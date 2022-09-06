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Новости Война в Украине
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Некоторые оккупанты поднимают белый флаг и сдаются в плен, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Захватчики имитируют подтягивание резервов путем маневрирования, но это не решает ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд", - сказала Гуменюк.

Складывать оружие, по мнению спикера, оккупантов заставляет тупик.

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"Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается симитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение свидетельствует, что они здесь уже давно и силы на финише", - заметила спикер.
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Клюнув у дупу смажений південь...
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06.09.2022 22:45 Ответить
"Мертвое золото"
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06.09.2022 22:45 Ответить
і хто кого на...бав?
у орка буде ліжко, триразове харчування, душ 1-2 рази на тиждень і буде йти зарплата всього на 10-12 тисяч менша.
а як наші хлопці та дівчата в полоні орків?
теж мають те що я перерахував?
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06.09.2022 22:56 Ответить
Кацапи , здавайтесь в полон , або тікайте із Украіни , бо всі будете знищені 🤬
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07.09.2022 01:17 Ответить
А как же "русские не сдаются" ?
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07.09.2022 01:42 Ответить
Смерть підарам смердючим!
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07.09.2022 06:07 Ответить
Цікава фраза «добровільно підіймають білий прапор», так води і добровільно стають гумором на нашій землі.
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07.09.2022 06:10 Ответить
На фотографии рашисткий солдат не сдается а сам себя закапывает сапёрной лопаткой. Капец рашистам.
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07.09.2022 07:12 Ответить
 
 