Германия передала ВСУ первую контрбатарейную станцию Cobra и еще пять артиллерийских установок Gepard
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные Силы Украины в последнюю неделю получили от Германии еще пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также первый контрбатарейный радар Cobra.
Об этом сообщается на сайте правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4000 из 10000 снарядов.
Радар Cobra, полученный от Германии, – станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция.
Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой стоит Cobra.
Пожалуйста, подождите...
Подяка за перший контрбатарейний радар Cobra!
https://www.youtube.com/watch?v=no_6wp1l7Og&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=154
треба забирати це багатство назад!!!!!
Швидкість "Цезаря" - 100 км/год
Швидкість PzH 2000 - 67 км/год
Питання: ЯК ""Гепард" зможе "прикривать" техніку, у якої швидкість руху більша ніж у нього? (Для інформації - ЗК, на які покладається прикриття колон техніки на марші, повинні мать швидкість десь на четверть більшу, ніж та техніка, яку вони "прикривають" - щоб вчасно висунуться в потрібне місце, вибрать позицію та почать стрільбу! "Казки" про те що рух в колоні завжди визначається по найповільнішому виду техніки в колоні тут вести не треба - колона тут майже однорідна і складається з батареї гаубиць та транспортних автомобілів для перевозки б/к і підрозділу наземного прикриття А вони рухаються з швидкістю не меншою, ніж артустановки Нас колись учили "формуванню колон на марші" Розбуди серед ночі - розкажу навіть порядок розташування в колоні основних транспортних засобів, у залежності від їх цільового призначення, цілей передислокації та загроз із боку противника )
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM
инемного истории:
Однак німецький канцлер відмовився затверджувати експортну ліцензію, а його заяви в цілому були "загальними і розпливчастими".
тож платити 1,5 мільярда євро за техніку, що не має майбутнього - те саме, що красти на дорогах.
12 Schwerlastsattelzüge M1070 Oshkosh, кстати есть в продаже 5000 км. наверное с баз нато https://www.trucksnl.com/de/gebraucht-oshkosh-m1070-5200379-vd
10 Flakpanzer GEPARD inklusive circa 6.000 Schuss Flakpanzermunition
Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM (одна??)
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Такі "ганси" нам допомогають!