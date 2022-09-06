Украина будет требовать признания РФ страной-спонсором терроризма, несмотря на заявление США, - Кулеба

Украина продолжит работать над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания его государством-спонсором терроризма. То, что в настоящее время администрация Байдена не готова принять такое решение, не значит, что оно никогда не может быть принято. Мы будем работать над тем, чтобы ее признали тем, кем действительно есть", - сказал он.

Кулеба отметил, что начиная с 24 февраля Украина неоднократно, и не только в отношениях с США, проходила этот процесс, когда сначала слышала "нет", но потом в конце концов решения принимались, в частности, это касалось и оказания помощи, и принятия санкций.

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"Поэтому я убежден, что работа с Америкой в этом направлении продолжится, и мы чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам за все, что они сделали и продолжают делать для Украины. Здесь лидерство Президента Байдена очевидно, но в этом конкретном вопросе мы не отступим и будем в дальнейшем настаивать на своем, потому что это действительно было бы правильным решением", - подытожил министр.

Глава МИД также считает, что переговоры и статус государства-спонсора терроризма в международных отношениях вполне могут сосуществовать. Он привел пример Ирана.

"Прямо сейчас на наших глазах ведутся переговоры между Ираном, Европейским Союзом и Соединенными Штатами по ядерному соглашению. Буквально на днях министр иностранных дел Ирана заявил, что Соединенным Штатам переданы предложения иранской стороны по соглашению. Как видите, одно другое не исключает", - акцентировал Кулеба.