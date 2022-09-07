Законопроект №7654 о НАБУ, который обеспокоил G7, исчез с повестки дня Рады, - Железняк
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Законопроект 7654 по поводу изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, который раскритиковали послы G7 и антикоррупционные организации, исчез с повестки дня Верховной рады.
Об этом заявил депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос", пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Как и ожидалось, скандальный законопроект #7654 об искажении конкурса НАБУ исчез с повестки дня ближайшего пленарного заседания. Думаю и вообще исчезнет", - написал он.
Издание LIGA.net сообщает, что собеседник в руководстве фракции "Слуга народа" подтвердил информацию Железняка. "Думаю, что мы отложим (законопроект, - ред.) совсем", - сказал он.
6 сентября в Раду внесли законопроект №8003, запрещающий участвовать в конкурсе лицам, которые после введения военного положения выезжали за границу "в личных целях" и находились там совокупно более 21 дня.
Новый законопроект парламент намерен рассмотреть на этой неделе, сообщил один из руководителей "Слуги народа". Причем документ планируется принять сразу за основу и в целом.
Напомним, послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом №7654, который отменяет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
Законопроект №7654 подготовил депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. Он сам является фигурантом дела НАБУ после того, как журналисты-расследователи в прошлом году обнаружили у его матери-пенсионерки земельные участки, имение, квартиру и автомобиль Tesla.
Проект закона поддержали минимально необходимые 14 из 27 депутатов комитета Рады.
Проведение прозрачного конкурса на назначение главы НАБУ является одним из требований Европейского Союза на пути к членству Украины. 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя антикоррупционного бюро будет объявлен "в ближайшее время".
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а з приводу що законопроєкт зник з порядку денного після ******** є аніедот майже про зелю в даній ситуації
вирішив єврей втікти за кордон
зібрав речі і собачими стежками до кордону
за кілька метрів до кордону
стой, кто ідьот?
всьо, всьо,
уже нікто, нікуда не ідьот.....
"Юрий Бутусов пофамильно опубликовал список депутатов-предателей Украины".
Притом их борьба за свои кошельки еще выглядит так неумело, так жалко, так примитивно, так убого, что противно просто на это смотреть. Даже не могут слить прокурорское назначение красиво и аккуратно, но там максимум один Беня с мозгами, остальные не только продажные, но еще и идиоты.
Для профилактики
Певно, вкрала якась ****!
)))
Бачу, тільки за допомогою чарівних пенделів можна тримати зельоних в тонусі.
@Vjt3M71hyLgqUCg
·
2 ч
В ответ
@JaWernulsa
и
@BorisenkoBoris
Зе уже позвонили из Вашингтона вставили пистон и законопроект сняли . Но Слуги Ермака будут думать как обезвредить НАБУ и своих крыс , так что это не конец