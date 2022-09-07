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Германия передала ВСУ первую контрбатарейную станцию Cobra и еще пять артиллерийских установок Gepard

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

cobra

Вооруженные Силы Украины в последнюю неделю получили от Германии еще пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также первый контрбатарейный радар Cobra.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4000 из 10000 снарядов.

Читайте: Шольц оправдал отказ поставки в Украину танков соответствующей договоренностью стран G7

Радар Cobra, полученный от Германии, – станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция.

Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой стоит Cobra.
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Топ комментарии
+19
агент КГБ Швец раскладывает ОПг ермака по косточкам.......
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM
инемного истории:
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07.09.2022 00:18
+17
Бляха, а снарядів щось мало… чи якось вирішується питання?
Подяка за перший контрбатарейний радар Cobra!
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07.09.2022 00:02
+14
Кацапи ще не забрали , а тільки намагаються забрати , але будемо зубами вигризати своє і знищувати кацапів до одного , на нашій прекрасній Україні 😠
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07.09.2022 01:05
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Бляха, а снарядів щось мало… чи якось вирішується питання?
Подяка за перший контрбатарейний радар Cobra!
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07.09.2022 00:02 Ответить
По 200 снарядів на машину- це курям насміх! З такою швидкострільністю треба по 200 тисяч!!!
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07.09.2022 00:17 Ответить
Я запитую, бо можливо ще хтось поставляє окремоснаряди?
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07.09.2022 00:19 Ответить
Норвегія буде виробляти снаряди для Гепард.
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07.09.2022 01:02 Ответить
Ніхто , щось писали про бразильські чи інші , але із ними якась проблема у самій установці , а довбані швайцарці відмовляються їх нам дати через свій "нейтралітет" до кацапського бабла ((
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07.09.2022 01:10 Ответить
а хто заважає брати по 200 тисяч снарядів? Заїзжаїте на Банкову і грузіть, то при "баризі" нічого не було, бо він "крав" а зараз все для вас, яка благодать по телевізору, беріть і в окопи.
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07.09.2022 07:57 Ответить
Вообщею то да! Что мешает ворью бюджтные деньги тратить не на асфальт, а на размещение заказов в Норвегии на снаряды?
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07.09.2022 10:31 Ответить
Треба негайно звільняти Херсонську землю... подивіться які землі в нас забрала росія
https://www.youtube.com/watch?v=no_6wp1l7Og&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=154
треба забирати це багатство назад!!!!!
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07.09.2022 00:07 Ответить
Кацапи ще не забрали , а тільки намагаються забрати , але будемо зубами вигризати своє і знищувати кацапів до одного , на нашій прекрасній Україні 😠
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07.09.2022 01:05 Ответить
наші втрати повинні бути мінімізовані, щоб мати найкращий шанс відвоювати всю територію. Тому не поспішайте, будьте обережні.
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07.09.2022 07:03 Ответить
А ще німці злились Шахтарю 1-4. Зер гут!
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07.09.2022 00:10 Ответить
Гепарди нам вкрай потрібни для охорони дальнобійних гаубиць - Цезарів та ПХб2000.
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07.09.2022 00:14 Ответить
Швидкість "Гепарда" по шосе - 65 км/год
Швидкість "Цезаря" - 100 км/год
Швидкість PzH 2000 - 67 км/год
Питання: ЯК ""Гепард" зможе "прикривать" техніку, у якої швидкість руху більша ніж у нього? (Для інформації - ЗК, на які покладається прикриття колон техніки на марші, повинні мать швидкість десь на четверть більшу, ніж та техніка, яку вони "прикривають" - щоб вчасно висунуться в потрібне місце, вибрать позицію та почать стрільбу! "Казки" про те що рух в колоні завжди визначається по найповільнішому виду техніки в колоні тут вести не треба - колона тут майже однорідна і складається з батареї гаубиць та транспортних автомобілів для перевозки б/к і підрозділу наземного прикриття А вони рухаються з швидкістю не меншою, ніж артустановки Нас колись учили "формуванню колон на марші" Розбуди серед ночі - розкажу навіть порядок розташування в колоні основних транспортних засобів, у залежності від їх цільового призначення, цілей передислокації та загроз із боку противника )
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07.09.2022 06:31 Ответить
все одно нам все треба. і Гепарди, і Цезарі, і все-все-все.
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07.09.2022 09:12 Ответить
Так я ж не заперечую! Просто пояснив, що для тих цілей, про які пише коментатор, "Гепарди" не підходять У нас так працювали "Шилки" у свій час - коли ми на навчаннях колони техніки гнали Однак у нас колони були "змішані і в них встановлювалася швидкість 40-50 км - в залежності від складу колони У нас не було такого, а от хлопці з авіагарнізону сусіднього "попомудохалися", коли спробували "своїм ходом" гнать в колоні аеродромної техніки ТМ-59 Це теплова машина для сушіння злітної смуги "Симбіонт" трактора МТЗ-3 і реактивного двигуна від МіГ-15 Швидкість руху - не більше 20-25 км/год
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07.09.2022 09:35 Ответить
агент КГБ Швец раскладывает ОПг ермака по косточкам.......
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM
инемного истории:
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07.09.2022 00:18 Ответить
Вже сам заголовок максимально крінжовий. Вміст навіть не знаю чи варто чіпати.
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07.09.2022 00:57 Ответить
Смешались люди,кони
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07.09.2022 03:34 Ответить
набери швец, и посмотри. есть над яем подумать
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07.09.2022 06:54 Ответить
ну если мозги в голове для придания ей веса, то да...., бессмыслица какая-то.....
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07.09.2022 11:28 Ответить
Швецю вірю. Немає слів. Жах.
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07.09.2022 12:02 Ответить
Дякуємо
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07.09.2022 00:18 Ответить
Німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 8 квітня висловила готовність поставити Києву 100 танків Leopard 2A7, а також запчастини до них і навчальні матеріали на загальну суму 1,55 млрд євро. Перші екземпляри могли бути вручені через 36 місяців після укладення договору. Пропозиція KMW стала підставою для звернення Прем'єр-міністра України.

