав чарівного пенделя.
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06.09.2022 22:02
+34
Вот, что пост Бутусова животворящий делает:

"Юрий Бутусов пофамильно опубликовал список депутатов-предателей Украины".
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06.09.2022 22:04
+25
Судячи з усього, дали гпрного копняка...
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06.09.2022 22:03
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Бгггггг... Ржавпіцтулом...
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06.09.2022 22:01 Ответить
ЗЕ отримав чарівного пенделя.
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06.09.2022 22:02 Ответить
да йому їх треба давати постійно, щоб всяку наволоч не слухав
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06.09.2022 22:07 Ответить
Подібне притягує подібне.
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06.09.2022 22:18 Ответить
краще дати раз чарівну мотузку і мило.
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06.09.2022 22:44 Ответить
Напевно вже не від Бориса а від Ліз
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06.09.2022 22:08 Ответить
його терплят доки війна, або він їм вигідний
а з приводу що законопроєкт зник з порядку денного після ******** є аніедот майже про зелю в даній ситуації
вирішив єврей втікти за кордон
зібрав речі і собачими стежками до кордону
за кілька метрів до кордону
стой, кто ідьот?
всьо, всьо,
уже нікто, нікуда не ідьот.....
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06.09.2022 23:18 Ответить
Лучше б ему подсунули качественного кокса. Ооочень много. Шоб был занят и не мешался или окочурился
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07.09.2022 03:35 Ответить
Судячи з усього, дали гпрного копняка...
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06.09.2022 22:03 Ответить
Обісрались.... як і заведено у "слуг єрмака".
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06.09.2022 22:03 Ответить
Вот, что пост Бутусова животворящий делает:

"Юрий Бутусов пофамильно опубликовал список депутатов-предателей Украины".
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06.09.2022 22:04 Ответить
Та канєшна. Хто ті срані G7 в порівнянні з Бутусовим.
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06.09.2022 22:09 Ответить
G7 від Бутусова про цей хід конем сватів дізналась..
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06.09.2022 22:13 Ответить
Якщо бути об'єктивним, першим про це написав Шабунін
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06.09.2022 22:15 Ответить
Саме так. Але гуртом легше і батька бити.
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06.09.2022 22:19 Ответить
головне, що G7 стурбувалася..
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06.09.2022 22:27 Ответить
Бутусов- ОП - 1:0. Чекаємо наступний хід ОПи проти Бутусова
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06.09.2022 22:46 Ответить
Наступний хід від ОПи може бути, коли Єлдак знову випустить "Кракена" (Бур'яну) на Бутусова.
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06.09.2022 23:31 Ответить
Та да, Безмозгла постарается выслужиться
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07.09.2022 03:37 Ответить
Зараз Бєніна шмара Мосійчук розкаже як той проект би допоміг пересічним українцям намазати на хліб, та здешевив би борщовий набір..
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07.09.2022 10:38 Ответить
Чергова яскрава ілюстрація різниці між нами і кацапами.
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06.09.2022 22:05 Ответить
вот єто паварот ..
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06.09.2022 22:10 Ответить
оце діло. нехай буде так завжди.
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06.09.2022 22:10 Ответить
на всяку вседозволеність знайдеться козирна сімка, думали під шумок зміцнити зеленовладу, а зась!
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06.09.2022 22:11 Ответить
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06.09.2022 22:12 Ответить
…А Леся Трасюк ще й нічого не починала!)))
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06.09.2022 22:12 Ответить
Та й Рада вроді як позникла. І за що голим сують? За що гроші отримують?
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06.09.2022 22:13 Ответить
зеленым веры нет. потом внесут и тут же проголосуют
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06.09.2022 22:14 Ответить
ссыкотно стало.
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06.09.2022 22:15 Ответить
Один раз победили. Но никто и не думает, что это их единственное действие. Еще сделают, еще засунут 10 палок в колесо. Еще нужно будет делать тоже самое, не отводя от них глаза. От кацапской снайперской позиции можно отвезти взгляд, даже рискуя жизнью, а вот от них - нет. Иначе будет хуже. Уверен на сто процентов, что потом какой-то чинуш заболеет на 3 месяца, а без его подписи ничего невозможно будет и так далее.

