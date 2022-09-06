Украина будет требовать признания РФ страной-спонсором терроризма, несмотря на заявление США, - Кулеба
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Украина продолжит работать над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
"Мы требовали, требуем и будем требовать признания его государством-спонсором терроризма. То, что в настоящее время администрация Байдена не готова принять такое решение, не значит, что оно никогда не может быть принято. Мы будем работать над тем, чтобы ее признали тем, кем действительно есть", - сказал он.
Кулеба отметил, что начиная с 24 февраля Украина неоднократно, и не только в отношениях с США, проходила этот процесс, когда сначала слышала "нет", но потом в конце концов решения принимались, в частности, это касалось и оказания помощи, и принятия санкций.
"Поэтому я убежден, что работа с Америкой в этом направлении продолжится, и мы чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам за все, что они сделали и продолжают делать для Украины. Здесь лидерство Президента Байдена очевидно, но в этом конкретном вопросе мы не отступим и будем в дальнейшем настаивать на своем, потому что это действительно было бы правильным решением", - подытожил министр.
Глава МИД также считает, что переговоры и статус государства-спонсора терроризма в международных отношениях вполне могут сосуществовать. Он привел пример Ирана.
"Прямо сейчас на наших глазах ведутся переговоры между Ираном, Европейским Союзом и Соединенными Штатами по ядерному соглашению. Буквально на днях министр иностранных дел Ирана заявил, что Соединенным Штатам переданы предложения иранской стороны по соглашению. Как видите, одно другое не исключает", - акцентировал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Для нас же важно одно из его немногих пророчеств, написанное в начале 50-х: «Третьей мировой войны не будет, поскольку каждый понимает, что результатом ее будут ужас и разрушения, масштаб которых даже невозможно представить».
Будем надеяться, что ясновидец - Черчилль не ошибся.
Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом.
Они затопили плодороднейшие земли, чтобы делать электростанции.
Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.
У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.
Я думал, что умру от старости.
Но когда Россия, кормившая ранее всю Европу хлебом, стала закупать зерно, Я понял, что умру от смеха.
Сталин захватил огромную аграрную страну и превратил её в сырьевой придаток и ядерную помойку.
Только один Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завёл. Но Ленина они успешно отравили.
Через пару поколений они ещё или уже деградируют и не смогут даже самостоятельно добывать полезные ископаемые.
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Так что если мы сможем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально - устаревшей продукции.
Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.
Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.
Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...
У. Черчилль - ЭТО БЫЛО СКАЗАНО 80 лет ТОМУ НАЗАД...
Выступление У. Черчилля по радио 22 июня 1941 г.
"Я счёл необходимым выступить перед вами сегодня вечером, потому что мы стоим перед одним из критических моментов этой войны.
В первом из этих напряжённых поворотных моментов, год назад, Франция бессильно пала под немецким молотом, и нам пришлось в одиночку противостоять буре.
Второй момент настал, когда Королевские военно-воздушные силы отбили у налётчиков-гуннов охоту совершать дневные воздушные рейды и таким образом предотвратили нацистское вторжение на наши острова, когда мы были всё ещё плохо вооружены и плохо подготовлены.
Третий поворотный момент настал, когда Президент и Конгресс Соединённых Штатов приняли закон о ленд-лизе, предоставив нам материальные ресурсы Нового Мира почти на 2 000 000 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь защитить нашу и их собственную свободу.
Это были три критических момента.
Сейчас наступает четвёртый.
В 4 часа этим утром Гитлер напал на Россию. Все его обычные формальности вероломства были соблюдены со скрупулёзной точностью. Между странами действовал торжественно подписанный договор о ненападении. Германия не высказала ни единой претензии по поводу его невыполнения.
Под прикрытием его ложных гарантий, немецкие войска выстроили свои огромные силы в линию, протянувшуюся от Белого до Чёрного морей, и их военно-воздушные силы и бронетанковые дивизии медленно и методично заняли позиции.