Однак німецький канцлер відмовився затверджувати експортну ліцензію, а його заяви в цілому були "загальними і розпливчастими".
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07.09.2022 01:52 Ответить
через 3-года??? а почему не через 13-ть? на хрен оно надо для музея или выставок
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07.09.2022 02:34 Ответить
А ти думаєш що "через 3 года" вони нам будуть не потрібні?
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07.09.2022 07:31 Ответить
танки натепер, як заявляють знавці, є досить могутньою зброєю. але навіть у москалів є нові бтр що можуть ефективно знищувати танки. на мою скромну думку: танки вже стають застарілим бойовим засобом. А от роботи з корсаром, безпілотники-камікадзе можуть виконати завдання танкових ударів більш ефективно і без втрат живої сили.
тож платити 1,5 мільярда євро за техніку, що не має майбутнього - те саме, що красти на дорогах.
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07.09.2022 09:45 Ответить
У квітні Україна отримала пропозиції від виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder і 88 бойових танків Leopard-1, включаючи навчання та **********, на 268 мільйонів євро. За словами компанії, обладнання може стати "доступним швидко". Відповідні заявки на експорт були негайно подані, але Шольц за п'ять місяців ніяк не відреагував.
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07.09.2022 02:10 Ответить
Шольц с полными штанами сидит, надежды на него мало
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07.09.2022 03:35 Ответить
Правильно, нарешті зрозуміли, що Шольц сидить в Німеччині, що його вибрали німці для Німеччини, що він піклується за Німеччину, а ми вибрали Найвєлічайшого Боневтіка і всі питання до нього - де танки, де САУ, де снаряди, чи ні? Чого заглядати через паркан до сусідів, що в них є? Хто нам заважав це будувати в себе, для себе і за свої гроші? Маюбуть "какая разница" і "зробимо всіх разом"? Так 73%? Про@***** і виготовлення ракет, танків, ППО і підготовку до війни? Смачні шашлики? Дітки в школі, дружини на роботі?
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07.09.2022 08:07 Ответить
Та хватит тупить уже с этим асфальтом, вы эту бедную экономику Украины уже и на ракеты поделили и на снаряды и на танки и на пехоту. Мечтатели хреновы. Хоть бы господь бог был у руля у Украины, хер что бы он сделал за эти два три года, а у вас постоянно блаблабла будто у Украины экономика хотя бы размера польской, не говоря уже о германской.
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07.09.2022 14:20 Ответить
не хватить,нагадувати раза за разом,бидло повинно не забувти чому в гівні.
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07.09.2022 14:41 Ответить
Поки є єрмак пропозиції Германії до сраки, все переговори будуть просрані.
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07.09.2022 07:27 Ответить
Ого. Цілу станцію?
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07.09.2022 04:51 Ответить
poshtuchno dayut
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07.09.2022 04:58 Ответить
10000 снарядов на 30 гепардов -это очень мало. Шольц по сути обманул, поставил технику, которой нельзя воевать! Боекомплект одного гепарда -более 600 снарядов. То есть всего один раз зарядить 30 машин -это нужно уже 18000 снарядов. Даже 20 зарядить -это нужно 12000 снарядов. А что такое один раз зарядить? Это ни о чём. Тем более, что у Украины нет таких снарядов и Швейцария их не продает.
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07.09.2022 05:03 Ответить
Услуги военной поддержки в процессе подготовки/осуществления:

12 Schwerlastsattelzüge M1070 Oshkosh, кстати есть в продаже 5000 км. наверное с баз нато https://www.trucksnl.com/de/gebraucht-oshkosh-m1070-5200379-vd

10 Flakpanzer GEPARD inklusive circa 6.000 Schuss Flakpanzermunition
Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM (одна??)
............
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07.09.2022 07:05 Ответить
КБС це сила. Але зовні схожа на кацапську, тільки локатор трохи менший. Скоро кацапська ваєжка арта взагалі перестане стріляти, бо кожен день втрачає по дивізіону.
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07.09.2022 07:47 Ответить
Снарядов конечно мало. Но можно и как радар использовать. По Википедии до 15 км
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07.09.2022 09:31 Ответить
І хто там що на Шольца пиндів. Маховик допомоги набирає оберти, хоч і повільно
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07.09.2022 10:36 Ответить
Це пояснює кількість набитої кацапської арти
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07.09.2022 13:56 Ответить
Арту с воздуха выносят, наши ПВО норм кацапам потрощили
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07.09.2022 14:22 Ответить
Файна новина!
Такі "ганси" нам допомогають!
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07.09.2022 15:27 Ответить
 
 