Притом их борьба за свои кошельки еще выглядит так неумело, так жалко, так примитивно, так убого, что противно просто на это смотреть. Даже не могут слить прокурорское назначение красиво и аккуратно, но там максимум один Беня с мозгами, остальные не только продажные, но еще и идиоты.
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06.09.2022 22:16 Ответить
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06.09.2022 22:25 Ответить
Всё в точку.
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07.09.2022 08:11 Ответить
А еще треба набити морду автору законопроекту
Для профилактики
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06.09.2022 22:24 Ответить
Набити "морду ліца" Клочкову мало, там стаття від НАБУ світить..
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06.09.2022 22:32 Ответить
Якщо б не обурення в соцмережах на цей антидержавний "ZEконопроект", то чорта б лисого він "раптом зник"з порядку денного Ради. Кожному громадянину треба усвідомити, що поки що громадянське суспільство може впливати на антиукраїнську та антидержавну ZE-владу лише через соціальні мережі та інтернет-платформи...
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06.09.2022 22:25 Ответить
"Крихітці Цахес" прилетіла чарівна піZдюліна від ...Байдена, Лізабет, "чудової сімки" ?
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06.09.2022 22:30 Ответить
Законопроєкт №7654 про НАБУ, який стурбував G7, зник з порядку денного Ради

Певно, вкрала якась ****!
)))
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06.09.2022 22:31 Ответить
Попередники?
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06.09.2022 22:33 Ответить
Знову Пороха рук справа )))
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06.09.2022 22:33 Ответить
"Он іспарілся" (с)
Бачу, тільки за допомогою чарівних пенделів можна тримати зельоних в тонусі.
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06.09.2022 22:33 Ответить
А що таке, зелені піараси?
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06.09.2022 22:37 Ответить
засцяли!
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06.09.2022 22:47 Ответить
англомовний дохтур виписав пілюлєй
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06.09.2022 23:01 Ответить
Та почекайте, ця шобла прийнала закон про заборонення трансляцій з Ради. Будуть намагатися тишком-нишком, кончені тварини.
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06.09.2022 23:22 Ответить
а выбор у Зе-гнид не такой уже и большой - или они делают нормальные и прозрачные антикоррупционные органы, или... не будет никакой помощи извне, и просто нечего будет красть.
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06.09.2022 23:26 Ответить
******! шо сі стало?))))
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06.09.2022 23:29 Ответить
А хто накрив "запоріжську " малину" по розкраданню західної гуманітарки?НАБУ.А хто займається гуманітаркою в ОПУ?Єрмак та кірюша тимошенко.Так кого треба приструнити щоб не заважало "працювати " великим будівельникам"?Знову ж НАБУ.Що ще не зрозуміло?
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06.09.2022 23:31 Ответить
Дєрьмак з татаровим просто так не заспокояться. Щось намутять.
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06.09.2022 23:51 Ответить
це однозначно. створять інший "законопроєкт"
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07.09.2022 00:56 Ответить
вже 8003... Ще пока "чистенький, але до голосування, щось туди понакидають....
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07.09.2022 10:48 Ответить
Они той законопроект засунули под сукно, а потом, чуть попозжей, всё равно попытаются его протянуть
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07.09.2022 03:39 Ответить
...тю, яка печалька)))). Значит возникнет "закончик" в другом законе и в очередной поправке, принятой "с голоса /извините Голос/", с дальнейшем оттянутом сроком ввода в применение (когда, типа поезд ушёл)))) )
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07.09.2022 05:58 Ответить
От і владу вибрали, надіюся усі згадають цей пісець на наступних виборах.
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07.09.2022 06:20 Ответить
Учора Наш человек в Вашингтоні повіджомив, що та красава із Запоріжжя, ну Аза Некрасова (тьху ти-Злата) до переходу в Запоріжську ОВА була власницею борделю і її рекомендував в ОВА особисто Сухум Сухумич Обізянія. Ільфу та Петрову шана, за 90 років передбачити появу "дітей лейтенанта Шмідта і голубих ворішек Альхенів "
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07.09.2022 07:12 Ответить
Я не думаю что зеленые знают кто такие Ильф и Петров.
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07.09.2022 08:14 Ответить
Вони б Татарова призначили з задоволенням директором НАБУ. "Зелень" на словах проти корупції, а на ділі думають, як усіх надурити та свого протягнути.
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07.09.2022 09:21 Ответить
деякі джерела, цілком поважні, припускають, що нашого зе можуть дуже міцно тримати за яйця з-за порєбріка, тому ніби-то він обмежений в своїх діях
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07.09.2022 09:58 Ответить
що не кажи, а гласність - велика сила!
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07.09.2022 09:55 Ответить
Не знаю, вкотре, але й тут нагошу: в Україні сьогодні нема більш нагальної проблеми, аніж якнайшвидше розігнати, розпустити... чи в інший спосіб припинити "діяльність" нинішнього Верховного совєта. Звичайно, і всі попередні, аж до 1991 року, були руйнівними для України, але цей - найгірший, бо найбезвідповідальніший. Він завдає Україні більше шкоди, аніж нашестя Московськогоо Мордору. Просто Українці не хочуть помічати цього, затуляючи вуха й закриваючи очі. Нинішній Верховний совєт - це корінь зла !...
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07.09.2022 09:56 Ответить
Додам тільки, що обраний він незаконно, з порушенням Конституції. Хоча Конституційний суд і "не виявив" цього порушення, але дострокові вибори в ВР, я впевнена, дали можливість зеленій команді на хвилі хайпу в час літніх відпусток увірватися натовпом в Парламент. Якби вибори були за розкладом, восени, то хоча б не було тієї турбомонобільшості, була б хоч якась противага ОПівській сваволі, хоч якийсь засіб впливу на цей мародерський шабаш.
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07.09.2022 11:40 Ответить
Не прокатило.
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07.09.2022 11:41 Ответить
Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·