Затем внезапно, без объявления войны, даже без ультиматума, немецкие бомбы упали с неба на русские города, немецкие войска нарушили русские границы, и часом позже посол Германии, который буквально накануне щедро расточал русским свои заверения в дружбе и чуть ли не союзе, нанёс визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Россия и Германия находятся в состоянии войны.
Таким образом, повторилось в гораздо большем масштабе циничное надругательство над всеми признанными международными соглашениями и доверием международного сообщества, которое мы наблюдали в Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, и которое Муссолини, пособник и шакал Гитлера, преданно сымитировал в случае с Грецией.
Всё это не стало для меня неожиданностью. На самом деле, я чётко и ясно предупреждал Сталина о предстоящих событиях. Я предостерегал его, как до этого предостерегал других. Остаётся только надеяться, что мои сигналы не были оставлены без внимания.
Всё, что я знаю на текущий момент - русский народ защищает свою родную землю и его лидеры призвали к сопротивлению до последнего.
Гитлер - это злобный монстр, ненасытный в своей жажде крови и грабежа. Не удовлетворившись тем, что вся Европа либо находится под его пятой, либо запугана до состояния униженного повиновения, он теперь хочет продолжить бойню и опустошение на бескрайних пространствах России и Азии. Ужасная военная машина, которую мы и остальная часть цивилизованного мира так глупо, так вяло, так бессмысленно позволили нацистским гангстерам создавать почти с нуля год за годом - эта машина не может простаивать, дабы не заржаветь и не распасться на части.
Она должна находиться в постоянном движении, перемалывая человеческие жизни и растаптывая дома и неотъемлемые права сотен миллионов людей.
Более того, её нужно кормить не только плотью, но и нефтью. Так что теперь этот кровожадный низменный тип запускает свои механизированные армии на новые поля резни, грабежа и опустошения. Как ни бедны русские крестьяне, рабочие и солдаты, он должен украсть их хлеб насущный.
Он должен разорить их пашни. Он должен отнять у них нефть, которая приводит в движение их плуг, и таким образом навлечь голод, примеров которому не знала история человечества.
И даже кровавая бойня и разорение, которые в случае его победы (хотя он ещё не победил) грозят русским людям, будут только ступенью к попытке ввергнуть четыре или пять сотен миллионов живущих в Китае и 350 000 000 живущих в Индии в эту бездонную пучину человеческой деградации, над которой гордо развевается дьявольская эмблема свастики.
Не хочется много говорить в этот приятный летний вечер, когда жизни и счастью ещё одного миллиарда человеческих существ угрожает зверское насилие нацистов. Одно это заставляет нас задержать дыхание.
Но сейчас я обязан обратить ваше внимание на кое-что ещё, что лежит в основе этих событий и близко затрагивает жизнь Британии и Соединённых Штатов.
Нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма. Он лишён каких-либо основ и принципов, кроме ненавистного аппетита к расовому господству. Он изощрён во всех формах человеческой злобы, в эффективной жестокости и свирепой агрессии. Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нём слова. Но всё это бледнеет перед зрелищем, разворачивающимся сейчас.
Прошлое, с его преступлениями, безумствами и трагедиями, отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поля, которые их отцы пахали с незапамятных времён. Я вижу, как они охраняют свои дома; их матери и жёны молятся - о да, потому что в такое время все молятся о сохранении своих любимых, о возвращении кормильца, покровителя, своих защитников.
Я вижу все десять тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырывались у земли, но там также существуют исконные человеческие радости, смеются девушки и играют дети, и на всё это наступает в отвратительной, бешеной атаке нацистская военная машина со своими щёлкающими каблуками, бряцающими оружием, одетыми с иголочки прусскими офицерами, с её искусными тайными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран.
Я также вижу тупую, вымуштрованную, послушную и свирепую массу гуннской солдатни, которая медленно и тяжело надвигается, словно рой ползущей саранчи.
Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители, ещё не оправившиеся от многочисленных британских ударов, и радующихся тому, что нашли по их мнению более лёгкую и верную добычу. И вдали за этими свирепыми взглядами, за этой бурей я вижу кучку мерзавцев, которые спланировали, организовали и напустили на человечество эту лавину бедствий.
И затем мой разум возвращается через годы назад, в дни, когда русские войска были нашим союзником против того же самого смертельного врага, когда они сражались с огромным мужеством и твёрдостью и помогли одержать победу, плодами которой им, увы, не дали воспользоваться, хотя и не по нашей вине.
Я пережил всё это, поэтому мне простительно это выражение чувств и волнение старых воспоминаний. Но сейчас я должен объявить о решении правительства Его Величества, и я полностью уверен, что такое же решение примут в установленном порядке и великие доминионы. И об этом мы должны высказаться сразу же, немедленно, без единого дня задержки. Я должен сделать формальное заявление, но разве кто-то может сомневаться в том, какова будет наша политика?
У нас лишь одна-единственная цель и одна неизменная задача. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого. Ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не станем обсуждать условия с Гитлером или с кем-либо из его шайки.
Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от его тени и не освободи
и про "немецкие войска выстроили свои огромные силы в линию" тоже понравилось - а СССР конечно не выстроил в линию войска для нападения, которые и были благополучно разгромлены превентивным ударом Германской авиации в первый же день! "огромных сил" Германии было в разы меньше чем у СССР - и в живой силе, и в технике Наступали на захваченных у СССР танках!
Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...не остановили....и пока они уничтожают Украину
спочатку крисятник в ОПі почистіть.
Это гораздо хуже
Справа в тім, що в підсвідомій пам'яті президента США і його радників певним чином викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок і болісний укус загнаного в кут хижого і небезпечного звіра (на той час союзника гітлерівської Німеччини - мілітариської Японії), якому Америка з Великобританією в 1940-41 роках організували сировинне, зокрема нафтове ембарго.
Визнання в теперішніх умовах рашистської пітьми державою - спонсором тероризму означатиме аналогічний захід, але вже з ізоляції цього агресивного утворення від світової фінансової системи, що останнє сприйме з вірогідністю 100% як оголошення війни.
І тоді може кинутись, вірніше кинути.
Бомбочку. Одну. Невеличку. Як колись на Хіросіму, щоби подивитись, що далі буде.
Зі Світом.
Тут многие справедливо замечали что "спонсор терроризма" это неправильная формула для паРаши. Куда правильнее "страна-террорист". Так что пусть дедушка-лучший друг всех украинцев продолжает оберегать паРашу от жёстких формулировок, а все остальные должны признать Лаптестан страной-террористом. Это будет правильно.
Государство-агрессор
Потому что военное нападение это хуже любого терроризма
Хто довіре ремонтувати свій Мерс за 100 К $ вчорашньому випуснику ПТУ, а Україна довірила
керувати процесами по суті ПТУшнику.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/sudya-trampa-i-sponsor-terrorizma/
cat cristal mini lol
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Реєстрація:07.09.2022
Потом вы написали что Байден шлёт Украине оружие на миллиарды в неделю , Это тоже не так . Если бы это было так, то Украина уже бы выиграла войну. Сколько идёт война ,а на какую сумму Америка поставила оружие Украине? Вот и посчитайте.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/sudya-trampa-i-sponsor-terrorizma/
А все це зелене булткотіння - дешевий піар. Який, доречі, може призвести до погіршення відносин з США.
Бо Госдеп не любить, коли йому брешуть, а потім ще й звинувачують. А ЗЄ цим займаєтьсч постійно.
Вона наголосила, що рішення не визнавати Росію спонсором тероризму остаточне і додала, що США вже запровадили проти РФ такі самі санкції, які були б накладені у разі визнання її спонсором тероризму.
Это просто бизнес, ничего личного.