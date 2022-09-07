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Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера Британии: позвонила Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности.

Как она и обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", – говорится в Twitter Зеленского.

Он рассказал, что пригласил Трасс в Украину и поблагодарил британский народ за оборонную и экономическую поддержку Украины.

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"Уделили внимание гарантиям безопасности. Обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+27
Глава государства, члена G7 первым делом звонит украинскому президенту. Это ли не успех украинского народа? Все что осталось украинскому народу, довести начатое до конца с кацапами, выбрать адекватное руководство страны( понятно, что идеального не будет, но хотя бы адекватного!) и отстроить страну. Быть может кацапы станут тем самым триггером фундаментальных изменения и сдвигов в украинском самосознании, которое переведет к качественному скачку развития Украины.
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06.09.2022 23:30
+21
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06.09.2022 23:13
+17
Сподіваюсь, Борис Джонсон розказав їй як потрібно спілкуватися з БоНеВтіком!
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06.09.2022 23:49
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06.09.2022 23:13 Ответить
Дурню малюєш на радість кацапам.
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07.09.2022 07:08 Ответить
Ну, ты и тебе подобные избрали же это недоразумение на радость кацапам, к чему вопросы?
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07.09.2022 07:39 Ответить
Тикай поменше ,бо зламаєш. Зе медалі не чіпляю, але з сивочолого не треба рятівника ліпити. Свій інтерес у нього завжди попереду.
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07.09.2022 08:32 Ответить
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07.09.2022 07:41 Ответить
Ні! Мабуть там розмова була "трішки не така":
Телефонує Ліз Трасс Зеленському:
-Володимире Олександровичу?
- Та-ак... Це я-а-а! Найвеличніший президент України!
- Та знаю я! Борис розказував... Так от - щоб Ви відразу зрозуміли і у Вас не було стосовно мене якихось ілюзій: "будете продовжувать "вертіть сракою" і брехать - зробимо, те що в кінці фільму професор Преображенський зробив з Шаріковим - знову перетворимо на "циркову собачку"!
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07.09.2022 09:58 Ответить
Росіяни з горя одкушають бояри та заспівють за Висоцьким:

...Сколь изведано горя и ТРАСС...
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06.09.2022 23:18 Ответить
Глава государства, члена G7 первым делом звонит украинскому президенту. Это ли не успех украинского народа? Все что осталось украинскому народу, довести начатое до конца с кацапами, выбрать адекватное руководство страны( понятно, что идеального не будет, но хотя бы адекватного!) и отстроить страну. Быть может кацапы станут тем самым триггером фундаментальных изменения и сдвигов в украинском самосознании, которое переведет к качественному скачку развития Украины.
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06.09.2022 23:30 Ответить
Раджу Вам послухати - ви на кацапів подивитесь по новому

ЗВЕРИ НЕ ПОНИМАЮТ, А РУССКИЕ - ДА. ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗВЕРСКАЯ?
Лекция историка А. Палия

https://youtu.be/JL7Upw23p5U
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07.09.2022 00:05 Ответить
Его версія обьясняет почему в рашкиной истории все выдающиеся личности были иностранцами- немцы французы украинцы Бо дикари не способны ни на что -только воровать у соседнего племени
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07.09.2022 10:52 Ответить
Сподіваюсь, Борис Джонсон розказав їй як потрібно спілкуватися з БоНеВтіком!
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06.09.2022 23:49 Ответить
Киев стал столицей свободного мира.
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06.09.2022 23:57 Ответить
подержка Королевы неизмена смерть москалям
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07.09.2022 00:05 Ответить
Европейские политики - невероятные люди!

Это ж как надо уметь скрывать презрение и брезгливость ради народа Украины!!!
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07.09.2022 00:29 Ответить
Поговорила і все зрозуміла...
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07.09.2022 03:52 Ответить
Лізу повинні добре *підкувати* по Ермаку і його шайки.
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07.09.2022 00:37 Ответить
Вона дуже добре поінформована, хто є хто. Про єрмака і його проросійську команду вона знає більше ніж ми.

Вона знає, що країною керують єрмаки
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07.09.2022 01:13 Ответить
God save the queen!
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07.09.2022 15:02 Ответить
 
 