2 ч

В ответ

@JaWernulsa
и

@BorisenkoBoris

Зе уже позвонили из Вашингтона вставили пистон и законопроект сняли . Но Слуги Ермака будут думать как обезвредить НАБУ и своих крыс , так что это не конец
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07.09.2022 12:32 Ответить
Ліззі видала декому під *опу пінок каблуком от вони прибрали. Але не думаю, що далеко кудись, витягнуть і проголосують.
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07.09.2022 12:39 Ответить
Ще потрібно щоб зникли ті, хто його туди внесли, а саме зелена наркошобла.
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07.09.2022 13:17 Ответить
Чому не розпочато розслідування по вбивству народного депутата від партії "Слуга Народу" Ковальова?
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07.09.2022 13:28 Ответить
ЮРИЙ БУТУСОВ --- ЭТО ЦЕНЗОР НЕТ --- ПРАВДА --- ЭТО ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ-- БЕЗ ЗАЛИЗОНОВ ПОД ВЛАСТЬ . И ТОТ ГАНДОН ЧТО СНЯЛ СВОЙ ..ПРОЭКТ ЗАКОНА .. ПРО НАБУ ---- ЭТО ТОЖЕ ЗАСЛУГА ЮРЫ БУТУСОВА И ЕГО ..ЦЕНЗОРА.. ЮРА ДЯКУЮ ЗА ПРИНЦЫПОВИСТЬ . ТА ЗА ТЕ ЩО ТИ МОМЕНТАЛЬНО ВИСВИТЛЮЕШ НА ЦН ВСЕ ЩО ХОЧУТЬ ПРИХОВАТИ ЗЕЛЕНИ ПАЦЮКИ . И НЕ ТИЛЬКИ ЗЕЛЕНИ . ПАЦЮКИВ ХВАТАЕ И БЕЗ НИХ
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07.09.2022 13:47 Ответить
От що Захід животворящий робить!
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07.09.2022 14:19 Ответить
 
 