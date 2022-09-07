Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера Британии: позвонила Зеленскому
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности.
Как она и обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", – говорится в Twitter Зеленского.
Он рассказал, что пригласил Трасс в Украину и поблагодарил британский народ за оборонную и экономическую поддержку Украины.
"Уделили внимание гарантиям безопасности. Обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Телефонує Ліз Трасс Зеленському:
-Володимире Олександровичу?
- Та-ак... Це я-а-а! Найвеличніший президент України!
- Та знаю я! Борис розказував... Так от - щоб Ви відразу зрозуміли і у Вас не було стосовно мене якихось ілюзій: "будете продовжувать "вертіть сракою" і брехать - зробимо, те що в кінці фільму професор Преображенський зробив з Шаріковим - знову перетворимо на "циркову собачку"!
...Сколь изведано горя и ТРАСС...
ЗВЕРИ НЕ ПОНИМАЮТ, А РУССКИЕ - ДА. ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗВЕРСКАЯ?
Лекция историка А. Палия
https://youtu.be/JL7Upw23p5U
Русские в глубине души знают, что они не могут и не способны со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением ничего хорошего сделать со своей жизнью. То есть они могут только изгадить где-то что, вылезть на какое-то фортепиано и насрать туда.
Это ж как надо уметь скрывать презрение и брезгливость ради народа Украины!!!
Вона знає, що країною керують єрмаки